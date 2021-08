Mijn vriend is ontroostbaar. ’s Morgens vroeg trof hij op de vloer een spartelende goudvis aan, die overleed. In de tuin komt een grafje, met gekleurde steentjes en een waxinelichtje.

’s Middags vraag ik hem wat we gaan eten. „Zalm.”

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl