Erfgenamen krijgen schilderij Kandinsky terug van gemeente Amsterdam

Het schilderij Bild mit Häusern van Wassily Kandinsky wordt door de gemeente Amsterdam teruggegeven aan de familie Lewenstein, erfgenamen van de eigenaren. Dat schrijft het stadsbestuur donderdag aan de gemeenteraad.

Voor de oorlog zat het schilderij in de kunstverzameling van het echtpaar Lewenstein. In oktober 1940 werd het door de gemeente Amsterdam gekocht op een veiling en in de collectie van het Stedelijk Museum opgenomen. Hoe het kunstwerk op de veiling terecht was gekomen, was niet duidelijk.

De erfgenamen van de Lewensteins vroegen de gemeente in 2012 om teruggave van het schilderij, waarop de gemeente de zaak liet onderzoeken door de Restitutiecommissie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Die concludeerde in 2016 dat de gemeente het werk —dat inmiddels tientallen miljoenen euro’s waard is— niet terug hoefde te geven. De erfgenamen stapten daarop daar de rechter, die in december 2016 oordeelde dat de gemeente het werk uit 1909 mocht houden. Het stadsbestuur vindt nu dat „herstel van onrecht” voorop moet staan.

Op 7 december 2020 verscheen een adviesrapport voor minister Ingrid van Engelshoven (D66, OCW) waarin kritisch werd geoordeeld over het huidige teruggavebeleid van oorlogskunst. Dat zou te formalistisch en onvoldoende empathisch zijn. De regering besloot vervolgens in juni afstand doen van alle resterende Joodse roofkunst die in het bezit is van de Nederlandse overheid.