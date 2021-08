Doet Deutsche aan duurzaam beleggen, of greenwashing?

Geen zichzelf respecterende vermogensbeheerder komt er tegenwoordig nog onderuit: het aanbieden van duurzame beleggingsproducten. Een stroom aan duurzaamheidsjargon komt de klant tegemoet: ‘Impact investing‘, ‘groene toekomstfondsen’ en de ‘integratie’ van ‘ESG’. Dat is de afkorting voor environmental, social, governance en staat voor een fatsoenlijke omgang met milieu, medemens en dier, plus goed ondernemingsbestuur.

Parallel aan de opkomst van duurzaam beleggen groeit het risico op greenwashing: financiële instellingen die doen alsóf ze geld van klanten verantwoord beleggen, terwijl ze in werkelijkheid weinig geven om, bijvoorbeeld, de CO 2 -uitstoot van bedrijven of de arbeidsomstandigheden.

Financiële toezichthouders beginnen hun geduld te verliezen met dit soort misleiding, zo bleek donderdag. Zakenkrant The Wall Street Journal meldde dat de Amerikaanse toezichthouder SEC en de Amerikaanse justitie een onderzoek hebben geopend naar mogelijke illegale praktijken bij DWS, de vermogensbeheertak van Deutsche Bank.

Ook de Duitse toezichthouder BaFin neemt DWS onder de loep, zo werd later die dag bekend. Beleggers reageerden geschrokken. In Frankfurt kelderde de aandelenkoers van DWS met ruim 13 procent. Moederbedrijf Deutsche Bank verloor ruim 2 procent.

Het hoofd duurzaamheid van DWS werd ontslagen vanwege haar kritische houding

Onderzoek na interne onrust

Het onderzoek volgt op een onthulling in dezelfde krant, eerder deze maand, over de interne onrust bij DWS over het thema duurzaamheid. In maart meldde de vermogensbeheerder in het jaarverslag over 2020 dat meer dan de helft van het belegd vermogen in dat jaar – 459 miljard euro – een proces van ‘ESG-integratie’ had doorgemaakt. Concreet zouden bedrijven een cijfer hebben gekregen voor hun prestaties op het gebied van milieu, sociale voorwaarden en goed bestuur. „We hebben ESG in het hart geplaatst van alles wat we doen”, aldus het jaarverslag.

Uit interne e-mails die The Wall Street Journal had ingezien, bleek een heel ander beeld: „slechts een klein deel” van de beleggingen op ESG was gescreend, aldus een interne analyse, omdat er voor deze beleggingen geen betrouwbare ESG-metingen bestonden.

Daarnaast had het toenmalige hoofd duurzaamheid van DWS, Desiree Fixler, in februari in een presentatie voor de raad van bestuur gezegd dat het bedrijf geen duidelijke ambitie of strategie had op duurzaamheidsterrein. DWS had bijvoorbeeld geen beleid voor bedrijven die actief zijn in steenkool. Ook werd ‘ESG’ volgens Fixler binnen DW als specialistisch terrein gezien – niet als een kernactiviteit.

Kritische Fixler ontslagen

Eén dag voor de presentatie van het jaarverslag werd Fixler ontslagen. De reden hiervoor, zei Fixler tegen The Wall Street Journal, was dat ze tegen de top van het bedrijf te uitgesproken was geweest over het falende duurzaamheidsbeleid.

„Goede sier maken met verklaringen over klimaat en inclusie, zonder dit waar te maken, is behoorlijk schadelijk, want dit verhindert dat geld en actie hun weg vinden naar de juiste plek”, zo oordeelde Fixler over haar voormalige werkgever. Een woordvoerder van DWS wilde donderdag tegenover NRC geen commentaar geven.

Het onderzoek van de SEC naar DWS staat niet op zichzelf. Ook andere toezichthouders letten de laatste tijd scherper op ‘greenwashing’. In de EU, waar duurzaam beleggen een grote vlucht heeft genomen, moeten vermogensbeheerders sinds maart meer openheid geven of en zo ja, hoe ze duurzaamheid meewegen.

De AFM let op de naleving van deze EU-richtlijn. De Nederlandse toezichthouder doet ook onderzoek naar de informatie over duurzaamheid in prospectussen van fondsen. AFM-voorzitter Laura van Geest zei begin dit jaar tegen NRC: „We weten dat mensen bereid zijn met minder rendement genoegen te nemen als de categorie waarin ze beleggen groen is. Het is dan wel belangrijk om vast te kunnen stellen dat zo’n belegging ook werkelijk groen is.”

Een lastig probleem is dat er nog geen heldere criteria zijn over wat duurzame beleggingen zijn, en wat niet. Dit is wat medewerkers van DWS intern ook zeiden. De EU heeft inmiddels een stelsel van criteria aangenomen, de ‘taxonomie’. Deze regels moeten vanaf 2022 van kracht worden.