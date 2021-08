Doden VS bij aanslag komen op Bidens conto

„Een aantal Amerikaanse militairen is omgekomen bij de aanval op het vliegveld van Kabul.” Met die zakelijke mededeling van het ministerie van Defensie werd donderdag de illusie weggeslagen dat president Joe Biden zonder al te veel schade het dossier-Afghanistan kan sluiten. Híj heeft de Amerikaanse militairen daarheen gestuurd, om zíjn snelle evacuatie mogelijk te maken.

Het bleken uiteindelijk, zo maakte generaal Kenneth McKenzie bekend, zelfs ten minste twaalf gesneuvelde Amerikaanse mariniers te zijn, bij een zelfmoordaanslag die misschien in totaal wel zestig mensen het leven heeft gekost. Deze doden zullen op Bidens conto worden geschreven. Als de president een ander besluit had genomen, hadden ze nu nog geleefd.

De afgelopen anderhalve week heeft de president tegenover de Amerikanen geprobeerd de boodschap ‘we hebben de oorlog verloren’ om te zetten in ‘we hebben de evacuatie gewonnen’. In een interview met ABC News zei Biden een week geleden nog dat Amerikaanse soldaten het vliegveld onder controle hadden en „niemand wordt nog gedood. God bewaar me als ik ernaast zit, maar niemand wordt nog gedood”. Woensdag, een dag voor de explosie, zei minister van Buitenlandse Zaken Tony Blinken nog over de massale evacuatie: „Alleen de Verenigde Staten zijn in staat om een missie van deze omvang en complexiteit te organiseren en uit te voeren.” Hoge woorden in een onzekere situatie, Biden en Blinken zullen er nog wel eens aan worden herinnerd.

God bewaar me als ik ernaast zit, maar niemand wordt nog gedood President Joe Biden vorige week

Om de evacuatie te ‘winnen’ heeft Biden alles op alles gezet. Hij heeft zijn politieke tegenstanders laten razen over het smadelijke vertrek na twintig jaar oorlog. Hij heeft zijn Democratische partijgenoten laten protesteren over de Afghanen die de Amerikanen hebben geholpen en daardoor nu gevaar kunnen lopen. Hij heeft de bondgenoten van de VS voor het hoofd gestoten door zijn klok alleen maar te zetten op het vertrek van Amerikaanse evacuees. Hij heeft zijn CIA-directeur stiekem naar de Taliban gestuurd om te onderhandelen, met wie weet wat voor mandaat om de oude staatsvijanden gunstig te stemmen.

Voor Biden telde maar één ding. „Hoeveel meer Amerikaanse levens is dit [de Afghaanse burgeroorlog, red.] waard”, vroeg hij tien dagen geleden retorisch. Het impliciete antwoord was duidelijk: Afghanistan mag geen enkel Amerikaans mensenleven meer kosten.

Competente regering

In de afgelopen dagen is Biden in Amerikaanse media regelmatig herinnerd aan zijn verkiezingsbelofte van een competente regering na het lukrake landsbestuur van Donald Trump. „Echt problemen oplossen voor de Amerikanen.” Hoe competent ook, geen regering kan voorkomen dat een vastberaden fanaticus mensen meesleurt in zijn zelfgekozen dood. Maar zo’n regering kan daarna voorlopig even geen goede sier meer maken met haar competentie.

Dit was de beredeneerde gok van de president: ik ben bereid alle ellende van een overhaaste aftocht op me te nemen, in ruil voor de veilige heenkomen van Amerikaanse staatsburgers. Het was een gok tegen een politieke achtergrond. De Amerikanen, de kiezers wilden allang van deze oorlog af. Een meerderheid steunde dat besluit toen president Trump het nam en ze steunen het nog steeds nu president Biden het ten uitvoer brengt.

Maar hóe Biden het ten uitvoer brengt, is hem op veel kritiek komen te staan. Deze week was het aantal Amerikanen dat zijn werk een onvoldoende geeft voor het eerst groter dan het aantal dat hem nog goed vindt. Tot donderdag kon Biden nog de illusie koesteren dat de stemming na een succesvol afgeronde evacuatie snel zou omslaan. Nu kan hij nooit meer beweren dat de evacuatie succesvol is verlopen.