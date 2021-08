Dirigent Daniel Harding laat Bruckners ‘Zevende’ glimmen

Het Koninklijk Concertgebouworkest is terug van zijn zomerreces en beet zich woensdag met dirigent Daniel Harding (45) vast in Beethoven en Bruckner. Business as usual zou je zeggen, maar wanneer speelde het orkest voor het laatst met 80 musici zonder afstand en met publiek een grote symfonie? Natuurlijk: begin 2020, voor corona. Alleen dat al maakte de avond – in twee concerten van een uur opgeknipt – tot een evenement. Op meer plekken in de zaal (1.000 man) kon je de ontroering aflezen.

Voor het Concertgebouworkest is Harding in dit vierde (!) seizoen zonder chef-dirigent één van de ankers. Dat hij voor datzelfde chef-dirigentschap ooit gold als shortlist-kandidaat, leek oud nieuws: had het orkest hem gewild, was hij toch allang benoemd? Maar muzikale chemie laat zich slecht voorspellen. En het is ondoenlijk de tien concerten waarmee Harding nu het seizoen aftrapt (inclusief RCO Young, de vrijdag startende Europese tournee en de feestelijke ‘Opening Night’ op de Dam op 10 september) niet in dit licht te bezien.

Lees ook: Het Concertgebouworkest eindelijk weer live horen: genot tot in je tenen

Symfonisch-micromanager

Bruckners Zevende symfonie bezet een gekoesterde plek in de top 10 van door het KCO meest gespeelde symfonieën. Haitink, denk je, Jansons, Chailly! Maar Harding toonde zich soeverein in een eloquente, afgewogen Bruckner die glom door de gebalanceerde opbouw en het hoge afwerkingsniveau, en die zelfs ongehoorde doorkijkjes bood. Lastige overgangen verliepen rimpelloos, het ‘Scherzo’ ademde Oostenrijkse zwier en tussen uiteenlopende tempi werd geolied geschakeld. Het deed je eraan denken dat Harding ook piloot is: waar veel tegelijk gebeurt en de dirigent een symfonisch-micromanager moet zijn, is Harding in zijn opperste element en lijken de musici zich juist vrij te voelen op eigen terrein te excelleren.

Fraaie momenten waren (in het vroege concert) in Wagners Ouverture Tannhäuser – met koper dat naar Bruckner vooruitwees – en in de kamermuzikale passages van Beethovens Derde pianoconcert. Pianist Yefim Bronfman (63), door schrijver Philip Roth ‘Bronfman de Brontosaurus’ genoemd, begon er zijn ‘residency’ van dit seizoen mee en smaakte vooral door de stabiele moeiteloosheid van zijn spel en zijn volle maar heel kleurrijke en gedifferentieerde toon gretig naar meer.

Lees ook het interview met Ulrike Niehoff, artistiek directeur KCO

Klassiek Kon. Concertgebouworkest o.l.v. Daniel Harding m.m.v. Yefim Bronfman (piano). Beethoven en Bruckner. Gehoord: 25/8, Concertgebouw, Amsterdam. Bruckner ●●●●● Beethoven/ Wagner ●●●●●