Ruim 1,6 miljoen Moderna-vaccins teruggetrokken in Japan

In Japan zijn circa 1,63 miljoen doses van het Moderna-vaccin teruggetrokken omdat daar „een vreemde substantie” in zou zijn aangetroffen. Dat hebben het Amerikaanse Moderna en Japanse autoriteiten bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters. Volgens Moderna is er geen gevaar voor de veiligheid of effectiviteit van het vaccin.

Vermoed wordt dat de „productiekwestie” afkomstig is uit een productie-afdeling in Spanje. Door het besluit zijn veel vaccinatie-afspraken die voor donderdag gepland stonden afgezegd. Het Japanse ministerie van Volksgezondheid zegt ervoor te willen zorgen dat de terugtrekking zo min mogelijk gevolgen heeft voor de snelheid van de Japanse vaccinatiecampagne. Premier Yoshihide Suga zei woensdag dat in september 60 procent van de Japanners volledig gevaccineerd zal zijn.

Moderna zegt de zaak verder te zullen onderzoeken. Vooralsnog is niet helder wat de „vreemde substantie” inhield en of er van vervuiling sprake is. Ook is onbekend of ook andere landen dezelfde vaccins ontvangen. Het Moderna-vaccin wordt ook in Nederland gebruikt.