Bewijs van undercoveragent die zelfmoord pleegde wordt niet gebruikt

Het bewijs dat undercoveragent A4265 verzamelde tegen de van cocaïnesmokkel en witwassen verdachte Joop M. wordt door het Openbaar Ministerie niet gebruikt in de strafzaak tegen M. Volgens het OM is het bewijs juridisch niet houdbaar omdat A4265, die tijdens de undercoveroperatie zelfmoord pleegde, de processen-verbaal van zijn maandenlange observaties niet heeft ondertekend. Daardoor is onduidelijk of hij achter de inhoud stond. Dat maakte het OM donderdag bekend tijdens een tussentijdse zitting bij de rechtbank Breda.

De agent pleegde afgelopen voorjaar zelfmoord in het huis waar hij vanwege de undercoveroperatie woonde. Het was het huis naast dat van verdachte M. en zijn partner, in het Brabantse Zevenbergschen Hoek. M. was toen al gearresteerd, de undercoveragent moest zijn werk voortzetten bij diens partner.

Werken Onder Dekmantel

De zelfmoord leidde tot grote ophef in politiekringen. Tegen NRC zeiden betrokkenen en collega’s dat de politieagent zich van het leven beroofde omdat chefs beloftes over het beëindigen van zijn undercoverwerk niet zouden zijn nagekomen. De agent werkte voor de zogeheten dienst Werken Onder Dekmantel (WOD). Momenteel doet een commissie onder leiding van Oebele Brouwer – burgemeester van Achtkarspelen en voormalig politieman – onderzoek naar omstandigheden van de zelfdoding.

De officier van justitie stelt veel „waardering” voor het werk van A4265 te hebben, maar stelt geen gebruik van diens bevindingen te kunnen maken omdat bewijsmiddelen „boven iedere twijfel verheven” moeten kunnen zijn. Met het uitsluiten van het undercoverbewijs is de zaak tegen M. niet van tafel. Het OM beschikt ook over gekraakte versleutelde berichten die door M. verstuurd zouden zijn. De berichten gaan over cocaïnesmokkel van een kleine 2.000 kilo via de haven van Vlissingen. Wel zijn enkele feiten van de tenlastelegging gehaald waaronder het voortzetten van witwassen door M. vanuit de gevangenis.

M. zit in afwachting van zijn rechtszaak inmiddels bijna een jaar in voorlopige hechtenis.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0800-0113 of www.113.nl