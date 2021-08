Ooit wilde de jongste neef (13) topkok worden en bladerde hij door kookboeken als een alchemist door Griekse geschriften, maar afgelopen zomer kwam er, vanuit het niets, opeens een liefde voor het oude Egypte bovendrijven. Nu kijkt hij de ene na de andere documentaire over het Dal der Koningen en gaat het alleen nog maar over Ramses de Grote.

„Ik weet niet of ik het nu poëtisch of verontrustend vind”, zei mijn zus, „dat iemand met zijn hele toekomst nog voor zich, zich alleen maar met het verleden wil bezighouden.”

Maar ergens begrijpt ze het wel, want als kind hadden wij ook zo’n Egyptische fase, compleet met hiërogliefenstempeldoos. Gisteravond haalden we de beamer onder het stof vandaan. Waar we er vroeger de ene na de andere Pixar-film mee projecteerden, sloten we hem nu aan op de laptop, omdat de neef een virtuele rondleiding door een van de tempels van Ramses de Grote had gevonden. Het licht ging uit, de beamer aan en op zijn slaapkamermuur verscheen opeens een millennia oud heiligdom waar je gewoon doorheen kon wandelen. Een soort Google Street View, waarin je alles kunt bekijken wat je maar wilt, in je eigen tempo.

En zo trokken we vanuit een kinderkamer door een dodentempel. De neef gidste ons erdoorheen, vertelde over begrafenisrituelen en het Egyptische hiernamaals. De muren waren volgepleisterd met betoveringen, legendes en levensverhalen, de grafkelder was één grote avonturenroman.

‘Maar hoe”, vroeg de zus na het zoveelste weetje over het inzouten van ingewanden, „denk je dat het léven toen was geweest?”

„Hoe bedoel je”, zuchtte de neef, want er schemerde duidelijk nog een vraag achter de vraag.

„Als je bijvoorbeeld zo’n gigantisch standbeeld van Ramses bekijkt”, zei zijn moeder. „Denk je dan niet aan al die arme mensen die gedwongen werden om het op te richten? De doden die vielen bij het bouwen van zo’n tempelcomplex?”

„Weet je waar ik aan denk als ik zo’n beeld zie?”, zei de neef. „Aan Ramses zelf. Het moet voor hem toch ook een beetje raar zijn geweest, om zichzelf overal terug te zien. Met die rare kroon en zo’n baard in de vorm van een schoenlepel. Iedereen verwachtte dat je een halve god was. Iedereen verwachtte dat je wist wat je deed. En altijd waren er familieleden, edelen, priesters, geniepige ambtenaren of buitenlandse vijanden die jouw macht betwistten. Je kon nooit een moment van zwakte tonen. Zo’n beeld was ook een herinnering aan hemzelf. Dat hij niet mocht krimpen.”

„Dus je vindt hem geen despoot?”, vroeg zijn moeder.

Hij keek peinzend naar Ramses.

„Het was vast eenzaam”, zei hij ten slotte, „om zo groot te moeten zijn.”

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.