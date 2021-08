Amnesty: Qatar nalatig in onderzoeken doodsoorzaak arbeidsmigranten

Het Qatarese regime is de afgelopen jaren nalatig geweest in het onderzoeken van de doodsoorzaak van omgekomen arbeidsmigranten. Amnesty International stelt donderdag op basis van eigen onderzoek dat de sterfgevallen in het gastland van het WK in 2022 verband houden met extreme hitte en onveilige arbeidsomstandigheden. Lokale autoriteiten wijzen vaak naar „een hartstilstand of natuurlijke oorzaken” in overlijdensakten, zonder daadwerkelijk te hebben onderzocht wat er is gebeurd, aldus de mensenrechtenorganisatie.

In februari bleek uit onderzoek van The Guardian dat na 2010, het jaar dat de golfstaat werd aangewezen als WK-organisator, meer dan 6.500 arbeidsmigranten zijn omgekomen in Qatar. Uit het onderzoek van Amnesty blijkt dat veel gastarbeiders - die bijvoorbeeld werkten aan de stadions voor het WK volgend jaar - in extreme hitte moesten werken. Vaak was het werk lichamelijk zwaar en arbeidsintensief.

Lees ook: Werken voor het WK van 2022 in Qatar, zonder salaris

De autoriteiten doen volgens Amnesty, dat voor het onderzoek overheidsdata analyseerde en medische experts raadpleegde, te weinig met die signalen. Ze schreven zo’n 70 procent van de stergevallen onder Indiase, Nepalese en Bengalese arbeiders toe aan ‘natuurlijke oorzaken’. Dagmar Oudshoorn, directeur van Amnesty Nederland, stelt dat er vooral veel relatief jonge en gezonde mannen zijn gestorven in Qatar. Dit gebeurde vaak na een lange en hete werkdag.

Doordat de overheid in Qatar geen onderzoek doet naar doodsoorzaken, blijven nabestaanden volgens Amnesty vaak achter met veel vragen. Bovendien kunnen zij Qatar niet aansprakelijk stellen, waardoor ze geen kans maken op financiële compensatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie raken veel gezinnen in geldnood als de kostwinner komt te overlijden.