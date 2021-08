Alleen naar het strand

Het werd weer zomer; natuurlijk, het wordt altijd weer zomer, en daarmee werd alles weer losser, met de anderhalve meter en met de mondkapjes. Ook de contacten met Rick werden losser. Ze had al weer drie dagen lang helemaal niets van hem gehoord. Eva schudde geërgerd haar haren los. Ze verlangde ernaar hem stevig vast te houden.

Ze hadden eindeloos veel gezoomd, hun gesprekken waren een heerlijke onderbreking van het thuiswerken. Eerlijk gezegd had ze liever eindeloos gezoend. Ze was eerst gevallen op zijn lekkere stem in de calls met het bureau en daarna op zijn intelligente antwoorden. Na hun eerste date hadden ze elkaar plechtig beloofd niemand anders in hun bubbel toe te laten.

Ze besloot hem gewoon te bellen. Hij had wel verteld dat hij heel druk was met die nieuwe publicatie, maar zij was Eva, zijn bubbelschatje! Er werd meteen opgenomen: „Goedemiddag, bureau RUC, met Rick zelf hier.” Opgelucht zei ze: „Rick, zal ik je ophalen met een flesje wijn om naar het strand te gaan?” Even was het stil. Toen klonk het: „Schatje, je mag me altijd bellen, maar nu komt het niet zo goed uit.” Ze staarde naar haar scherm: opgehangen. Wat moest ze hier nu weer van denken? In ieder geval dat ze alleen naar zee ging. Rick’s Ultieme Concept moest het maar een middag zonder haar doen.

Even later fietste ze naar de duinovergang. Ze installeerde zich in het warme zand met een boek van Nicolien Mizee en begon te lezen. Het geruis van de golven, het geroezemoes om haar heen, de geur van zonnebrand, de zon en de wind, er kwam een zekere loomheid over haar. Het lukte haar als vanzelf om het hele gedoe met Rick te vergeten.

Opeens schrok ze op van enorm geschreeuw, zes handdoeken verder. Het kwam van een vrouw die woedend met beide handen op de rug van een man stond te slaan. Hij probeerde weg te komen, maar zij rukte de bril van zijn hoofd en brak die in tweeën. Waarop de man een schep pakte en dreigend op de vrouw afging. Iedereen keek weg van de gênante scène, maar zo zat Eva niet in elkaar. Ze was al opgesprongen en rende op het stel af. „Houd daarmee op”, riep ze. Dat deden ze meteen en zij stopte met rennen. Ze keek naar de man en de vrouw, en toen weer naar de man. Het werd ineens doodstil in haar hoofd. „Rick?” zei ze. Hij gooide de schep weg en maakte een zwabberend gebaar met zijn handen. „Sorry”, bracht hij uit, „mijn vriendin denkt dat ik vreemdga.” „Dat doe je ook”, zei de vrouw. En ze smeet de kapotte bril in zijn gezicht.

„Luister nou lieverd”, zei Rick, „Mijn collega Eva hier kan bevestigen dat ik vorige week een fysieke vergadering had op het hoofdkantoor, ze was er zelf bij.” Rick keek Eva dwingend in de ogen. Eva haalde diep adem en keek de vrouw aan. Die keek terug met een argwanende blik. „Nee”, zei Eva, „dat is echt niet waar. We hadden wel een vergadering op het hoofdkantoor, maar daar was Rick niet bij. We zijn er bij RUC inmiddels aan gewend dat we niet weten waar hij zit of wat hij doet. Hij is een waardeloze directeur, alleen zijn teksten zijn goed.”

Ze draaide zich om en het geluid van de golven kwam terug, van de voetballende kinderen, de lachende mensen. Ze voelde zich helemaal samenvallen met haar omgeving. Wat een ontzettend goed idee was het geweest om die fles wijn toch in haar tas te stoppen.