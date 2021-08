Ajax speelt in Champions League tegen Dortmund, Sporting en Besiktas

Ajax speelt dit seizoen in de groepsfase van de Champions League tegen de Duitse topclub Borussia Dortmund, de Portugese kampioen Sporting Portugal en de Turkse kampioen Beşiktaş JK. Dat is de uitkomst van de loting van de Europese voetbalbond UEFA donderdagavond in de Turkse stad Istanbul. De Amsterdammers ontlopen daarmee in de eerste fase onder meer op papier sterker geachte topclubs als Paris Saint-Germain, Bayern München en Manchester City.

De selectie van Ajax ziet op basis van de loting kans om door te stoten tot de knock-outfase van de hoogste Europese voetbalcompetitie voor clubs. Ajax-middenvelder Daley Blind sprak na de loting in Istanbul van een „poule waarin we kansen hebben”. Toch zegt hij te waken voor onderschatting. „Ook deze tegenstanders zitten niet voor niks in de Champions League. Ze hebben allemaal kwaliteit. Wij hebben alleen een kans als we op ons allerbest zijn. Het is geen feestpoule”, aldus Blind in een eerste reactie tegen persbureau ANP.

Landskampioen Ajax is de enige Nederlandse club die dit seizoen uitkomt in de Champions League. PSV strandde dinsdag in het zicht van de haven tijdens de play-offs tegen de Portugese club Benfica. De Eindhovense ploeg had in twee eerdere voorrondes nog het Turkse Galatasaray en het Deense Midtjylland uitgeschakeld.

De eerste speelronde van de Champions League staat gepland voor dinsdag 14 september en woensdag 15 september, de laatste wedstrijden in de groepsfase zijn op 7 en 8 december. Het exacte speelschema wordt de komende dagen bekend gemaakt.