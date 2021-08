‘Britten lieten gevoelige contactgegevens achter op ambassade’ Britse diplomaten hebben adressen en telefoonnummers van Afghaanse medewerkers achtergelaten op de ambassade in Kabul, schrijft The Times. Volgens de krant is de gevoelige informatie in handen gekomen van de Taliban. Naast de adres- en telefoongegevens van het Afghaanse ambassadepersoneel zijn er ook cv’s achtergebleven van mensen die solliciteerden bij de ambassade. Het zou gaan om papieren die op de grond zijn blijven liggen toen diplomaten half augustus na de snelle val van Kabul in alle haast de ambassade verlieten. Volgens het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken gaat het om informatie van drie medewerkers en acht familieleden die inmiddels allemaal „in veiligheid” zijn gebracht. Maar The Times schrijft dat nog niet iedereen van wie contactinformatie is achtergebleven zich „aan de goede kant van de vliegveldmuur” bevindt.

‘Dodental aanslagen luchthaven Kabul loopt op tot 85’ Het dodental als gevolg van de aanslagen nabij de luchthaven van Kabul zou zijn opgelopen tot 85. Dat melden een zorgverlener en een officiële bron binnen de Taliban aan persbureau Reuters. Zeker dertien Amerikaanse militairen kwamen om het leven en volgens de Taliban ook 28 strijders. Over het exacte dodental wordt door verschillende persbureaus overigens nog gesteggeld. Zo spreken AP en AFP over ruim zeventig doden. Terwijl de gewonden worden behandeld, houden de Amerikaanse autoriteiten rekening met meer aanslagen nabij de luchthaven de komende tijd, onder meer met raketten of autobommen. „We doen er alles aan om voorbereid te zijn”, aldus de Amerikaanse commandant Frank McKenzie. Hij zei dat de Taliban, die soms informatie krijgt van de Amerikaanse inlichtingendienst, de afgelopen tijd meerdere aanslagen nabij de luchthaven heeft verijdeld. McKenzie verzekerde dat de VS ondanks de dreiging de komende dagen door zullen gaan met evacueren. Nog zo’n duizend Amerikaanse burgers zitten vast in Afghanistan. Zelfmoordterroristen

Donderdag klonken twee explosies nabij de hoofdingang van de luchthaven op Kabul. Twee zelfmoordterroristen hadden zichzelf opgeblazen in de massa van wachtende mensen. Op videobeelden van Afghaanse journalisten is te zien dat het gebied rond de luchthaven bezaaid lag met lichamen. Terreurbeweging Islamitische Staat in de Provincie Khorasan (IS-K), een aan IS gelieerde groepering, heeft donderdag de verantwoordelijkheid voor de aanslagen opgeëist. De beweging, een vijand van zowel de Taliban als het Westen, stelt in een verklaring dat een van de zelfmoordterroristen het had voorzien op „tolken en collaborateurs met het Amerikaanse leger”. De Amerikaanse president Joe Biden verzekerde donderdag dat diegenen die verantwoordelijk zijn voor de aanslag „zullen boeten”. Hij heeft het Pentagon gevraagd plannen voor te bereiden om IS-K aan te vallen.

Een gewonde man na twee explosies nabij de luchthaven van Kabul. Foto Wakil Koshar/AFP

Biden belooft vergelding aanslag Kabul De Amerikaanse president Joe Biden heeft in een reactie op de terreuraanslagen bij het vliegveld in Kabul beloofd de aanslag te vergelden. Tijdens een persconferentie in het Witte Huis zei hij: „Wij vergeven niet, wij vergeten niet. We zullen jullie opjagen en het jullie betaald zetten.” Biden sprak van een moeilijke dag, en werd emotioneel tijdens de persconferentie toen hij sprak over ‘Amerikaanse helden’ die zijn omgekomen bij de aanslag. Bij twee aanslagen van zelfmoordterroristen zijn zeker zestig Afghanen en dertien Amerikaanse militairen om het leven gekomen. De aanslagen veranderen niets aan de plannen van de VS om de troepen voor 31 augustus terug te trekken. Biden blijft erbij dat het de juiste beslissing is om twintig jaar na de aanslagen van 11 september 2001 de Amerikaanse troepen terug te trekken. Onder supervisie van de Amerikanen zijn sinds de val van Kabul op zondag 15 augustus zo’n 104.000 mensen geëvacueerd uit Afghanistan, en nog zo’n vijfduizend evacués die in afwachting zijn van hun vlucht.

President Joe Biden reageert op de aanslagen op de luchthaven van Kabul. Foto Leah Millis/Reuters