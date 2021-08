Bussen met Nederlandse evacués bereiken vliegveld, nieuwe waarschuwingen van westerse overheden

Westerse overheden waarschuwen opnieuw voor veiligheidssituatie rond vliegveld De Verenigde Staten en meerdere westerse bondgenoten hebben in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw een waarschuwing afgegeven voor de veiligheid rond het vliegveld van Kabul. Van de Amerikaanse ambassade in de Afghaanse hoofdstad publiceerde een bericht daarover op de website, met het nadrukkelijke advies aan eigen staatsburgers om niet het Hamid Karzai International Airport te komen. Er geldt sowieso een ‘Category 4’-reisadvies: reizen in of naar Afghanistan wordt volledig afgeraden. Volgens het Verenigd Koninkrijk moeten mensen die al dicht bij de poorten wachten, toch weggaan bij het vliegveld en een „veilige plek” opzoeken. De VS en het VK gaven geen achtergrond bij de waarschuwing; in een bericht van Australië aan burgers en visahouders werd een „zeer hoge kans op een terroristische aanval” genoemd.

Drie bussen voor evacuatie Nederlanders na lang wachten bij vliegveld aangekomen Drie bussen die waren ingezet om mensen op de Nederlandse evacuatielijst vanuit de stad naar het vliegveld van Kabul te brengen, zijn daar na zo’n 24 uur wachten aangekomen in de nacht. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt berichtgeving daarover van diverse media. Hoeveel mensen in de bussen zaten, kan een woordvoerder niet zeggen. Volgens de NOS zitten in totaal 120 mensen in de voertuigen; ze zouden allemaal een Nederlands paspoort hebben. Nieuwsuur meldde woensdagavond dat Talibanstrijders die de wacht houden bij de luchthaven van Kabul, de bussen in gingen. Volgens een bron van de NOS, die in contact zou staan met inzittenden, zijn zeven passagiers door die strijders hardhandig uit de bussen gehaald. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken laat aan persbureau ANP weten dat de mensen die wel op de luchthaven zijn aangekomen zo snel als mogelijk met een vlucht worden geëvacueerd.