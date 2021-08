Met grondwet en Bijbel ten strijde tegen het mondkapje op school

Voor aanvang van de bestuursvergadering van het Marysville Unified School Board staan de stoelen in strakke rijen opgesteld, netjes anderhalve meter uiteen. Maar al snel moet de ene na de andere stoel worden bijgezet. Ouders zonder mondkapjes – maar soms wel met een protestbord dat oproept tot het afzetten van de gouverneur of in een T-shirt dat waarschuwt voor „communisme in Amerika” – stromen de zaal in. De aanwezige leraren, vakbondslui en schoolbestuurders kijken beduusd naar de drukte. „Zo vol is het normaal nooit op een schoolraadvergadering: ze zijn doorgaans nogal saai”, legt een van hen onderkoeld uit vanonder haar zwarte gezichtsmasker.

De hoge opkomst is te danken aan een onderwerp dat officieel niet op de agenda staat: de mondkapjesplicht voor scholieren in Californië. Nu het schooljaar begonnen is, zijn mondkapjes in het lager en middelbaar onderwijs uitgegroeid tot de jongste politiek-maatschappelijke splijtzwam. De strijd laait in verscheidene staten hoog op, waarbij het soms niet alleen tot schreeuwpartijen, maar ook tot fysiek geweld komt. En de volgende twistappel dient zich al aan: een mogelijke vaccinatieplicht op school.

Ook in Marysville, een plaatsje van dertienduizend inwoners in het binnenland van Californië, moeten alle scholieren een mondkapje op. Alleen op het schoolplein en tijdens de lunch mogen ze af. Bovendien kunnen kinderen, met of zonder symptomen, door hun school ter plekke op corona getest worden. De scholengroep volgt hiermee een noodbevel van de Democratische gouverneur van de staat, Gavin Newsom. Nu in de VS de besmettelijkere Deltavariant heerst, is dit de enige manier om scholen ook in het najaar en de winter open te kunnen houden, stelt hij.

Maar de ouders en andere aanwezigen die vanavond spreektijd hebben aangevraagd, zijn het daar hartgrondig mee oneens. De een na de ander gebruikt zijn drie minuten om het bestuur van alles aan te wrijven: van kindermishandeling en grondwetschennis tot misdaden tegen de menselijkheid. Ze voeren medische, juridische en religieuze argumenten aan om hun kind geen „muilkorven” op te doen. Na elke tirade volgt gejoel en applaus.

‘Christus gaat boven virussen’

„Van vrijste land ter wereld zijn we aan het veranderen in communistisch China”, besluit moeder Jennifer Hagard haar betoog. Ze waarschuwt voor ontwikkelingsachterstand bij kinderen, door mondkapjes die tot zuurstoftekort en bacteriële infecties zouden leiden. „En dat terwijl 99,95 procent van de kinderen na een infectie herstelt.”

Shanna Rettner, gekleed in een rood T-shirt waarop Covid de afkorting is van ‘Christus gaat boven virussen en infectieziekten’, heeft huiswerk voor het bestuur meegenomen. Een door haar gevulde multomap met „150 pagina’s medische literatuur”, een exemplaar van de Onafhankelijkheidsverklaring, de Amerikaanse grondwet én de Bijbel. Als ze is uitgesproken, legt ze de hele stapel met een harde klap op de bestuurstafel neer.

Veel fysieker wordt het deze avond niet in Marysville, maar elders in het land was dat de afgelopen weken anders. Elders in het noorden van Californië werd een schooldirecteur belaagd door een ouder en moest een leraar te hulp schieten. In de Texaanse hoofdstad Austin trok een ouder het mondkapje van het gezicht van een lerares. In Kansas werden schoolbestuurders belaagd door boze ouders die hen vanwege de mondkapjesplicht (vanaf 2 jaar oud) op één lijn stelden met de Taliban. In Nevada en Pennsylvania moest de politie ingeschakeld worden toen discussies uit de hand liepen, in Colorado moesten agenten de eerste dag naar school in goede banen leiden. In Utah worden elf ouders vervolgd die een schoolvergadering verstoorden.

De boze ouders zijn weliswaar zeer uitgesproken, maar ook in de minderheid. Landelijk steunt 69 procent van de Amerikanen de maatregel, wees een peiling van Axios-Ipsos recent uit. Maar de verschillen tussen linkse en rechtse kiezers zijn groot. Van de Democraten is 92 procent voorstander, tegen 44 procent van de Republikeinen.

Die polarisatie vertaalt zich in Californië in de invulling die lokale bestuurders geven aan de richtlijn. In de hoogopgeleide, rijke en progressieve Bay Area rond San Francisco zijn er scholen die ook kleuters zelfs tijdens het speelkwartier buiten nog mondkapjes laten dragen. En dat terwijl in dit gebied bijna 80 procent van de volwassenen volledig gevaccineerd is, ruim meer dan het Californische gemiddelde van 66 procent.

Gouverneur wankelt

Maar in het schooldistrict van Marysville – landelijker, armer, conservatiever – zouden de tegenstanders mogelijk in de meerderheid zijn. Hier is nog niet de helft van de bevolking gevaccineerd. „En de IC-afdelingen stromen inmiddels wel weer vol”, brengt bestuurder Gary Cena tijdens de vergadering in herinnering, tot hoorbare onvrede van de zaal.

„Ik weet niet of de tegenstanders van mondkapjes hier ook in de minderheid zijn. Het nadert elkaar zeker”, legt Jamie Ferreira uit, die een arm schooltje van 252 leerlingen runt in het aanpalende stadje Yuba City (66.000 inwoners). Ferreira woont hier een schoolraadvergadering bij, die een stuk gezapiger verloopt dan die eerder op de avond in Marysville. Ouders is vooraf te verstaan gegeven dat een mondkapje verplicht is, dus tegenstanders blijven weg. Voor alle zekerheid staan toch twee beveiligers aan de deur – een primeur voor de schoolraad.

Ouders die geen mondkapjes willen voor hun kinderen, zijn weliswaar zeer uitgesproken, maar ook in de minderheid

Ferreira kan zich erover verbazen. „Het gaat er niet om wat ouders vinden, noch wat ik vind Ik zelf bijvoorbeeld ben gevaccineerd en draag een mondkapje, om mezelf te beschermen tegen idioten”, zegt hij. „Ik zie ook geen kinderen dood neervallen van die mondkapjes, anders had ik wel heisa geschopt. Maar het is uiteindelijk een besluit van degene die daarvoor gekozen is en een flink aantal loonschalen boven mij zit.”

Hij doelt op Gavin Newsom, maar het is onzeker of die ook volgende maand nog gouverneur is. Republikeinen willen hem afzetten via een zogeheten terugroep-referendum op 14 september, onder meer omdat hij tijdens de lockdown een politieke lunch belegde in een peperduur restaurant in de Napa-wijnvallei.

Gouverneur Gavin Newsom van Californië voert campagne in de aanloop naar een referendum om hem te herroepen. Foto Santiago Mejia / AP

Newsom werd in 2018 ruim gekozen, met 62 procent van de stemmen, en voor elke geregistreerde Republikeinse kiezer zijn er in Californië twee Democratische, dus in theorie zou hij geen gevaar moeten lopen. Maar omdat Republikeinse kiezers in dit referendum meer gemotiveerd zijn om naar de stembus te gaan dan Democraten en het geen verkiezingsjaar is, wordt het mogelijk toch spannend.

Zijn meest kansrijke rivaal, de rechtse talkshowhost Larry Elder, belooft veel van het huidige coronabeleid terug te draaien. Omdat Newsom dit grotendeels in decreten heeft vastgelegd, kan Elder die belofte met een paar pennenstreken inlossen, als hij inderdaad wint.

Het onzekere lot van Newsom toont hoe coronamaatregelen politiek zijn geworden. Zoals hij mondkapjes verplicht heeft gesteld in het onderwijs, zo hebben negen Republikeinse collega’s juist een verbod op mondkapjesplichten uitgevaardigd in hun staat. Ron DeSantis, gouverneur in Florida en veelgenoemd als presidentskandidaat in 2024, wil scholen financieel korten als ze mondkapjes verplicht maken. De regering-Biden heeft al toegezegd scholen in Florida dan met federale middelen te zullen compenseren.

Dan maar thuisonderwijs

In Marysville wordt de vergadering na een uurtje afgesloten zonder aan de mondkapjesplicht te tornen. Dat kan namelijk niet, zegt het bestuur: het decreet van de staat moet gevolgd worden. Ook het verzoek van ouders om volgende keer te stemmen, wordt niet gehonoreerd. Wel hebben rechtse activisten die pleiten voor het afzetten van Newsom een stapel stickers kunnen uitdelen en zijn nog meer ouders gesterkt in hun gelijk.

Amy Slade, die in haar drie minuten is uitgevaren tegen het coronatestbeleid op school, zag dit al aankomen. Zij heeft het slot van de vergadering niet afgewacht en vertelt in de hal dat ze nu op het punt staat haar dochter van 16 van school te halen om thuis les te gaan geven. „Het is haar laatste jaar voor haar diplomering en ik gun haar de rites de passage die bij zo’n slotjaar horen. Maar als het land richting tirannie blijft afglijden, moet ik wel.”

Veel ouders op de inspraakavond vrezen dat binnenkort ook vaccinaties verplicht worden

Zoals veel aanwezige ouders vreest Slade dat binnenkort ook vaccinaties verplicht worden. Voor onderwijzers zijn ze dat al – en anders moeten ze zich regelmatig laten testen. In Culver, een stadsdeel van Los Angeles, mogen kinderen (van twaalf en ouder) vanaf november al alleen naar school als ze geprikt zijn. En nu de voedsel- en medicijnwaakhond FDA het Pfizer-vaccin volledig goedgekeurd heeft, komt het ook snel voor twaalfminners beschikbaar, is de verwachting.

De zestienjarige Dakota Dickinson, die een voorbereidende medische beroepsopleiding volgt, is de enige uit haar klas die niet is ingeënt. Haar moeder is daar zeer trots op („wat als ze er onvruchtbaar van wordt?”) en het meisje zegt er zelf ook achter te staan. Maar toen laatst alleen gevaccineerde scholieren mee mochten op excursie naar het ziekenhuis moest Dickinson als enige thuisblijven. „Ze twijfelt nu aan haar studierichting”, zegt haar moeder haar voor.