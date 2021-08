Het schooljaar is weer begonnen. Daar stonden we dan, weer een jaar ouder en wijzer. Het ongemakkelijke gedwongen samenzijn van de ouders werd verlicht doordat de man die eens per jaar onze ruiten zeemt en de bladeren uit de dakgoot bezemt naast me op het muurtje ging zitten. Hij is ook outcast, maar om andere redenen. Hij doet me qua postuur en manier van praten denken aan ‘Jantje van Amsterdam’ uit de legendarische documentaire Foute Vrienden van Roy Dames, maar hij is ook de enige die een poging doet om mijn wereld binnen te komen, al rammelt hij wel wat hardhandig aan de poort.

„Ik zat in de vakantie weer eens in de krant te lezen”, zei hij. „Wat was dat kut zeg.”

„Welke krant?”, vroeg ik.

„Ja, Telegraaf”, zei hij.

„O ja, dat is slecht”, zei ik.

„Ik ben niet geletterd hoor, echt niet”, zei hij, hij begon steeds harder te praten, „maar ik kwam er niet doorheen. En dan denk ik: die hele zinsopbouw klopt niet.”

Hij keek me triomfantelijk aan, ik besloot niet te doen alsof ik iets totaal nieuws hoorde.

„Bij mij is de zinsopbouw altijd in orde”, antwoordde ik. „Dat controleren ze ook.”

Hij las me eigenlijk nooit, maar zag me weleens voorbijkomen als ze op de Facebookpagina ‘Je bent Wormerlander als’ weer eens ongevraagd iets schandaligs van me hadden gekopieerd.

„Ze vinden het altijd allemaal ruk”, zei hij. „Dat zetten ze er ook onder.”

Daarna: „Ik niet hoor, het is altijd een hele lap, daar begin ik niet aan.”

‘Over lappen gesproken…”, zei ik – achteraf was ik trots op dit bruggetje. „Gebruik jij steeds dezelfde lap, of vaak een andere.”

„Altijd dezelfde”, zei hij.

Hij keek naar de lucht.

„Is de vakantie voorbij, krijg je zon.”

Daar waren onze kinderen, een grote schreeuwende kluit die vanwege corona zo snel mogelijk van het schoolplein moest. Ik greep beide dochters bij hun lurven en zei dat we haast hadden.

Lucie van Roosmalen wilde bij een vriendinnetje spelen, ik moest het aan de moeder vragen, maar die was druk in gesprek.

„Vindt u het goed dat ze komt spelen?”, brak ik in.

„Eigenlijk niet”, zei de moeder. „Op dinsdag leveren we ze altijd af bij hun oma. Ik heb dat vorig jaar ook al eens gezegd.”

„Ik knoop het in mijn oren”, zei ik.

Het hele groepje keek me zo vernietigend aan, dat ik ging twijfelen aan de zinsopbouw. Heel even de neiging om naar mijn glazenwasser te lopen om het te controleren.

