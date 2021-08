Zeldzame middeleeuwse sculptuur van Rijksmuseum toegeschreven aan Claus Sluter

Het Rijksmuseum Amsterdam heeft een in maart verworven houten sculptuur toegeschreven aan Claus Sluter, de grondlegger van de Nederlandse beeldhouwkunst. Dat maakte het museum woensdagmorgen met een persbericht bekend.

Het gaat om een 57 centimeter hoog, uit buxushout gesneden calvarie, een symbolische verbeelding van de kruisiging van Christus met Maria en Johannes de Evangelist. In de holte van de boom waaraan de zoon van god is vastgenageld, schuilt een leeuwin met haar welpen, een zeldzaam middeleeuws symbool voor Christus’ wederopstanding.

Bourgondisch hof

Het museum kocht de sculptuur, de eerste in een Nederlandse collectie, bij een antiquair uit München. Die bood het aan als uit de wereld van het Bourgondische hof in Dijon, ‘omgeving Sluter’. Na uitgebreid onderzoek en raadpleging van meerdere specialisten, werd gaandeweg duidelijk dat het werk van niemand anders dan Sluter kon zijn, legt conservator beeldhouwkunst Frits Scholten uit.

Een koolstoftest bevestigde dat het gebruikte buxushout onomstotelijk uit de veertiende eeuw dateert. De opvallende stijlverwantschap met de drie bewaard gebleven hoofdwerken van Sluter in Dijon en de unieke combinatie van een aantal bijzondere motieven in het beeld, leiden volgens Scholten onvermijdelijk tot de conclusie dat Sluter deze sculptuur heeft gesneden. „Dit is echt een heel comfortable toeschrijving.”

Vernieuwer

De in Haarlem geboren Claus (‘Claes’) Sluter (ca. 1350-1406) staat te boek als een van de grootste vernieuwers van de middeleeuwse kunst. Hij werd de hofbeeldhouwer van Filips de Stoute in Dijon en introduceerde een ongekend realisme in de beeldhouwkunst. Vooral zijn aandacht voor menselijke emotie en naturalistische details was op dat moment ongeëvenaard.

Sluters realisme is omstreeks 1900 vaak geduid als het begin van een typisch Nederlandse kunst, die zou culmineren in de zeventiende-eeuwse schilderkunst, die van Rembrandt in het bijzonder. Mede om die reden is de beeldhouwer in de decoratie van het negentiende-eeuwse Rijksmuseumgebouw vier keer geëerd, onder meer in een tegeltableau en een gebrandschilderd raam.

Werk van Sluter komt zelden op de markt. De laatste keer was in 1939, toen twee beeldjes te koop werden aangeboden afkomstig van het praalgraf van Filips de Stoute. Door het uitbreken van de oorlog slaagde het Rijksmuseum er destijds niet in om toe te slaan. Voor de calvarie betaalde het museum een bedrag van zeven cijfers, zegt Scholten, dat dankzij diverse fondsen en particuliere schenkers bijeen is gebracht.

De aanwinst is vanaf 25 augustus te zien in het Rijksmuseum.