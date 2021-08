Wouter Koolmees: ‘Meer successen claimen? Dat interesseert me niet’

‘Hier kom ik te hangen”, zegt Wouter Koolmees (44). Hij wijst op een lege plek, de laatste achterin een lange rij waar portretten van zijn voorgangers hangen. Zijn afscheidsfoto is al een paar maanden geleden geschoten, maar zolang het kabinet demissionair is, politieke partijen niet tot een nieuwe coalitie komen en zijn opvolger niet is beëdigd, blijft de plek leeg.

Hoe kijkt een minister op een afscheidsportret, voor welke blik heeft u gekozen?

Koolmees wijst naar de foto van PvdA’er Lodewijk Asscher, zijn voorganger op het departement. Met een bulderende lach: „Ik heb voor de serieuze glimlach van Asscher gekozen.”

Het demissionaire kabinet-Rutte III is bijna uitgeregeerd. Deze zomer wordt de formatie van een nieuw kabinet voortgezet. NRC blikt de komende weken terug met opvallende bewindslieden van dit kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Wat was Rutte III voor een kabinet? En hoe zijn ze de afgelopen vier jaar persoonlijk beïnvloed of veranderd? 1. Minister Ank Bijleveld (Defensie, CDA) 2. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66)

Wouter Koolmees, 25 jaar lid van D66 en ruim tien jaar actief voor die partij op het Binnenhof, doorliep een politieke carrière waar veel van zijn jonge ambtenaren wellicht ook van dromen. Hij begon als beleidsambtenaar op het ministerie van Financiën, was vervolgens zeven jaar Tweede Kamerlid en is nu scheidend minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het demissionaire kabinet Rutte III.

U had eigenlijk het perfecte profiel om Alexander Pechtold op te volgen toen hij eind 2018 vertrok als D66-leider.

„En toch heb ik het nooit overwogen. En ik denk dat ik dat ook helemaal niet zou kunnen. In zo’n rol gaat het om het vergroten van tegenstellingen. Van nature en karakterologisch ben ik anders. Ik probeer juist altijd te kijken naar waar de overlap met anderen zit, en hoe je met elkaar kunt samenwerken.”

CV Wouter Koolmees (1977) begon na de mavo, havo en vwo aan een studie sociale en institutionele economie aan de Universiteit van Utrecht. Nadat hij die had afgerond werd hij onderzoeker bij het Nederland Economisch Instituut. Daarna stapte hij over naar het ministerie van Financiën als ambtenaar en later als hoofd begrotingsbeleid. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 kreeg hij plek acht toebedeeld op de lijst van D66 en kwam hij in de Kamer. Bij het aantreden van het kabinet Rutte III, eind oktober 2017, werd Koolmees minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Al in uw eerste jaar als Kamerlid, 2010, werd u door de parlementaire pers verkozen tot ‘politiek talent’ van het jaar. ‘Na talent word je belofte. Laat ik die eerst maar eens proberen waar te maken’, zei u toen. Welke belofte had u aan uzelf gemaakt?

„Die belofte stamt uit een periode daarvoor. In 2006 was ik secretaris van de Studiegroep Begrotingsruimte, een werkgroep van topambtenaren die advies geeft over begrotingsbeleid. In ons rapport stonden vergaande aanbevelingen over hoe de toekomstige vergrijzing betaalbaar zou blijven. We stelden hervormingen voor op het gebied van de woningmarkt, de arbeidsmarkt en het pensioenstelsel. Het advies gaf best een rimpeling, want het waren allemaal politieke taboes die een keer geslecht moesten worden: ontslagrecht, hypotheekrenteaftrek, de AOW-leeftijd. Toen ik Kamerlid werd, wilde ik dáár werk van maken.”

Heeft u die belofte elf jaar later waargemaakt?

„Dat is aan anderen om te beoordelen. Maar ik probeer het steeds. Ik schreef mee aan het verkiezingsprogramma van 2010. In de onderhandelingen voor het Lenteakkoord in 2012 [een bezuinigingsprogramma na de val Rutte I] en in de begrotingsakkoorden van het vorige kabinet [D66 onderhandelde als oppositiepartij mee]. Als minister werkte ik aan het Pensioenakkoord en de arbeidsmarkt.”

U komt er misschien bij in de buurt dan. Want dit zijn lang niet allemaal de grote hervormingen waar D66 al jaren voor pleit.

„Als je geen kleine stapjes zet, kom je nergens. Politieke ambities zijn per definitie groot. Overigens: het Pensioenakkoord is geen klein stapje.”

Als kind gingen uw ouders uit elkaar. U bent even opgegroeid in een bijstandsgezin, u heeft de mavo gedaan..

„Het grappige is..., sorry dat ik onderbreek, dat ik hier één keer in een interview over heb verteld en dat het maar blijft terugkomen. Alsof dit hét verhaal is dat over mij kan worden verteld. Het is verworden tot een symbool dat op mij wordt geplakt.”

Heeft u er spijt van dat u het heeft verteld?

„Ik heb er geen spijt van, het is ook gewoon waar. Maar in mijn eigen herinnering was het maar een heel korte periode die ik niet eens als heel ongelukkig heb ervaren.”

Om de vraag even af te maken: u bent daarna een stapelaar geweest: mavo, havo, vwo, universiteit...

„Het heeft alles met elkaar te maken.”

Inmiddels bent u minister, wordt u gereden door een chauffeur. Anderen zullen zeggen: Koolmees is onderdeel van een politieke elite. Voelt u zich daar thuis?

„Ja, omdat er heel veel mensen om me heen zitten met eenzelfde soort verhaal als ik. Het is niet de aristocratische klasse uit 1700 die bij geboorte een positie heeft gekregen. Je komt er op basis van prestatie en inzet. En de verbinding met mijn normale leven, m’n familieleven en de politiek, is er elke dag. Ik praat erover met m’n tante, de buurman, de kroegeigenaar op de hoek.

„Tegelijkertijd realiseer ik me dat ik met mijn inkomen en mijn informatiepositie een heel geprivilegieerde positie heb, die heel uitzonderlijk is. Maar ook wij hebben gewoon kinderen op school, en familie die in de gezondheidszorg werkt. In de discussies in het kabinet over corona en de lockdown was ook duidelijk dat veel collega-bewindslieden de bijzondere omstandigheden kennen van de zorg of het onderwijs thuis. Ik vraag me dus altijd af of de kloof tussen politici en de rest van Nederland nou heel erg groot is.”

Dat leek de afgelopen maanden niet zo, toen de discussie over de politieke bestuurscultuur op scherp stond. Volgens sommige politici is die cultuur verrot. Vindt u dat ook?

„Nee. Ik vind wel dat de twee rollen die de Tweede Kamer heeft, in de discussie volledig uit het zicht zijn verdwenen. Het ging de afgelopen maanden alleen over de controlerende taak van Kamerleden, niet over de mede-wetgevende taak.”

Eind april stond Wouter Koolmees ineens in het midden van een politieke rel, toen uit de vrijgekomen notulen van de ministerraad over de Toeslagenaffaire bleek dat hij zich had opgewonden over wat hij noemde ‘activistische woordvoerders’ in de Tweede Kamer. Het was niet de bedoeling, vond hij, dat Kamerleden uit regeringspartijen zo lastig deden tegen het eigen kabinet.

U zei – we citeren uit de notulen: „Het is wenselijk dat leden van de raad betreffende woordvoerders van gelijke politieke huize hierop aanspreken.”

„Het is geen verslag wat letterlijk is gezegd, alleen een weergave ervan. Maar wat ik zag was dat er grotere ruzie was tussen de Kamerleden van de coalitie dan kritiek van de oppositie. En mijn oproep daar was dat ik vind dat we daar als vier partijen die samenwerken ook wel onze fracties op moeten aanspreken.”

Dat bewuste VVD-Kamerlid…

„… Die zit hier nu een kamer naast me.”

Het gaat om Dennis Wiersma die als woordvoerder Sociale Zaken buitengewoon kritisch was op de aanpak van fraude met uitkeringen door Oost-Europeanen. Het UWV, waarvoor minister Koolmees verantwoordelijk is, had de handhaving slecht op orde. Wiersma werd begin deze maand beëdigd als demissionair staatssecretaris van Sociale Zaken, een post die al sinds begin dit jaar vacant was.

Hebben jullie het weer uitgepraat?

„Ik heb er vorige week nog eens een grap over gemaakt. Dat ik ooit iets over hem had geroepen in de ministerraad.”

U voelde zich geroepen dezelfde avond waarop de notulen werden vrijgegeven aan te schuiven in een talkshow om uitleg te geven. Schaamde u zich voor wat u had gezegd?

„Nee, ik was boos. Boos op de suggestie dat het kabinet actief had besproken hoe ze iets konden verbergen. Terwijl de intentie van mijn opmerking was: hoe zorg je ervoor dat je goed kunt samenwerken met elkaar. Hoe voorkomen we dat we elkaar bevechten, met als gevolg dat partij A de bewindspersoon aanpakt van partij B zodat de fractiegenoot van partij B de bewindspersoon van partij A gaat aanpakken.”

In de term ‘activistische Kamerleden’ zit een verwachting die u blijkbaar had: dat Kamerleden uit de coalitie hun controlerende taak anders moesten uitvoeren dan die van oppositie. Maar daar gaat u niet over.

„Het is goed om dit even uit te boren. Het regeerakkoord is een overeenkomst tussen vier fracties in de Tweede Kamer. Die fracties hebben zich daaraan gecommitteerd, je gaat het dus gezamenlijk uitvoeren. Een regeerakkoord is niet iets van het kabinet, dat voert het alleen uit. En als een regeerakkoord moet worden aangepast, dan gebeurt dat alleen in overleg tussen de fracties.”

De Toeslagenaffaire stond niet beschreven in het regeerakkoord. Dit gaat juist over de controlerende taak van de Kamer, dan doet oppositie of coalitie er niet toe.”

„Je mag altijd alles vragen aan bewindspersonen en altijd kritiek hebben op dingen die fout zijn gegaan. Je mag altijd een bewindspersoon ter verantwoording roepen over wat onder zijn verantwoordelijkheid is gebeurd. Daar heb ik nooit iets aan afgedaan – nooit. Ik vind wel dat als je gezamenlijk een regeerakkoord uitvoert, je een verantwoordelijkheid hebt naar elkaar om te zeggen: hoe gaan we dit doen, onder welke voorwaarden? En dat je voorkomt dat je in een soort gevechtshouding staat tegenover elkaar. Je zag een tit-for-tat-houding: jij beschadigt mijn bewindspersoon, dan ga ik jouw bewindspersoon beschadigen. Dat staat het gezamenlijk uitvoeren van een regeerakkoord in de weg.

Dat u ineens in het middelpunt van de belangstelling stond was nieuw. U zoekt veel minder de schijnwerpers op dan andere politici. Bij de persconferenties over de sociaal-economische steunpakketten streden collega-ministers Hoekstra (CDA) en Wiebes (VVD) om de aandacht. Waarom wilde u niet in het midden staan?

„Als ik zeg dat ik het helemaal niet belangrijk vind, dan lieg ik. Maar ik ben er niet zo in geïnteresseerd. En ik vind dat het niet om al die aandacht moet gaan.”

Vindt u dat ijdelheid?

„Nou ja..Ja. Als ik straks geen minister meer ben, gaan mensen ook echt weer anders naar mij kijken. Het is vandaag misschien belangrijk, maar morgen niet meer.

Van D66’ers horen we: Wouter Koolmees zou zich wel wat vaker mogen profileren, wat meer succes mogen claimen.

„Dat hoor ik ook wel vaker. Maar dan zeg ik hetzelfde: het interesseert me niet. Ik wil er m’n energie niet aan verspillen. Dat is een van de redenen dat ik geen fractievoorzitter heb willen worden.”

Wat wordt uw rol in het volgende kabinet? We hoorden dat u wilt stoppen?

„Ik ga een heel onbevredigend antwoord geven.”

Dat u er nog over aan het nadenken bent...?

„Ja! [Bulderlach] En ik ga er niks over zeggen.”

Waarom is het zo ingewikkeld om te zeggen of u nog een keer minister wilt zijn?

„Omdat het dan alleen nog maar daar over gaat. Ik wil niet dat het over mij gaat.”

Na het interview – Koolmees blijft achter op zijn werkkamer – staat staatssecretaris Wiersma koffie te drinken op de gang. Heeft hij Koolmees gesproken over de notulen waarin zijn naam voorkomt? „Niet dat ik me kan herinneren.” En dan: „Ik stel altijd kritische vragen. Precies zoals Wouter deed toen hij zelf Kamerlid was.”