WhatsApp-fraudeur krijgt twee jaar cel en moet 14.000 euro terugbetalen

Een 28-jarige man is woensdag in Arnhem veroordeeld voor WhatsApp-fraude. Hij kreeg twee jaar cel opgelegd, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Ook moet hij zijn slachtoffers 14.000 euro terug betalen. De straf is hoger dan de veertien maanden gevangenis waar justitie om had gevraagd.

De oplichter benaderde zijn slachtoffers via WhatsApp, waar hij zich voordeed als hun zoon of dochter. Vervolgens zei hij financiële problemen te hebben en vroeg hij om geld. Wanneer mensen daadwerkelijk geld overmaakten, in de veronderstelling dat hun kind in de problemen zat, nam de fraudeur dit direct in cash op.

‘Ongeloofwaardig’

De oplichter was in februari, augustus en november 2020 actief. De man heeft verklaard dat hij niet de fraudeur was, maar slechts geld opnam in opdracht van een tussenpersoon, wiens rekening het was. De 28-jarige kreeg voor deze handeling naar eigen zeggen een kleine vergoeding.

De rechtbank vindt deze verklaring ongeloofwaardig. Zo zat er telkens slechts zes minuten tussen het overmaken van het geld en het moment dat het van de rekening werd opgenomen. Daaruit blijkt dat de man paraat moet hebben gestaan. Verder vond de rechtbank het niet aannemelijk dat de eigenaar van de pinpas deze vrijwillig heeft afgestaan. Omdat de verdachte zijn eigen rol bagatelliseerde en geen verantwoordelijkheid nam, kreeg hij een hogere straf dan het Openbaar Ministerie had geëist.