Lees deze zin hardop voor: „Daar doen we het voor, zus.” En daarna dezelfde zin, maar dan op een zeer bekakte toon, waarbij u ‘voor’ uitspreekt als ‘veur’: „Daar doen we het veur, zus.”

Vanwaar deze oefening? Omdat u hiermee heeft gereconstrueerd hoe het woord versus steeds vaker wordt uitgesproken. Op z’n Engels dus. Zoals in de filmtitel Kramer vs. Kramer. Die film dateert van 1979, de opmars van Veurzus vs. Verzus wint de afgelopen jaren aan kracht. Luister maar eens in de media. „Corona veurzus de griepgolf”, „Dataverzamelingen veurzus privacy” – het is veurzus voor en veurzus na.

Wat je hieruit kunt opmaken is dat de invloed van het Engels op het Nederlands zich niet beperkt tot de overname van Engelse woorden en uitdrukkingen, maar zich ook kan manifesteren in uitspraakveranderingen. Ik voorspel bij ons de komst van Djie-zus, niet theologisch maar fonologisch.

Volgens de Dikke Van Dale gebruiken wij versus in het Nederlands sinds 1937. Dat kan niet kloppen, want Multatuli had het al in 1877 over „Laps versus Pennewip”. Versus komt uit het Latijn (de oorspronkelijke betekenis is „in de richting van”), maar volgens diverse bronnen zou het via het Engels tot ons zijn gekomen.

Als dat waar is, maakt dit de cirkel rond: eerst geleend uit het Engels en dan door puristen vast op z’n Engels uitgesproken. „Nee, het is Laps véúrzus Pennewip.” Vervolgens vernederlandst en nu weer verengelst, waarmee we qua uitspraak terug zijn bij de roots – een woord dat de strijd met wortels al lang lijkt te hebben gewonnen.