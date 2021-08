Verschil in vaccinatiegraad tussen rijk en arm kost wereldeconomie duizenden miljarden

Singapore: 74 procent. Qatar: 70 procent. Spanje: 68 procent. Nederland: 62 procent. Verenigde Staten: 51 procent. Rijkere landen rapporteren steeds mooiere vaccinatiegraden. Het gaat hier om het percentage van de bevolking dat volledig gevaccineerd is tegen Covid-19, volgens de datasite Our World in Data.

Anders is het beeld in armere en opkomende landen. Een kleine greep uit de cijfers: Vietnam: 2 procent. Turkmenistan: 1,6 procent. Afghanistan: 0,6 procent. Haïti: 0,02 procent. In ontwikkelingslanden ligt het percentage van de bevolking dat één dosis van een coronavaccin heeft gekregen vaak ook uiterst laag. In Afrika als geheel gaat het bijvoorbeeld om 4,6 procent, tegen 64 procent in de EU en 60 procent in de VS. In Azië heeft 33 procent één prik gekregen.

Deze ‘vaccinongelijkheid’ tussen rijkere en armere of opkomende landen is niet alleen een moreel probleem, het leidt ook tot grote economische kosten, schrijft advies- en onderzoeksbureau Economist Intelligence Unit (EIU) in een woensdag verschenen rapport. Het bureau combineerde eigen prognoses over vaccinatiegraden in tweehonderd landen met economische ramingen en kwam tot de conclusie dat de ongelijkheid in vaccinatiegraden de wereldeconomie 2.300 miljard dollar zal kosten tot 2025. Dat is ongeveer evenveel als het hele bruto binnenlands product van Frankrijk. Twee derde van die economische schade komt terecht bij ontwikkelingslanden.

Die 2.300 miljard is met erg veel onzekerheid omgeven – zowel vaccinatiegraden als het bbp zijn moeilijk te voorspellen – al vermoedt de denktank dat het getal de economische schade van de vaccinkloof „maar gedeeltelijk” weergeeft, „vooral op de lange termijn”. Zo is bijvoorbeeld de impact van lockdowns op het onderwijs niet meegerekend. Digitaal onderwijs is in ontwikkelingslanden vaak onmogelijk.

Discussie op scherp

Maar door een prijskaartje te hangen aan de scheve vaccinverdeling zet EIU de discussie wel op scherp. „Er bestaat weinig kans dat de kloof in toegang tot vaccins ooit overbrugd zal worden”, aldus het somber getoonzette rapport. Rijkere landen beloofden armere landen van vaccins te voorzien via Covax, een programma dat in het begin van de pandemie werd opgetuigd. Voor het einde van dit jaar moeten 2 miljard vaccins zijn geleverd via Covax, al zijn er tot dusver slechts 215 miljoen verspreid.

Opvallend genoeg mogen landen die vaccins doneren zelf ook gebruik maken van Covax – en doen dat ook. Het Verenigd Koninkrijk ontving in juni 539.000 doses via Covax, dubbel zoveel als Covax die maand naar Afrika stuurde, aldus het EIU-rapport.

Armere en opkomende landen zelf dringen aan op de mogelijkheid om zélf coronavaccins te produceren. Deels gebeurt dit al: het Serum Institute in India produceert, met een licentie, het AstraZeneca-vaccin. Veel ontwikkelingslanden zijn van deze Indiase fabriek afhankelijk, al houdt India sinds de zware coronagolf dit voorjaar de vaccins zelf.

Het EIU-rapport mijdt de gevoelige politieke discussie over het loslaten van patenten op coronavaccins, die veelal in handen zijn van westerse farmabedrijven als Pfizer, BioNTech, Moderna en AstraZeneca. In mei baarde de Amerikaanse regering veel opzien door onverwacht haar steun te geven aan het opheffen van de patenten. Tot dusver hadden de VS hun farmareuzen, die sterk hechten aan de patenten, gesteund. Een groep armere en opkomende landen, aangevoerd door India en Zuid-Afrika, pleit al langer voor opschorting van de patenten binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Het internationale verdrag over intellectueel eigendom, TRIPS, valt onder de WTO. Opschorting van de patenten zou grootschalige vaccinproductie in de armere en opkomende landen zélf makkelijker moeten maken.

Maar sinds de Amerikaanse koerswijziging in mei is er amper beweging binnen de WTO. De EU heeft zich tegen het opheffen van de patenten gekeerd, omdat dit de innovatie door farmabedrijven in de weg zou staan en ook het tekort aan productiecapaciteit niet zou oplossen. Als alternatief stelt de EU licenties voor, desnoods onder dwang, in het geval farmaceuten niet willen meewerken.

De WTO op vakantie

Het debat binnen de WTO – een club van 164 landen die allemaal vetorecht hebben – heeft tot dusver geen doorbraak opgeleverd, ook omdat de VS zelf geen concrete voorstellen hebben gedaan. Ondanks het oprukken van de Deltavariant lijkt het gevoel van urgentie bij de WTO in Genève te ontbreken. Persbureau Bloomberg beschreef eind juli hoe WTO-diplomaten gewoontegetrouw de augustusmaand vrij namen voor vakantie. WTO-directeur-generaal Ngozi Okonjo-Iweala had hen gevraagd hun gebruikelijke vakanties van zes weken in te korten, maar dat had weinig effect.

De Nigeriaanse Okonjo-Iweala, zelf afkomstig van vaccinorganisatie Gavi die vaccinatie van kinderen bevordert in de armste landen, dringt sterk aan op een snelle en wat zij noemt „pragmatische” oplossing. Ze wil voor het einde van het jaar een akkoord bereiken binnen de WTO.