Tsjadische oud-heerser Habré (79) zal vooral om zijn tirannie worden herinnerd

Zo turbulent als zijn politieke carrière was, zo roemloos zijn einde. Dinsdag overleed de Tsjadische oud-dictator Hissène Habré op 79-jarige leeftijd in een Senegalees ziekenhuis, aan de gevolgen van Covid-19. Habré zat daar een levenslange gevangenisstraf uit voor het schrikbewind dat hij in de jaren tachtig voerde in Tsjaad.

Habré werd in een familie van schapenhouders geboren in het noorden van Tsjaad, dat tot 1960 een Franse kolonie was. Hij maakte op jeugdige leeftijd indruk met zijn kennis en kreeg een beurs om in Parijs een universitaire graad in politicologie te kunnen halen. Eenmaal terug in Tsjaad ging hij niet voor een politieke post, maar leek hij geïnspireerd door de uitspraak van Carl von Clausewitz dat „oorlog de voortzetting van politiek met andere middelen” is – en begon een carrière binnen diverse rebellenbewegingen.

Jaren van strijd later greep Habré in 1982 de macht in Tsjaad. Zijn heerschappij wordt vooral herinnerd vanwege de meedogenloze repressie die het land acht jaar lang angst aanjoeg. Onder Habré werden tienduizenden burgers gefolterd en duizenden vermoord, een wapenfeit dat hem de bijnaam ‘Pinochet van Afrika’ opleverde.

Afgezet

In 1990 werd Habré afgezet door rebellenleider Idriss Déby. Laatstgenoemde bestuurde het land tot begin dit jaar, toen hij bij een bezoek aan de frontlinie werd doodgeschoten door rebellen. Habré vluchtte na zijn afzetting met een bedrag van omgerekend enkele miljoenen euro’s naar Senegal, waar hij in 2005 onder huisarrest werd geplaatst en in 2013 werd opgepakt voor zijn misdaden als dictator.

Een internationaal tribunaal legde hem in 2016 een levenslange gevangenisstraf op voor mensenrechtenschendingen als verkrachting, seksuele slavernij en het bevelen van de moord op veertigduizend mensen. Die moest hij uitzitten in een cel in Dakar, waar hij eerder deze maand het coronavirus opliep.

Bij reacties op zijn overlijden werd vooral naar boven gewezen. „Habré is nu in de handen van zijn Heer”, zei de Senegalese minister van Justitie Malick Sall. „We behoren toe aan God en keren tot Hem terug”, was het enige dat Mahamat Idriss Déby Itno, zoon van Idriss Déby, er op Twitter over te zeggen had.