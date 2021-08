Toezichthouder: KvK moet woonadres zzp’ers afschermen

De adressen van zzp’ers zouden voortaan moeten worden afgeschermd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, zodat deze niet zomaar meer voor iedereen te vinden zijn. Dat adviseert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) woensdag aan staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken, CDA).

De AP wil dat het huidige systeem omgedraaid wordt: de vestigingsadressen worden afgeschermd geregistreerd en zijn alleen inzichtelijk voor bijvoorbeeld een deurwaarder of advocaten. Volgens de AP is het niet nodig om de adresgegevens openbaar te publiceren in het Handelsregister, aangezien een zzp’er het vestigingsadres al op de factuur hoort te zetten.

Aangezien voor veel zzp’ers het woonadres gelijk is aan het vestigingsadres van hun bedrijf, kan dit nu eenvoudig worden achterhaald. Het risico hiervan is dat die ook makkelijk vindbaar zijn als iemand gestalkt of bedreigd wordt.

Privégegevens

In de afgelopen jaren is het steeds makkelijker geworden persoonsgegevens op te zoeken in het handelsregister. „Dit is gepaard gegaan met ongewenste gevolgen, zoals de al sinds jaar en dag bekende problemen die de publicatie van adresgegevens en telefoonnummer van een onderneming meebrengen voor met name zelfstandigen.”

Met het afschermen van persoonsgegevens zal nog niet ieder probleem opgelost worden. Zo werd dinsdag bekend dat een oud-advocaat ten onrechte 1.800 privégegevens heeft opgevraagd bij de KvK. Hierbij verkreeg hij onder meer privégegevens van kamerleden.Correctie (25 augustus 2021): In een eerdere versie van dit artikel stond dat Mona Keijzer staatssecretaris namens de VVD is. Dat klopt niet. Dat is hierboven aangepast.