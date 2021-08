Nieuwe chef-dirigent Lorenzo Viotti: ‘We focussen in klassieke muziek te weinig op de groove’

De komende drie jaar is hij chef-dirigent van De Nationale Opera (DNO) en het Nederlands Philharmonisch Orkest (NedPhO): Lorenzo Viotti (31), een gespierde en hip geklede man die playlists vol hiphoptracks bijhoudt op Spotify. Hij is de zoon van de beroemde dirigent Marcello Viotti en groeide op temidden van klassieke muziek. Met zijn broer luisterde de Zwitser graag naar hiphop; met zijn beste vriend schreef hij op school rapteksten.

De producties waarmee Viotti het seizoen opent – uitvoeringen van Alexander Zemlinsky’s opera Der Zwerg en Joseph Haydns Missa in tempore belli – zijn voor De Nationale Opera opvallend avontuurlijk en interdisciplinair, met interactie tussen zang en videoprojecties, orkest en elektronische muziek.

Het was niet ingewikkeld de musici van zijn nieuwe gezelschap daarin mee te krijgen, zegt Viotti in zijn kleedkamer in de NedPho Koepel in Amsterdam. „Nu ik verantwoordelijk ben voor dit instituut, hebben ze me ook al hun vertrouwen gegeven. We móéten in de soms stijve wereld van opera en klassieke muziek mensen van buiten verwelkomen. We zullen eerst zelf het goede voorbeeld moeten laten zien, voordat we kunnen praten over het verjongen en diversifiëren van ons publiek.”

U begint met een uitvoering van Zemlinsky’s ‘Der Zwerg’. Waarom heeft u daarvoor gekozen?

„Eerlijk gezegd was dat niet het plan. Vanwege Covid moesten we pragmatisch zijn en kiezen voor een stuk dat we ook met restricties en zonder pauze kunnen uitvoeren. Het is een erg actueel stuk – een wreed verhaal over verschillen bespotten en accepteren, oppervlakkig en veroordelend zijn. En muzikaal rijk, met overweldigende orkestratie, maar ook kwetsbaar, poëtisch, sensueel.”

U werkt voor het stuk met filmprojecties van regisseur Nanouk Leopold, die haar operadebuut maakt.

„Ja, het is spannend om te zien hoe zij werkt. Operazangers zijn in beginsel geen acteurs. Sommigen kunnen van nature acteren. Je geeft ze één woord en ze breken je hart. Anderen hebben dat aangeboren talent niet. Als filmregisseur ben je gewend acteurs vrijheid te geven om hun eigen stem te vinden. Zangers moeten exact weten wat ze op welk moment moeten doen. Ze mogen niet vastlopen in een opdracht die ze niet kunnen uitvoeren. Het zingen moet centraal staan.”

Uw tweede productie is een uitvoering van ‘Missa in tempore belli’. De hashtags in uw Instagrampost waren, achtereenvolgens: ‘Haydn, hiphop, opera, samen’.

„Het is fijn om te werken met verschillende artiesten. Bijvoorbeeld met Janiv Oron, die met zijn broer als DJ meedoet aan hiphopcompetities en heeft opgetreden met rappers als Mos Def. We hebben iemand die live schildert, dansers – alles is met elkaar verbonden. Dat is voor mij kunst: de plek waar we van elkaar leren. Hoe creëren we met een elektronische topmuzikant met een hiphopachtergrond, live atmosferische muziek die goed samengaat met het orkest? Dat is opwindend.”

Lorenzo Viotti, nieuwe chef-dirigent van De Nationale Opera (DNO) en het Nederlands Philharmonisch Orkest (NedPhO), houdt playlists vol hiphoptracks bij op Spotify. Foto Frank Ruiter

Wat inspireert u als dirigent in zowel hiphop als opera?

„Rap komt van poëzie, van ritme. Het kan een normale frase transformeren naar iets wat ritmisch fantastisch is. Je kunt de groove niet leren – die volgt direct uit de taal. De tekst kan inhoudelijk vreselijk zijn, maar hoe die wordt uitgesproken op de beat, is geweldig. Groove is ook erg belangrijk voor klassieke muziek maar we focussen daar veel te weinig op.”

U houdt playlists bij met hiphoptracks. Een terugkerende artiest is rapper Rick Ross. Wat vindt u muzikaal interessant aan hem?

„Hij heeft een geweldige stem; donker, agressief. Wanneer ik in de juiste sfeer ben…” – Viotti doet zijn ogen dicht en wiegt met zijn hoofd – „…mán, dat heel lage basgeluid. Het is ráúw. Je kunt het gewicht van zijn Rolls-Royce voelen. Hij kan heel traag rappen en blijft steeds volledig verankerd in zijn tekst. Dat is erg sterk.”

Als u met Rick Ross zou kunnen werken in uw huidige rol, hoe zou een samenwerking met De Nationale Opera eruitzien?

„Nou, ik denk niet dat we hem kunnen betalen! Maar ik zou eerder aan een rapper als Travis Scott denken. Die heeft een heel rijke, orkestrale benadering in zijn muziek – kan van zacht naar bruut en snel gaan, en van razende woede naar melodieus. Scott is de beste rapper die ik ooit op een podium heb gezien.”

Het meeste recente rapnummer dat u aan uw playlist toevoegde, is ‘Gaspar Yanga’ van D Smoke en Snoop Dogg, geproduceerd rondom een vocale sample van het Koutev Bulgarian National Ensemble.

„Ja, ik probeer sowieso alles bij te houden wat Snoop Dogg uitbrengt, hij is een legende. De instrumentatie is wat stoffig, maar het basgeluid is weer heel modern. Ik luister nu trouwens ook veel Nederlandse rap.”

Zoals ‘Ballieman’ van Sevn Alias, en ‘Eigenaar’ van Spanker, die in uw afspeellijsten staan.

„‘Ballieman’ klinkt een beetje Frans, met dat fluitje: ta-di-da. Het is heel simpel maar ruw. Het Nederlands is niet erg romantisch en poëtisch maar de manier van articuleren…” – hij stoot wat rauwe keelklanken uit – „…is heel cool en echt gemaakt voor rap. Ik zou hier zeker willen werken met Nederlandse rappers. Rap is ook dramatisch en poëtisch, het zit dicht bij elkaar. Ik moet er alleen nog het juiste stuk bij bedenken.”

Wilde u zelf ooit rapper worden?

„Op de middelbare school schreef ik met mijn beste vriend rapteksten. We verveelden ons op school en waren altijd aan het rappen. Nu schrijf ik nog wel eens iets voor een vriend of familie op een verjaardag, maar ik doe het niet veel meer.”

Heeft u het idee dat u een uitzondering bent, met uw voorliefde voor zowel rap als opera?

„Ja. We werken in een kunstvorm die zeer hoog staat aangeschreven, en dan denk je al snel dat de rest banaal en simpel is. Maar daardoor missen we juist stilistische diversiteit. Ik was bij een masterclass van een drummer van Prince met slagwerkers die waanzinnig snel konden spelen. Hij vroeg ons een langzame, simpele groove te spelen. Dat lukte niemand. Maar juist door dat te leren, ga je ook Stravinsky anders spelen. En ontdek je dat ook bij het uitvoeren van zijn werk maar één tempo klopt. Namelijk: wanneer het gaat grooven.”

Uw vader was een beroemde dirigent, en u groeide op met klassieke muziek. Waar ontstond uw liefde voor hiphop?

„Ik herinner me dat ik met mijn broer in New York was. 50 Cent had net zijn doorbraaksingle uit. Mijn vader nam ons mee naar de Metropolitan Opera. Maar wij waren witte jongens die hem smeekten om net zo’n ketting met een kruis voor ons te kopen als 50 Cent droeg. Ik sprak geen Engels, maar ik was gek op die beat.”

Als u een operaliefhebber moest overtuigen naar een hiphopconcert te gaan, of juist een hiphopfan naar een opera-uitvoering, wat zou uw belangrijkste argument zijn?

„Ik zou de operaliefhebber vertellen over de krankzinnige energie die ik voelde bij Kendrick Lamar live in Parijs – de choreografie, de lichten, hoe het basgeluid erin kwam, de zindering in het publiek. En andersom zou ik vertellen dat het bij opera anders is. Je zult stil moeten zijn. Maar geef je eraan over. Probeer te realiseren wat in je lichaam gebeurt. Vertrouw me: de emoties die je dan voelt, zullen krachtig zijn.”

De Nationale Opera: Der Zwerg, première 4/9. Missa in tempore belli, première 6-9. Nederlands Philharmonisch Orkest: Lorenzo Viotti dirigeert Rossini en Strauss. Seizoensopening 25-9. Meer informatie: www.operaballet.nl

