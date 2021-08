Najaarstips theater: vijf uur ‘Trojan Wars’ en een nieuwe voorstelling van Hans Teeuwen

Toneel: Cliënt E. Busken van Internationaal Theater Amsterdam





Solo van Gijs Scholten van Aschat, in de regie van Maria Kraakman. De tekst is gebaseerd op de roman van Jeroen Brouwers, waarmee hij de Libris Literatuur Prijs 2021 won. Een briesende monologue intérieur van een bejaarde man in rustoord Madeleine, die doofstomheid fingeert en ondertussen in gedachten tekeergaat tegen het betuttelende personeel en zijn op aandacht beluste medebewoners, die categorisch weigeren in hem het veelzijdige genie te zien dat hij eigenlijk is. „Ik hou enorm van Brouwers’ gebeeldhouwde, niet-realistische taal”, zei Scholten van Aschat in NRC. (RR)

Beeld Dim Balsem

Toneel: Trojan Wars door HNTjong





Uitgestelde première van deze megalomane jeugdtheaterproductie: een marathonbewerking van de Ilias van meer dan vijf uur, die naar het recept van het feuilletonformat van The Nation in drie afleveringen is opgesplitst, met in de pauzes eten, drinken en livemuziek. (RR)

Beeld Bowie Verschuuren

Toneel: George & Eran worden veganisten , door George & Eran Producties





George en Eran richten zich op de bio-industrie en het klimaat. Als twee mannelijke Greta Thunbergs, offeren de twee carnivoren gewoontes, gemakken en geneugten op voor een betere wereld. Hoever gaan ze als het er daadwerkelijk op aankomt? Eerder maakte het duo bejubelde voorstelingen als George & Eran lossen wereldvrede op en George & Eran worden racisten, waarin ze het hoogstpersoonlijke effectief versmolten met grote maatschappelijke thema’s. (RR)

Beeld Marc Roodhart

Musical/muziektheater: Come from away van Medialane





Willemijn Verkaik speelt de hoofdrol in deze bekroonde musical (2015) over het Canadese stadje Gander, waar na de aanslagen op de Twin Towers onverwacht 38 vliegtuigen moesten landen. (EO)

Beeld Willemijn Verkaik

Musical/muziektheater: Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht door de Theateralliantie





De eerste Nederlandse vertaling van hitvoorstelling The curious incident with the dog in the night time, naar de bestseller van Mark Haddon uit 2003, wordt geregisseerd door Pieter Kramer. Mattias van de Vijver speelt de hoofdrol, een 15-jarige jongen met autisme die een eigenzinnige kijk op de wereld etaleert. (EO)

Beeld Sanne Peper

Cabaret: Hans Teeuwen, Nou lekker dan





Het tiende cabaretprogramma van de briljante absurdist en meester-provocateur Teeuwen is de opvolger van het steengoede en extreem geestige ‘Echte rancune’ uit 2016. Daarmee oogstte hij ook succes in Engeland, dankzij een lange serie optredens in Londen. ‘Een genie’, schreef The Times. (RR)

Beeld Andreas Terlaak

Cabaret: Tim Fransen, De mens en ik





Winnaar van de Neerlands Hoop en van een Poelifinario mengt op knappe wijze filosofische gedachten met piemelgrappen. „De penis is een dankbare bron van humor”, zei hij in NRC. Dit is zijn derde voorstelling en opvolger van ‘Het kromme hout der mensheid’, waarin hij sprak over de overeenkomsten tussen Kant, Napoleon en Beethoven. (RR)

Beeld Corné van der Stelt

Cabaret: Glodi Lugungu, Ze bedoelen het goed





Sinds Glodi Lugungu in 2018 glansrijk zowel de jury- als de publieksprijs van het Amsterdams Kleinkunst Festival won, wordt er vol verwachting uitgekeken naar zijn debuut. Volgens de jury stond hij „zelfverzekerd, met een ontwapenende charme en veel schwung op het toneel. Zijn semi-naïeve presentatie koppelde hij aan enkele sterke en oergeestige verhalen.” (RR)

Beeld Corné van der Stelt

Dans: Woven State door Het Nederlands Dans Theater





Dit nieuwe seizoen toont Emily Molnar haar gezicht als artistiek directeur van het Nederlands Dans Theater. Deze niet per se ‘makkelijke’ Forsythe-avond verraadt lef. Voor de liefhebber wordt het een must, met nieuw voor NDT het bejubelde One Flat Thing, Reproduced. (FW)

Beeld Rahi Rezvani

Dans: Sacre door La consagración van Israel Galván





Flamenco-rebel Israel Galván waagt zich aan een nieuwe versie van het ballet van de fameuze dansvernieuwer Vaslav Nijinsky, in de versie voor twee piano’s. Met zijn voeten volgt hij Stravinsky’s polyritmiek, met zijn lichaam roept hij beelden van de oerversie op en verbeeldt hij de Werdegang van de legendarische Nijinsky, die na zijn geestelijke ineenstorting nooit meer danste. In dit nieuwe werk, te zien tijdens de Flamenco Biënnale, eindigt Galván dan ook niet toevallig blootsvoets. (FW)

Beeld Laurent Philippe