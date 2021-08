Najaarstips klassiek: nieuwe muziek in Den Bosch, festival rond Nederlands beroemdste componist ooit

November Music





Tien dagen lang presenteert November Music in Den Bosch de soundtrack van het heden. In de breedste zin: nieuwe muziek, improvisatie, wereldmuziek en avontuurlijke pop. Festivalcomponist is dit jaar Rebecca Saunders met haar prikkelend-vitale muziek. De Iraakse-Nederlandse Hawar Tawfiq componeert het traditionele ‘Bosch Requiem’ waarmee het festival opent. Verder reist een keur aan (inter)nationale topartiesten af naar Den Bosch, zoals jazzpianist Brad Mehldau en hiphopfolkrocksensatie Sons of Kemet. Celliste Maya Fridman en Cello Octet Amsterdam spelen het nieuwste werk van Maxim Shalygin. (JS)

Beeld Merlijn Doomernik

Gergiev Festival





Het Gergiev Festival van het Rotterdams Philharmonisch Orkest rondom dirigent Valery Gergiev viert de 25ste jubileumeditie met als overkoepelend thema Sint-Petersburg. Met onder andere Sjostakovitsj’ Leningradsymfonie en een theatraal programma door orkest en solisten van het Mariinskitheater. (De oorspronkelijk geplande uitvoering van de opera ‘Jevgeni Onjegin’ is door corona opgeschort naar 2022). De drie grote symfonische concerten worden omkranst door een randprogrammering met onder andere film, koor- en kamermuziek. (MS)

Beeld Foto Andreas Terlaak

Sweelinck Festival





Op 16 oktober 1621 overleed de grootste componist die Nederland ooit heeft gekend: Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621), de ‘Orpheus van Amsterdam’. In Amsterdam organiseert de Stichting Sweelinck precies vierhonderd jaar later een groots festival voor een breed publiek: acht dagen vol concerten, een symposium en diverse andere activiteiten, van een stadswandeling in Sweelincks sporen tot een workshop polyfoon zingen. (MS)

Beeld Jan Harmensz. Muller, 1624.

Wereldberoemde Symfonieorkesten





Een woordcombinatie die we anderhalf jaar misten: wereld en symfonieorkest. Maar voor dit najaar heeft het Concertgebouw een sterke serie Wereldberoemde Symfonieorkesten: het concert van de Wiener Philharmoniker (7 sep) is uitverkocht, maar voor Sir Simon Rattle met het London Symphony Orchestra en Mahler 6 (25 sep) en Iván Fischer met het Boedapest Festival Orkest en Mahler 9 (25 nov) zijn nog kaarten. (MS)

Beeld Hans Roggen, Concertgebouw

La Traviata, De Nationale Opera





Operahoogtepunt komend halfjaar is Verdi’s meesterwerk La traviata in De Nationale Opera; het DNO-debuut van regisseur Tatjana Gürbaca. Ze maakte van Violetta een materialistische vrouw die het verliest van het kapitalistisch systeem, oorspronkelijk voor de opera in Oslo in 2015.

Sopraan Mané Galoyan, dit jaar toegevoegd aan het ensemble van de Deutsche Oper Berlin, zingt de rol van Violetta. Bariton George Petean, die begin vorig jaar nog de hoofdrol in Nabucco zong, is Giorgio Germont. Diens zoon Alfredo wordt gezongen door Bogdan Volkov of Joshua Guerrero. Dirigent is Andrea Battistoni, die begin dit jaar indruk maakte met een geweldige online Petite messe solennelle. (RG)

Beeld Laetitia Roling

Jubileum Orkest van de Achttiende Eeuw





Het Orkest van de Achttiende Eeuw bestaat dit jaar veertig jaar. Dat wordt gevierd met grotere producties. Aanstaande zaterdag klinkt het eerste jubileumconcert, ‘De Reünie’ met pianist Alexander Melnikov; een programma met onder andere zowel Mozarts als Mendelssohns Pianoconcert in d klein. In oktober spelen ze een combinatie van Mozarts Die Zauberflöte en Die Schauspieldirektor (in dit geval een Direktorin: Edison-winnares Roberta Alexander), getiteld: Ein ‘Gelegenheitsstück’ in tijden van corona. Het orkest staat dan onder leiding van Kenneth Montgomery. In november volgt een tour met een van de favoriete werken van oprichter Frans Brüggen: Bachs Hohe Messe, met Cappella Amsterdam onder leiding van Daniel Reuss. (RG)

Beeld Julien Mignot