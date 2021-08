Najaarstips fotografie: reflecties op onze beeldcultuur en de wereld volgens Roger Ballen

Noorderlicht Internationaal Fotofestival 2021: The Makeable Mind





Het zijn al vaak gestelde vragen die nu weer gesteld worden door het Internationale fotofestival Noorderlicht – „hoe wordt ons denken gestuurd door een op hol geslagen beeldcultuur, technische ongekende mogelijkheden en razendsnelle internetverbindingen?” – en elk antwoord erop is bij voorbaat overbodig. Toch is het interessant om te zien hoe zeventig fotografen wereldwijd – van Noorwegen tot Chili, van Rusland tot Benin en Bangladesh – met dergelijke vragen omgaan.

Groningen: t/m 3 oktober, Den Haag: 28 augustus t/m 28 november, Friesland: 4 september t/m 31 oktober.

Beeld Noorderlicht fotofestival

De wereld volgens Roger Ballen





„Als fotograaf moet je accepteren dat de werkelijkheid niet is vast te leggen”, zei de Zuid-Afrikaan Roger Ballen ooit in NRC. Ballen is een van de beste nog levende fotografen wereldwijd. Van zijn foto’s vol menselijk verval en installaties waarin de mens bijna tot dier is verworden of een vergaande staat van eenzaamheid heeft bereikt toont het Fotomuseum in Den Haag een overzicht van de laatste dertig jaar. Er is een ontwikkeling te zien van een wereld die nog niet in scène werd gezet, waaruit het gezicht verdween tot geënsceneerde laboratoria van angst. The world according to Roger Ballen, is volgens hemzelf chaos.

Beeld Eugene on the phone, 2000, Roger Ballen

Sohrab Hura: Spill





Net als Roger Ballen begon de Indiase fotograaf Sohrab Hura als documentair fotograaf, zij het dat Hura bewust politiek was in zijn foto’s en Ballen niet. Vijftien jaar geleden legde de aan Magnum Photo’s verbonden Hura het politieke beleid op het platteland in Noord-India vast, om daarna over te gaan op verhalen dichter bij huis (zijn schizofrene moeder) om over te stappen op twijfel over het medium fotografie. In Huis Marseille is niet alleen een overzicht van zijn werk te zien, maar ook video’s en installaties. Spill is Hura’s eerste solotentoonstelling in Europa.

Van 4/9 t/m 5/12 te zien in Huis Marseille , Amsterdam.

Beeld Sohrab Hura / Huis Marseille