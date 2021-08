Najaarstips beeldende kunst: Kirchner en Nolde in koloniaal perspectief, de wereld volgens Roger Ballen

Kirchner en Nolde: Expressionisme. kolonialisme





Wanneer is er sprake van culturele uitwisseling en wanneer van culturele toe-eigening? Die vraag staat centraal in de tentoonstelling over twee Duitse expressionisten, Emil Nolde en Ernst Ludwig Kirchner. De een bleef in zijn atelier om zich te laten inspireren door etnografica uit musea en zwarte naakten als model, de ander vertrok met zijn vrouw naar de toenmalige Duitse kolonie Papoea-Nieuw-Guinea. Beiden zochten naar ‘authenticiteit’. Naar authenticiteit zoeken we nog steeds met z’n allen, maar de methoden om die te vinden zijn veranderd.

Van 4/9 t/m 5/12 te zien in het Stedelijk Museum Amsterdam

Beeld Emil Nolde, Jupuallo, 1913-1914, aquarel en Oost-Indische inkt op papier, 47,4 x 34,9 cm. Nolde Stiftung Seebüll

Sophie Taeuber-Arp





Sophie Taeuber-Arp (1889-1943), de dadaïst die radicaal was in haar non-figuratieve composities, bleef vaak ten onrechte op de achtergrond wanneer haar man Hans Arp werd bewonderd. Tate Modern heeft een grote retrospectief van haar schilderijen, composities, architectonische tekeningen en haar werk voor tijdschriften, maar ook met haar geweldige marionetten (zoals Angela en Clarissa, die beiden weinig stevig op de benen staan), Dada-objecten en haar verkleedpartijen bij de klankgedichten van Hugo Ball.

Beeld Sophie Taeuber met Dada Head, 1920. Foto Nic Aluf. Stiftung Arp e.V., Berlin

Pieter Teylers Huis





De schrijver J. Bernlef omschreef het Teylers Museum ooit als het mooiste museum van Nederland. Er komt nu wat bij, de rijke Pieter Teylers had namelijk ook een mooi huis. Het schijnt dat Einstein, Napoleon en tsaar Alexander hier nog hebben rondgelopen. Vanaf 5 december opent het Pieter Teylers Huis de deuren en kan iedereen die daar zin in heeft in de voetsporen van Einstein lopen. Het hele huis, dat in 1715 voor het laatste werd verbouwd, beslaat 1.115 vierkante meter, bezoekers mogen alleen de begane grond betreden, waar alles in authentieke staat is hersteld, inclusief het interieur.

Op 5/12 is het Pieter Teylers Huis open voor het publiek, als nieuwe vleugel van Teylers Museum , Haarlem.

Beeld Studio Johan Nieuwenhuize

Gülsün Karamustafa & León Ferrari. Parallel Lives: Parallel Aesthetics





„Kunst is geen schoonheid of nieuwigheid, kunst is effectiviteit en disruptie”, zei de Argentijnse kunstenaar León Ferrari ooit. Zijn werk dat het Pinochet-regime veroordeelde leidde ertoe dat zijn zoon werd ontvoerd en vermoord. Ferrari zelf vluchtte naar Brazilië, waar ze op hun beurt niet blij waren met zijn weinig flateuze visie op het katholicisme in zijn werken. Het Van Abbe Museum koppelt Ferrari’s werk aan dat van de in Ankara geboren Gülsün Karamustafa. Hun culturele en geopolitieke geschiedenis loopt parallel, en er valt wat van te leren voor de kijker van nu, aldus het museum: beiden reageren in hun werk op autoritaire regimes, voor de West-Europese bezoeker is hun commentaar intrigerend én herkenbaar.

Van 27/11/2021 - 13/03/2022 te zien in het Van Abbe Museum , Eindhoven.

Beeld Gülsün Karamustafa, Denizkızı/Mermaid, 1986.

Artemisia. Vrouw & Macht





Om geld uit te sparen maakte de 17e eeuwse schilder Artemisia Gentileschi geen gebruik van modellen, maar schilderde ze haar eigen naakt. „Haar naakten zijn intiem en vervaarlijk en wars van couturebloot. Zelden zie je een borst zo natuurlijk vallen als in haar versie van 1610 van de badende Susanna, wegduikend voor de ouwe kerels die haar willen verkrachten”, merkte redacteur Joyce Roodnat in NRC op. In Rijksmuseum Twenthe is nu voor het eerst aandacht voor deze Italiaanse schilder, die zo bekend is dat haar voornaam volstaat.

Artemisia, Vrouw & Macht is van 26/9 t/m 23/1 te zien in Rijksmuseum Twenthe

Beeld Artemisia Gentileschi, Susanna en de Ouderlingen, 1622. Burghley House collection. Foto Bob Laughton