Met kratten bier protesteren tegen de komst van 800 Afghanen

Maas (42) en Geja (41) Bronkhorst kijken naar een Teletekst-bericht op hun flatscreen: ‘Ministers boos om protest Harskamp’, staat groot op het scherm. „We staan er weer mooi op”, zegt Harskamper Geja – „ik ben trouwens wel import, wil ik even benadrukken”.

„Eerst zeggen ze, deze mensen hebben allemaal voor ons gewerkt in Afghanistan”, zegt haar man Maas naast haar op de bank. „En nu staat hier: vlúchtelingen”, hij wijst op het woord in het nieuwsbericht. „Wie komen hier nu precies?”, zegt hij. „En hoe lang blijven ze?” Hij snapt ergens wel waarom er dinsdagavond, zo’n 700 meter verderop bij de Kazerne in Harskamp, een rel uitbrak.

Als inwoners van het dorp die middag horen dat er 800 Afghaanse vluchtelingen in de legerkazerne worden opgevangen, trekken ze met spandoeken (‘eigen volk eerst’) naar de ingang van het complex. Later worden er openlijk racistische leuzen als ‘Auschwitz back for blacks’ geroepen. Hoewel alle schietoefeningen op het terrein zijn stilgelegd, juist vanwege de komst van de Afghaanse vluchtelingen, steken de bewoners hard knallend vuurwerk af.

Autobanden in brand

Het zijn vooral jongeren met kratten bier die hun weg naar de kazerne weten te vinden. Volgens regionaal dagblad De Gelderlander doet de politie eerst niet veel om de jongeren weg te krijgen. Rond tien uur ontspoort de demonstratie. Er worden autobanden in de fik gestoken, en de politie voert charges met honden uit om de groep richting huis te bewegen.

„Dat was niet handig”, zegt Maas. „Want ze konden door onze straat en aan het eind weer links”, hij gebaart met zijn hand, „om terug naar de kazerne te komen.” „Ze riepen allerlei racistische dingen in het voorbijgaan”, zegt Geja. Zij vindt het hele protest sowieso „racistisch”.

„Dus ik ramen en deuren dicht, en de oren van mijn kinderen ook”, zegt ze. „Ik zag later op tv dat er kinderen van hun school bijzaten. Dan denk je toch: wat gaan ze daar leren.” Haar man snapt het protest juist wel. Onvrede, want jongeren hier moeten lang wachten op een woning en denken dat de Afghanen zullen worden voorgetrokken, zegt hij. En 800 mensen is te veel op zo’n klein dorp met 3.500 inwoners. „Maar dan ga je toch naar Ede om de burgermeester daar van zijn stoel te trekken?”, zegt Geja. „Die mensen uit Afghanistan kunnen hier toch ook niks aan doen. Waarom zo?”

Alcoholprobleem

Bij de ingang van het legerterrein is al niks meer van het oproer van de dag ervoor te zien. Personenauto’s met militairen rijden af en aan. Bij het huis tegenover de kazerne – waar niemand thuis is – staat een verdwaald bierflesje bij de voordeur.

„Mij verbaast het protest helemaal niks”, zegt Leroy van Kruistem (25) achter de toonbank van een winkeltje met legerkleding, -speelgoed en -snuisterijen aan de grote doorgaande weg van het dorp. Samen met zijn vader bestiert hij de boel. Hij groeide hier op, maar woont nu in Ede en studeert psychologie in Nijmegen.

„Voor buitenstaanders lijkt die brandstichting bijvoorbeeld agressief”, zegt hij. „Hier gebeurt dat met Oud- en Nieuwvieringen eigenlijk standaard. Ik denk eerlijk gezegd dat het coronagebeuren er ook wat mee te maken heeft. Het was een mooie reden om weer eens los te

gaan buiten.” Alcohol vormt hier volgens hem ook een probleem. „Om de paar maanden hoor je weer van een Harskamper die met drank op achter het stuur is verongelukt.”

En het xenofobische sentiment? De teksten op de spandoeken van het protest gaan hier sowieso makkelijk over de tong, vindt Van Kruistem. „Onwetendheid. Toen ik jong was riep ik óók ‘eigen volk eerst’. Dat zijn hier bijna slagzinnen. Want hier is er níemand die er wat van zegt.”

Dat beamen uitbaters van een restaurant verderop meteen. Zij willen niet met hun naam in de krant – juist vanwege die mening. „En heb een bedrijf te runnen”, zegt de man (60) achter de toog. „Het uitdagen van de politie gebeurt volgens hem met Oud en Nieuw ook vaker. „De politie weet heus wel wie het zijn, maar er gebeurt niks. Daar erger ik me al langer aan.” Dat de brandstichtende jongeren dinsdag niet eens hun best deden hun gezicht te verbergen, zegt volgens hem wel wat. „Ze wanen zich onschendbaar.”

Dorpsgenoten spreken die jongeren er volgens het echtpaar ook niet op aan. „Dan zeggen ze: ‘dat deden wij vroeger ook’, zegt de uitbaatster. „Ik word hier echt driftig van”, zegt zij als haar man even wat drankjes maakt. „Ook al ben je tegen, waarom zó? Je zag die beelden op het vliegveld in Afghanistan toch ook?” Ze wordt emotioneel. „Je moet je niet zo druk maken”, zegt haar man als hij terugkomt. „Sorry hoor. De schok, denk ik”, antwoordt ze.

Lees ook een reportage over de opvang in Zoutkamp: Van paniek in Kabul naar een omheind grasveld in Groningen

Sensatiezucht

De rellen en de alcoholproblematiek contrasteren op het eerste oog in met de grote groep protestants-christelijke inwoners van Harskamp. Hier kreeg de SGP afgelopen Tweede Kamerverkiezingen de meeste stemmen, gevolgd door de PVV. „Heb uw naasten lief zoals uzelf”, zegt restaurant uitbaatster. „Volgens mij lezen sommigen daar overheen.”

Dominee Matthé Scheur (54) van de Hervormde Gemeente Harskamp is de eerste die het toegeeft: „Die jongeren van gisteren gaan vrijwel zeker naar de kerk”, zegt hij op een plastic tuinstoel achter zijn huis. „Dat zegt niet alles. Veel jongeren komen helaas omdat het hoort.”

Het dorp-is-van-ons-sentiment en de alcoholproblemen zijn ook volgens hem drijvende krachten achter het protest van dinsdag. Ook zijn dochters waren in de buurt en zijn gaan kijken. „Zo gaat dat in een dorp, veel mensen komen uit sensatiezucht”, zegt Scheur. „Later dacht ik nog: had ik ook moeten gaan? En tegen jongens uit mijn kerkgemeenschap moeten zeggen: Jan, Kees of Piet, wat doe je nou?” De dominee is overigens wel voor opvangen naar proportie. „Wat een dorp van 3.500 inwoners aankan.”

Scheur heeft de burgermeester al een mailtje met excuses namens de kerkgemeenschap gestuurd. „Christus zelf wordt hiermee gesmaad”, zegt hij. En het onderwerp komt zondag zeker aan de orde in zijn preek.