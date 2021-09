De gezichten van overlevenden

In 2020, op 27 januari, was het 75 jaar geleden dat het Poolse concentratiekamp Auschwitz-Birkenau in 1945 werd bevrijd, een van de drie grote vernietigingskampen van de Joodse bevolking onder Nazi-Duitsland. Voor de Duitse fotograaf Martin Schoeller (München,1968) was dit aanleiding om in Jeruzalem, als hoofdstad van de nieuwe staat Israël, 75 portretten te maken van Joodse mannen en vrouwen die de Holocaust hebben overleefd. Schoeller geniet wereldwijde bekendheid als fotograaf die indringende close-up portretten maakt. Vanaf 5 september presenteert het Fotomuseum aan het Vrijthof in Maastricht deze reeks foto’s onder de titel Survivors: Faces of Life after the Holocaust.

Schoeller studeerde fotografie in Berlijn en was assistent van de Amerikaanse fotograaf Annie Leibovitz. Al geruime tijd woont hij in New York. Zijn vrouw is van Joodse afkomst. De reizende tentoonstelling Survivors werd in januari 2020 in het culturele industriecomplex Zeche Zollverein Essen in het Ruhrgebied geopend door bondskanselier Angela Merkel. Volgens Schoeller was het opgroeien in de jaren tachtig in Duitsland een zaak van „monumentaal gevoel van schuld en ongeloof”. Het was voor zijn generatie bijna onmogelijk de „sinistere krachten die ons land naar deze catastrofe” dreven te begrijpen. Met zijn portretten die allemaal in dezelfde stijl zijn gefotografeerd, frontaal, heel dichtbij, laat hij zien dat de overlevenden weliswaar in hun ziel en lichaam door de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog zijn geschroeid, maar dat zij „hun vertrouwen in de mensheid” behielden. „De portretten onthullen ook hun hoop op een betere wereld en een nieuwe toekomst”, aldus de kunstenaar. De foto’s zijn gemaakt bij Yad Vashem in Jeruzalem, het wereld Holocaust Remembrance Centrum.

Fotomuseum aan het Vrijthof, Maastricht. 5 september 2021 t/m 31 januari 2022.