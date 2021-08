Zes vragen over de Nederlandse reddingsoperatie in Kabul

Kon er niet een ladder komen? Het was een hele concrete vraag die CDA-Kamerlid Derk Boswijk woensdagmiddag stelde tijdens een technische briefing over de evacuatie van Nederlanders en Afghanen uit Kabul. Boswijk, reserve-officier bij de landmacht, houdt nauw contact met evacués. „Ze komen uit een open riool en moeten dan een muur op klimmen. Kan daar geen ladder worden neergezet?”

Kolonel Peter Tankink, de man die bij Defensie de reddingsoperatie coördineert, zei dat hij er alles aan wilde doen om vluchtelingen zo goed mogelijk te helpen, maar dít zag hij niet zitten. „Een ladder maakt het ook makkelijk voor anderen” om het vliegveld te bereiken, zei Tankink. Hij doelde op radeloze Afghanen die willen vluchten, maar niet op een evacuatielijst staan.

De chaos van de eerste dagen, toen Afghanen zich vastklampten aan opstijgende vliegtuigen, is wat geluwd, maar de internationale reddingsoperatie vanaf het vliegveld verloopt onder uiterst moeilijke omstandigheden. Vluchtelingen staan soms urenlang voor een dichte poort. Medewerkers van Buitenlandse Zaken rennen heen en weer met usb-stickjes met daarop passagierslijsten. De coördinatie met de Britten, die vluchtelingen moeten binnenlaten, hapert soms.

Drie dagen na de val van Kabul kwam de luchtbrug naar Nederland op gang. Diplomaten en militairen werken 24 uur per dag om zo veel mogelijk mensen – Nederlanders en Afghaanse tolken en personeel van ngo’s – in veiligheid te brengen. Maar het werk gaat moeizaam en er is te weinig tijd. Op 31 augustus, zo hebben de Taliban laten weten, moet de evacuatie vanuit Kabul zijn afgerond.

Niet iedereen die voor evacuatie in aanmerking komt, zal kunnen worden gered, zo meldde demissionair minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken, D66) aan de Kamer. Want terwijl de deadline steeds dichterbij komt, neemt het aantal aanmeldingen nog elke dag toe. Zes vragen over de Nederlandse reddingsoperatie.

1 Hoeveel mensen moeten er nog worden geëvacueerd?

Carola van Rijnsoever, plaatsvervangend secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken, gaf woensdag geen concreet antwoord op deze vraag. Wegens de „rudimentaire omstandigheden” op de luchthaven van Kabul is het al ondoenlijk om vast te stellen hoeveel mensen met Nederland als eindbestemming zich daar nu bevinden, zei ze. De Nederlandse functionarissen die evacués aan het hek opvangen beschikken bijvoorbeeld niet over goed internet.

Intussen groeit de lijst van mensen die voor evacuatie in aanmerking komen met de dag: „Vannacht nog meldden Nederlanders zich aan.” Buitenlandse Zaken heeft inmiddels „duizenden mails” ontvangen van Nederlanders en Afghanen die weg willen. Omdat sommige aanmeldingen meerdere keren worden gedaan en in sommige mails meerdere namen staan, is het moeilijk om vast te stellen hoeveel mensen moeten worden geëvacueerd, zei Van Rijnsoever. Woensdagochtend waren er 1.857 mensen via de Nederlandse luchtbrug naar Amsterdam gebracht. Van hen hadden een kleine 1.200 Nederland als eindbestemming. Anderen vlogen door naar derde landen.

2 Wie worden er geëvacueerd?

Voor evacuatie komen drie categorieën in aanmerking: Nederlanders (meestal genaturaliseerde Afghanen en hun gezinnen), voormalige tolken van Defensie en politie, en iedereen die valt onder de strekking van de motie van Kamerlid Salima Belhaj (D66) die vorige week werd aangenomen: alle Afghanen die op een of andere manier de Nederlandse overheid hebben bijgestaan, medewerkers van ontwikkelingsprojecten, mensenrechtenactivisten, journalisten en fixers. Kolonel Andrew Houwman, verantwoordelijk voor de logistiek van de operatie, liet zich tijdens de briefing echter ontvallen dat in de praktijk een veel nauwere definitie wordt gehanteerd: „We hebben geprobeerd vooral [Nederlandse] paspoorthouders naar de poort te brengen, omdat we merkten dat zij primair kans maken om überhaupt toegelaten te worden.” Daarmee doelde de kolonel op de Britten, die de poorten van het vliegveld bemannen. Plaatsvervangend secretaris-generaal Van Rijnsoever benadrukte daarna dat zowel Nederlanders als Afghanen worden geëvacueerd.

3 Hoe worden mensen in veiligheid gebracht?

Het grootste probleem is om mensen óp het vliegveld van Kabul te krijgen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken probeert zo veel mogelijk groepjes evacués te vormen, die samen proberen de luchthaven te bereiken. De Telegraaf en Nieuwsuur berichtten woensdag over een bus met Nederlandse evacués die al urenlang vastzat bij het vliegveld.

De brief die het kabinet dinsdag naar de Kamer stuurde, lijkt er bovendien op te duiden dat Defensie zelf evacués in de stad ophaalt. De inzet van personeel van de Brigade Bijzondere Beveiligingsopdrachten (BSB) van de Koninlijke Marechaussee wijst daar ook op.

Als mensen eenmaal de luchthaven hebben bereikt, is er voldoende capaciteit om hen naar Nederland te vervoeren, zo vertelde kolonel Tankink. De Nederlandse luchtbrug wordt uitgevoerd met vliegtuigen van de Koninklijke Landmacht, de NAVO en andere bondgenoten en ingehuurde chartervluchten. Vanuit Kabul worden evacués eerst naar de Pakistaanse hoofdstad Islamabad of naar het Georgische Tbilisi gevlogen. Vanuit deze twee hubs reizen zij door naar Schiphol.

Op foto’s en video’s op sociale media is te zien hoe Afghanen proberen op het vliegveld van Kabul te geraken. Stills uit sociale media via Aamaj News Agency/Reuters

4 Hoe is de veiligheid op en rond het vliegveld?

De luchthaven van Kabul werd op 13 augustus bezet door Amerikaanse troepen en inmiddels heeft een groot aantal landen militairen gestuurd, vaak special forces. Daarbuiten wordt de luchthaven beschermd door wat er nog rest van het Afghaanse leger. Tankink omschreef het risico van een directe aanval op de luchthaven als „beperkt”.

De afgelopen anderhalve week speelden zich rond het vliegveld chaotische taferelen af, waarbij vluchtelingen elkaar onder de voet liepen en zowel de Taliban als westerse militairen het vuur openden. In de afgelopen tien dagen zijn er zeker twintig doden gevallen. Inmiddels is de situatie rustiger, maar dat geldt niet voor Kabul zelf. Hoewel de Taliban de Afghaanse hoofdstad onder controle hebben gebracht, is de aansturing van de verschillende groepen strijders vaak slecht en doen zich regelmatig geweldsincidenten voor.

Naarmate de deadline van 31 augustus nadert en de sluiting van de luchthaven in zicht komt, zal naar verwachting de stroom vluchtelingen verder aanzwellen en de veiligheid rond het vliegveld verslechteren.

5 Hoe stellen de Taliban zich op?

Tijdens de briefing werd nog eens duidelijk dat westerse militairen in Kabul in contact staan met de Taliban en afspraken met hen maken. Volgens kolonel Houwman waren de Talibanstrijders „behulpzaam” en gedroegen ze zich „conform de afspraken” wat betreft het doorlaten van Afghanen en buitenlanders die moeten worden geëvacueerd.

Hoe lang deze coöperatieve opstelling duurt is echter ongewis, zo zeiden de Nederlandse militairen. De Taliban hebben een ring van controleposten rond het vliegveld van Kabul gelegd en zijn bezig die steeds kleiner te maken.

Deze week nog liet de leiding van de Taliban tijdens een persconferentie bovendien weten dat de VS (en dus ook andere westerse landen) moeten stoppen met het evacueren van Afghanen. Het zijn in de praktijk vaak hoogopgeleide mensen. „Dit land heeft hun expertise nodig”, zei Taliban-woordvoerder Zabihullah Mujahid. Houwman merkte de gevolgen : „De Taliban worden steeds selectiever in welke categorie mensen ze doorlaten.”

6 Hoe moet het verder na de deadline?

Het is onzeker of deze komende dagen de laatste kans zijn om Afghanistan te verlaten. De Taliban beheersen alle landgrensovergangen en het is onduidelijk wie zij het land zullen laten in- of uitreizen. Zij hebben gezegd dat mensen ook na de deadline kunnen vertrekken, op commerciële vluchten, mits zij over de juiste papieren beschikken. Maar het is voor Afghanen moeilijk om hier op te vertrouwen. Het is bijvoorbeeld de vraag wanneer het commerciële luchtverkeer hervat zal worden.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt de mogelijkheden om na 31 augustus nog mensen bij te staan, zei Van Rijnsoever woensdag tegen de Kamer. Aan welke manieren wordt gedacht, liet zij onvermeld. „We werken in het hoogst mogelijke tempo door om zoveel mogelijk mensen te evacueren in de tijd die ons nog rest.”