Kwart horeca ‘problematische schulden’

Bijna een kwart van de ondernemers in de horeca zegt dat hun schulden op dit moment problematisch zijn. Ruim een derde van alle ondernemers in die sector heeft daarom uitstel van betaling gevraagd, met name bij de Belastingdienst. En bijna 20 procent van de horecaondernemers geeft aan dat aanvullende financiering, bijvoorbeeld in de vorm van overheidssteun, nodig is om te overleven.

Dat blijkt uit de zogenoemde Conjunctuurenquête, die VNO-NCW, MKB-Nederland, CBS, Kamer van Koophandel en het Economisch Instituut voor de bouw regelmatig laten uitvoeren onder bedrijven. Dinsdag verscheen de nieuwste editie.

De Nederlandse economie herstelt krachtig, aldus VNO-NCW. „Maar achter de klinkende macrocijfers gaat een andere werkelijkheid schuil. Veel ondernemers die het zwaarst zijn getroffen door de coronamaatregelen van de overheid kampen met problematische schulden”, stelt de werkgeversvereniging in een persbericht.

Zwaarst getroffen

De horeca is een van de zwaarst getroffen bedrijfstakken. Maar ook in de sectoren cultuur, sport en recreatie hebben veel ondernemers hogere schulden dan voor de coronacrisis. Van hen zegt 7,5 procent dat hun schuldenlast problematisch is voor het voortbestaan van hun bedrijf. Meer dan een kwart van de bedrijven in de culturele, sportieve en recreatieve sector heeft uitstel van betaling gevraagd voor belastingen.

De horeca droeg vorig jaar aanzienlijk minder bij aan de Nederlandse economie, stelde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. De toegevoegde waarde van de sector lag meer dan 40 procent lager dan in 2019. Dat was de grootste daling onder alle bedrijfstakken.

Tijdens de pandemie bleven cafés gesloten en mochten restaurants slechts delen van het jaar alleen maaltijden bezorgen. Dat raakte ook de toeleveranciers van hotels, restaurants en cafés, met name de drankensector. Die leverde het afgelopen jaar voor 215 miljoen euro aan de horeca, de helft van een jaar eerder.

Bovendien viel een groot deel van het buitenlandse toerisme weg. Dat trof de hotelsector in Nederland hard. In het tweede kwartaal van dit jaar hadden hotels 52 procent minder gasten dan in 2019.

Het aantal banen in de horeca is ook lager dan vorig jaar. Afgelopen mei telde het CBS 365.000 banen in de sector. Dat zijn er 3.000 minder dan een jaar eerder en ongeveer 100.000 minder dan voor de coronacrisis.