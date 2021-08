Kuiken is kansloos tegen opengesperde muil van reuzenschildpad

Voor vogelliefhebbers is het een horrorfilmpje in slow motion: een reuzenschildpad die een argeloos zeevogelkuiken verorbert. Maar uit wetenschappelijk opzicht zijn de filmbeelden, gemaakt op de Seychellen, interessant. Voor het eerst is actief jachtgedrag door landschildpadden gedocumenteerd, schrijven Anna Zora en Justin Gerlach in Current Biology.

De seychellenreuzenschildpad (Aldabrachelys gigantea) dankt zijn naam aan de eilandengroep waar hij leeft, in de Indische Oceaan. Hij komt daar van oorsprong voor op het eiland Aldabra, maar in de jaren vijftig van de vorige eeuw is hij ook uitgezet op Frégate, een privé-eiland dat wordt gebruikt voor ecotoerisme. Inmiddels leven daar zo’n 3.000 schildpadden.

Hoewel reuzenschildpadden er een hoofdzakelijk plantaardig dieet op nahouden, zijn ze geen strikte vegetariërs. Zo eten ze soms aas, en ook botten en slakkenhuizen voor hun kalkvoorziening. Op Aldabra gaan er verhalen rond van krabbenplettende schildpadden, maar het is niet zeker of ze dat doelbewust doen, en het is nooit op film of foto vastgelegd. Op de Galapagoseilanden zou de reuzenschildpaddensoort die daar leeft incidenteel vogels pletten, maar daarvan is evenmin bewijs.

Onoplettend vogeltje

Op Frégate waren al wel vogelslachtingen door schildpadden waargenomen, alleen waren ze nog nooit gefilmd. Ook was niet bekend of de vogels werden opgegeten. En dus kwam het goed uit dat de lokale natuurbeheerder Zora en de Britse bioloog Gerlach in de zomer van 2020 een filmcamera bij zich hadden toen ze de ontmoeting zagen tussen een reuzenschildpad en het kuiken van een kleine noddy – een tropische sternensoort. De wetenschappelijke naam van de zeevogel is Anous tenuirostris, en ‘anous’ betekent vrij uit het Oud-Grieks vertaald ‘dom’, ‘stom’ of ‘onoplettend’.

De kleine noddy in het filmpje doet, helaas voor hem, zijn naam ogenschijnlijk eer aan. Terwijl de reuzenschildpad reikhalzend dichterbij komt, laat de jonge vogel wel wat gepiep horen, en hupst hij een beetje in het rond op de boomstam waar hij zich bevindt, maar wegvluchten doet hij niet. Vermoedelijk is hij uit een nest in een hogere boom gevallen, en doet hij nu zijn uiterste best om op de ‘veilige’ stam te blijven. Normaal gesproken bevindt het gevaar zich voor hem op de grond, in de vorm van hagedissen en krabben.

Het verslag dat Zora en Gerlach maakten van de vogelmoord leest als een thriller. Op 30 juli 2020 bevonden zich enkele reuzenschildpadden in de noddy-kolonie met zo’n tienduizend nesten. „De grond onder de nesten is bezaaid met dode vissen en jonge vogels die uit hun nest gevallen zijn.” Een van de schildpadden, een vrouwtje met een schildlengte van zo’n vijftig centimeter, liep om 16.58 uur in „normaal wandeltempo” met opengesperde muil op het noddy-kuiken op de stam af.

„Het kuiken liep achteruit over de stam en werd achtervolgd door de schildpad, die bleef proberen om te bijten. Het kuiken poogde zichzelf te verdedigen door in de richting van de schildpad te pikken [...] en met zijn vleugels te fladderen. Aan het einde van de stam stopte het kuiken met lopen, waardoor de schildpad haar kaken direct om het hoofd van de noddy kon sluiten. Het kuiken, inmiddels dood, viel op de grond en de schildpad moest van de stam klimmen om het te pakken.” Daarna werd het kuiken in zijn geheel verorberd. De totale interactie, vanaf de eerste ontmoeting, duurde 7 minuten. De daadwerkelijke achtervolging duurde 92 seconden.

De teruggetrokken tong is ‘typerend voor agressief schildpaddengedrag’

De auteurs noemen het opvallend dat de schildpad gedurende de achtervolging de bek al had opengesperd, met teruggetrokken tong. „Dat is typerend voor agressief schildpaddengedrag.” Door de trefzekere tred van de schildpad vermoeden ze dat het vrouwtje al ervaring had met het vangen van kuikens in dergelijke situaties.

Hoewel meerdere schildpadden op Frégate waarschijnlijk weleens een kleine noddy weghappen, zal het aantal volgens Zora en Gerlach niet zodanig groot zijn dat de omvang van de zeevogelpopulatie eronder lijdt. De hagedissen en krabben zijn wat dat betreft van grotere invloed.

Een andere tropische sternensoort, de gewone noddy (van wie de naam Anous stolidus heel vrij ‘dubbelstom’ betekent), zal minder snel ten prooi vallen aan de reuzenschildpad, denken de auteurs. Die soort broedt op de grond, en de kuikens zullen dus fel worden verdedigd door de ouders.