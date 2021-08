De indrukwekkende documentaire Mothers laat zien dat je ruggen kunt leren lezen

Ruggen kunnen boekdelen spreken, zo bleek dinsdagavond in de indrukwekkende documentaire Mothers die de VPRO uitzond. Je kunt, zo bleek, ruggen leren lezen: het ineenduiken van schaamte, de bewegingen van de schouders bij een versnelde ademhaling, het bevriezen bij een moeilijke vraag, het verkrampen tijdens het huilen.

Nee, vrolijke woorden komen er niet uit de ruggen in de film. Ze zijn dan ook van vrouwen die eerder fluisteren dan spreken, die hun gezicht uit angst niet aan de camera willen tonen. We zien wel hun armen en benen, hun voeten en handen – en hun buiken. Om die buiken draait het, want de ongehuwde vrouwen die zich in het opvanghuis Oum El Banine in Agadir (Marokko) melden, hebben, zoals kleine kinderen dat zo vreugdevol kunnen zeggen, „een baby in de buik”. Maar deze vrouwen hebben niemand durven vertellen dat ze in verwachting zijn. Ze vrezen verstoting door hun familie en zijn bang voor de Marokkaanse wet, die seks buiten het huwelijk strafbaar stelt. Ziekenhuizen bellen de politie bij ‘onwettige geboorten’.

62-jarige feministe

Wel vol in beeld komt Mahjouba Edbouche, de stichter van het opvanghuis en de heldin van de film. We zien deze 62-jarige feministe terwijl ze bij intakegesprekken met resolute zinnen probeert de paniek van de vrouwen te temperen, maar ook als ze in de woonkamer van het opvanghuis opgeruimd vraagt of er iemand al weeën heeft. Bij donateurs probeert ze geld los te krijgen om het Oum El Banine draaiende te houden („We hebben geen vis, kaas, pasta en tomatensaus meer”). In de slaapzaal liggen de zwangere vrouwen op matrassen op de grond.

De Frans-Marokkaanse regisseur Myriam Bakir volgt haar ook naar de universiteit, waar ze een zaal overwegend mannelijke studenten probeert bij te brengen dat er meer over ongewenste zwangerschappen te zeggen valt dan dat jonge vrouwen hun eer moeten bewaken. Volgens Edbouche zit de jonge generatie klem tussen twee werelden: „We hebben hier mensenrechten, traditie, geloof, beschaving, globalisering, internet en smartphones. Op al die veranderingen hadden we vijftig jaar geleden voorbereid moeten worden, zodat we in harmonie met onszelf mee hadden kunnen gaan.”

De disharmonie is het schrijnendst in de gesprekken met de radeloze vrouwen. Een vrouw vertelt dat haar moeder een keizersnede wil, in de hoop zo te verbergen dat haar dochter geen maagd meer is. Een ander zegt een kind alleen te willen houden als het een meisje is, omdat meisjes zachtaardiger zijn. Het leidt tot strenge woorden: „Als jij je kind wil weggeven, laat je zien dat vrouwen niet zachtaardiger zijn dan mannen.” Heel pijnlijk is het om te zien hoe lang het duurt voor de door schaamte verteerde vrouwen überhaupt durven te vertellen wat hun overkomen is.

Dik van het binnenzitten

„Voor wie ben je het bangst, voor je vader of je moeder?”, vraagt Edbouche aan de acht maanden zwangere Fatima. Later is te zien hoe Edbouche de ouders van het meisje vertelt wat er aan de hand is. De vader zwijgt, de moeder stort in, roept dat haar dochter dik was geworden van het binnenzitten. Haar man had een keer gesuggereerd dat Fatima zwanger was, maar vervolgens niets gedaan. „Ik wil scheiden, ik ben dit huwelijk en dit leven spuugzat!”

Streng, empathisch en God geregeld aanroepend weet Edbouche de vrouw te kalmeren. „Moeten we alleen van onze kinderen houden als ze braaf zijn?” Over wat er is gebeurd wil ze het niet hebben, alleen over wat er nu moet gebeuren. Fatima zal met haar dochter terugkeren bij haar ouders, blijkt uit de aftiteling van deze documentaire waarin je via hun rug recht in de ziel van mensen in nood kijkt.