Ilse Brons (1937-2021) liet zich gelden, ook in het nieuwe land

Om rust te vinden is het soms noodzakelijk om al het vertrouwde achter te laten om elders opnieuw te beginnen.” Toen Inez Sanchez de rouwadvertentie schreef voor haar moeder Ilse Marie Brons (83), stelde ze zich voor hoe het is om te sterven na jaren van fysieke pijn. Je wordt verlost van de pijn, maar waar kom je terecht? Makkelijk kan het niet voor haar moeder geweest zijn, zegt ze, om twee dochters achter te laten. Dus zei ze vlak voor haar moeder stierf: „Mam, ik red me wel.”

Het vertrouwde achterlaten om elders opnieuw te beginnen: Ilse Brons deed het ook toen zij als vijftienjarige Curaçao verliet om onderwijs te volgen bij de nonnen in Breda. In die tijd zonden gegoede eilandbewoners hun kinderen vaker naar Nederland – op de boot zaten meerdere meisjes met dezelfde bestemming.

Ilse Brons was de oudste van vijf kinderen en groeide op in Otrobanda, een wijk in hoofdstad Willemstad. Haar vader werkte bij Shell als scheepswerktuigkundige, haar moeder was ernstig ziek. De kinderen groeiden niet allemaal samen op, maar werden soms ondergebracht bij familie. Zoals broer Rimane, die door zijn tante werd opgevoed.

Toen hun vader een relatie kreeg met een coupeuse, was dat the talk of the island. Ze zou de man van een ander hebben ingepikt. Dat zette het gezin onder druk. Of dat meespeelde bij het vertrek van Ilse naar Nederland, is niet bekend.

Eigenlijk weet Rimane weinig van zijn zus, die hij wel „erg overtuigd van zichzelf” noemt. Contact hadden broer en zus weinig. Ja, ze keerde in de tweede helft van de jaren vijftig terug naar Curaçao met een hbs-diploma, vond een baan in een medisch laboratorium, en ontmoette haar latere man, met wie ze samen naar Nederland vertrok. Maar wat haar dreef en waarom hun contact stroef verliep? Hij weet het niet.

Anderen schetsen een rijker geschakeerd beeld van Ilse Brons: iemand met een onderzoekende geest, taalgevoelig, slim, zorgzaam en cultureel onderlegd. En: „het meisje met de mooie benen”, werd ze op Curaçao genoemd.

Het liefst was ze patholoog-anatoom geworden, vertelt haar dochter Inez, ware het niet dat zij met lichamelijke rampspoed te maken kreeg, die haar steeds meer beperkte. Zo was zij al twintig jaar nierdialysepatiënt en kreeg ze vijf jaar geleden borstkanker. De coronabesmetting die zij vorig jaar overleefde, maakte haar „moegestreden”.

Levenslessen

In Nederland vond Ilse een baan als leidinggevende bij het archief van gemeente Alkmaar. Johan Kluijs kwam er „als groentje” werken en ervoer hoe het is om al jong het vertrouwen te krijgen van een baas. „Ilse was een geweldig mens. Ze liet me werk doen bedoeld voor gevorderde krachten. Maakte ik een fout dan sloeg ze niet op de trom, maar zei ze: leer ervan, volgende keer beter.”

Het gaf een boost, zegt Kluijs, die uit een arbeidersgezin komt. Zeker toen Ilse voorspelde dat hij zelf ooit leiding zou gaan geven – wat ook gebeurde, Kluijs werd manager bij de gemeentelijke overheid.

Blijf jezelf. Blijf eerlijk. Doe je niet groter voor dan je bent. Dat soort lessen van Ilse heeft Kluijs altijd onthouden. Het heeft hem gevormd, zegt hij. „Ik probeer jonge mensen ook kansen te geven. ‘Wie vertrouwen geeft, krijgt vertrouwen terug’, zou Ilse zeggen.”

Reuzenrad

Ilse en haar man scheidden in de jaren zeventig, waarna zij haar twee dochters alleen opvoedde. Op haar werk bedong ze dat de meisjes altijd naar de afdeling mochten komen. „De trams naar de crèche waren vaak overvol”, vertelt Inez. „Soms hing ze er half uit met een van ons op de arm. Mijn moeder had het best zwaar.”

Brons als (jonge) tachtiger. foto Privécollectie

Maar ze was strijdbaar en „voor de duvel niet bang”. Op haar tachtigste liet ze zich door een kermisexploitant vanuit haar rolstoel naar het reuzenrad dragen. Omstanders vonden het zielig en asociaal, vertelt Inez. Het werd een heel gedoe. „Maar ze wilde dolgraag, genoot van het uitzicht en zwaaide vanuit de lucht.”

Inez kon altijd op haar moeder terugvallen, zegt ze. Werd zij alleen op vakantie bang in een hotel, dan praatte Ilse haar per telefoon door de lange nacht heen. En toen zij ging studeren aan de Universiteit van Amsterdam, besefte haar moeder dat Inez wel eens kon schrikken van de prostituees die zij op haar wandelroute vanaf het station tegenkwam. Dus zei ze de week ervoor: kom op, we gaan kijken waar je terechtkomt. „Gelukkig maar”, zegt Inez, „want ik had nog nooit een dame van lichte zeden gezien.”

Een paar jaar voor haar dood bezocht Ilse Brons nog één keer haar geboorte-eiland. Ze had een „sober gesprek” met haar broer Rimane, die voorvoelde dat het hun laatste ontmoeting zou zijn. Ze hadden elkaar al tien jaar niet gezien. „Ik heb het in elk geval een kans gegeven”, zegt hij.