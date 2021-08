Ik weet wie het deed, ik voel het aan mijn water

Nooit vergeten: veel geslaagde policiers drijven op personages die goeie bekenden worden. Boek na boek leef je met ze mee, en de verhalen worden daar steeds maar sterker van. Er zijn roerende eenlingen (Martin Beck van Sjöwall en Wahlöö, Kurt Wallander van Henning Mankell). Maar minstens zo mooi zijn de duo’s, met als recent hoogtepunt privédetective Cormoran Strike en compagnon Robin Ellacot uit de moordmysteries van Robert Galbraith (pseudoniem van J. K. Rowling). Parallel aan hun uitzinnige belevenissen ontrolt zich hun persoonlijke geschiedenis en die is minstens zo getroebleerd. Verschijnt er een nieuwe roman, dan denk ik: hoe zou het met ze gaan?

Baantjer (Peter Römer): De Cock en de eenzame dood. Uitg. De Fontein, 159 blz. €10,90.

In de lange lijst politiethrillers van Baantjer ligt dat anders. De hoofdpersonen, de rechercheurs De Cock en Vledder, ontwikkelden zich niet en nooit vraag ik me af hoe het nu met ze is. Zij staan stil in een wereld die zo’n beetje up-to date wordt gehouden en waar ‘vroeger’ bestaat uit nostalgie naar de tijd dat er in de Amsterdamse Jordaan nog „samenhorigheid [sic] en onderling vertrouwen waren”. Dat is projectie via het duo van de schrijver: zo leuk was het daar in werkelijkheid niet, integendeel.

Voor een idee over dat Amsterdam van vroeger zie de documentaire-serie op YouTube 25 jaar Foute Vrienden van Roy Dames (weliswaar over Amsterdam-Oost maar het verschil met de situatie in de Jordaan was niet enorm).

Oud-rechercheur A.C. ‘Appie’ Baantjer schreef de geliefde reeks, die met zijn dood in 2010 niet ophield. Peter Römer nam het over. Hij was auteur van scenario’s voor de intens-populaire tv-serie Baantjer (1995-2006), die ertoe leidde dat nu bijna iedere lezer bij De Cock en Vledder de acteurs Piet Römer (vader van schrijver Peter) en Victor Reinier voor zich ziet.

In de nieuwste, De Cock en de eenzame dood (deel 89), moet een zuchtende De Cock met zijn vrouw mee naar de Stopera en heeft Vledder kaartjes voor Ajax. De lezers weten wel beter. En inderdaad, het tweetal wordt weggeroepen, want de vrouw van de groentenkraam aan de Lindengracht is vermoord. Oftewel: we zijn meteen thuis. Ook stilistisch voldoet Peter Römer vaardig aan het Baantjer-idioom, met „de echtelijke sponde” als hij een bed bedoelt en „haar rondborstige bovenlichaam” om de buurvrouw te typeren.

Een Baantjerroman is knus. De lezer wil juist níet verrast worden

Als thrillers stellen de Baantjer-boeken weinig voor. Er is moord en doodslag, maar erg spannend zijn ze niet. Ik weet doorgaans al snel wie de moordenaar is, ik voel het aan mijn water. Maar het waarom en het hoe snap ik niet, daarom lees ik door.

Een Baantjerroman is knus. De lezer wil gezelligheid en juist níet verrast worden maar alles bij het oude houden, vandaar dat de schetsmatige verhalen langs vaste coördinaten worden afgerold. Ook De Cock en de eenzame dood levert die prompt. De Amsterdamse couleur locale. De geërgerde superieur. De misplaatste opmerkingen van Vledder, het huwelijksleven van De Cock. Zijn hoedje. En dan de ontlading: de beslissende ingeving die De Cock krijgt in het stamcafé op de Wallen. Hij drinkt cognac.

Ik mis wel De Cocks credo: „Moord blijft moord”, voor het geval we te veel begrip voor de dader (m/v) zouden hebben. Mag die weer in het volgende deel?

Reacties: boeken@nrc.nl