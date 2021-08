‘Ik kan er niet van slapen dat ik mijn moeder verloochende’

‘Indische mensen zwijgen vaak over de enorme armoede waarin ze in veel gevallen leefden in Nederlands-Indië. Dat heb ik ook gedaan. Mensen geloven het ook niet als ik zeg dat we het heel, heel moeilijk hebben gehad. Mijn vader was in de twintiger jaren naar de kolonie gekomen. Hij zette in Tjeribon een cementfabriek op. En hij bouwde een prachtige grote villa in Linggadjati. Dat is de villa waar later het eerste akkoord tussen Nederland en Indonesië is gesloten.

Over deze serie In 1945 capituleerde Japan. In de kolonie Nederlands-Indië werd de Republiek Indonesië uitgeroepen. Na een vijf jaar durende bloedige oorlog droeg Nederland de soevereiniteit over.

Tot mijn zesde zag het leven er voor mij, mijn Indische moeder en mijn broer en zus prachtig uit. Maar toen overleed mijn vader in 1934. De laatste keer dat ik hem zag lag hij met een zakdoek over zijn ogen in het ziekenhuis. Hij zei tegen mijn moeder dat ze ons een degelijke opvoeding moest geven.

Zijn dood veranderde alles. We hadden ineens geen inkomsten meer. En we hoorden niet meer bij de Europeanen. Hollanders zagen ons net als Indonesiërs: als minderwaardig. Op school kreeg ik bijvoorbeeld ineens geen cadeautje meer met Sinterklaas zoals de andere kinderen. Het heeft me veel moeite gekost om van dat gevoel dat je minder bent af te komen.

In de kost

In 1936 gingen we in een kleiner huis wonen in Bandoeng. Mijn moeder was fantastisch. Ze weigerde eenvoudig zich neer te leggen bij tegenslagen. De fabriek werd na mijn vaders overlijden gerund door haar drie broers, maar door de crisis in jaren dertig was dat geen succes. Ze verhuurde het huis in Linggadjati, nam meisjesstudenten in de kost.

In 1942 begon de Japanse bezetting. Wij belandden in het kamp. Eigenlijk hoefden we niet omdat mijn moeder Indisch was. Maar de Jappen wilden mijn zus en mij in een bordeel laten werken. En dat had ze geweigerd. „Dan moet u me eerst doodschieten”, had ze tegen die Jap gezegd. De kampen waren een verschrikking. Altijd die honger.

Na de oorlog maakte ik eerst mijn hbs af. Maar in 1947 was ik klaar met school en ik kon alleen maar denken: weg uit deze rotzooi. Ik vertrok van de ene dag op de andere naar Nederland om te studeren. Met mijn moeder nam ik tien jaar geen contact meer op.

Ik had het glad verkeerd: die dekolonisatie had allang met mezelf moeten beginnen

Na mijn studie ging ik aan de slag bij de Morele Herbewapening in Ceaux, Zwitserland. Dat was een beweging die streefde naar wereldvrede en een klasseloze maatschappij, en na de oorlog naar verzoening tussen de strijdende partijen uit de oorlog. Toen er eens een Japanse delegatie kwam, werd mij gevraagd die te verwelkomen. Na afloop ben ik naar mijn kamer gerend en heb ik in de wc-pot overgegeven. Zo groot was mijn fysieke afkeer nog van Japanners. De volgende dag wilde een van de Japanners me spreken. Hij vertelde dat hij had moeten huilen toen ik voor hen gesproken had. Want hij was kampcommandant geweest. „En ik heb nooit begrepen wat we daar deden. Maar nu wel”, zei hij. Ik ben dat nooit vergeten.

Buikpijn

Ik heb tot mijn zeventigste gedacht dat Indonesiërs die onafhankelijkheid helemaal niet aankonden. Maar toen stond ik in ons huis in Linggadjati, dat nu een museum is, en ik besefte dat ik het glad verkeerd had. Die dekolonisatie had allang met mezelf moeten beginnen. Ik was goede vrienden met de Indonesiërs, maar dat is niet voldoende in het leven. Je moet ook nadenken over hoe je leeft met andere mensen. In Ceaux was mijn moeder me na tien jaar komen opzoeken. Ze dacht dat ik me schaamde voor haar. En dat was waar. Dat ik mijn eigen moeder zo heb behandeld, daar heb ik echt buikpijn van gehad. Nog. Als ik niet kan slapen, is het omdat ik daaraan moet denken.’