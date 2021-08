Hongkongse autoriteiten gaan films verbieden die ‘nationale veiligheid’ bedreigen

De Hongkongse autoriteiten hebben wetswijzigingen aangekondigd waardoor ze filmproducties kunnen verbieden als die een bedreiging zouden vormen voor de nationale veiligheid. Dat meldt de South China Morning Post woensdag. Filmmakers die de wetten overtreden, kunnen een boete krijgen en maximaal drie jaar gevangenisstraf. Ook eerder goedgekeurde films kunnen alsnog worden verboden. Ze mogen dan niet meer op dvd worden verkocht en in het openbaar worden vertoond.

Minister van Handel en Economische Ontwikkeling Edward Yau Tang-wah presenteerde de wetswijzigingen dinsdag. Eerder waarschuwde hij al voor verscherpingen ten aanzien van de filmindustrie. Volgens Yau vormen bepaalde filmbeelden een gevaar voor de nationale veiligheid. Filmmakers vrezen dat door de strengere regels populaire en China-kritische films, zoals From Beijing with Love, niet meer in het openbaar getoond kunnen worden of uit de winkelschappen verdwijnen. De film gaat over corruptie op het Chinese vasteland.

Het vertonen van films die „terrorisme of samenspanning met buitenlandse mogendheden” uitbeelden, is straks in strijd met de nationale veiligheidswet. Met de in vorig jaar juni ingevoerde wetgeving heeft de regering in Beijing de invloed op Hongkong flink verstevigd. Dankzij de wet kunnen de autoriteiten steviger optreden tegen demonstranten of kritische geluiden over het Chinese beleid. Zo is eerder een kritische website gecensureerd en zijn verschillende prominente criticasters veroordeeld.