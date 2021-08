Heel Kralingen op de stoel bij Ed

De Rotterdamse kapper Ed Romijn (53) heeft een gat in de vloer. Daarin veegt hij de geknipte haren. Zo hoef je niet in de weer met een stoffer en blik. Onder het gat hangt een vuilniszak, die je via de kelder kan vervangen. Handig én pijnlijk. Pijnlijk? Ja. Want het gat maakte de vader van Ed Romijn.

Zijn vader overleed twaalf jaar geleden aan een hartaanval toen hij oude kranten wegbracht. „Hij was mijn boekhouder, mijn klusjesman, mijn alles”, zegt Romijn. „Hij was die dag nog bij me geweest. Ik ben toen in een paar weken vijf jaar ouder geworden. Ik was helemaal stuk.”

Van navelstreng tot schijndood

Met prettige gedrevenheid runt hij al dertig jaar zijn zaak in de Lusthofstraat, een vriendelijke winkelstraat in Rotterdam-Kralingen, het hart van de buurt. Zijn klantenkring? „Ik knip iedereen, van navelstreng tot schijndood. Dat zet je toch niet zo in de krant hè?” Maar het is waar. Bij Romijn komt iedereen. Rijk, arm, jong, oud, man, vrouw, studenten. Veel studenten. „En als één zo’n jongen tevreden is, komt het hele huis”, zegt hij.

Kijk, daar ligt er net een student met zijn hoofd in de wasbak. „Ed, je moet wel zorgen voor een goede website”, zegt hij terwijl zijn haar wordt gewassen. Een jonge sportschoolhouder uit de buurt, die alvast in de kappersstoel zit, knikt. „Heb je wel een goede bouwer?”

Ach, bromt Romijn. „Ik heb klanten genoeg. Ze komen via hoofd-op-hoofdreclame. Niet via een website.”

„Klanten willen toch de openingstijden weten”, probeert de jongeman nog.

„Je kunt ook voor- en na-foto’s plaatsen!”, zegt de student.

Romijn krijgt het warm. „Voor- en na-foto’s? Daar heb ik toch geen tijd voor?”

Voor- en na-foto’s waren grappig geweest na de lockdown, zegt hij later. „Veel klanten hadden al die maanden niets gedaan met hun haar. Ik heb me nog nooit zó nuttig gevoeld.” Anderen waren zelf aan de slag gegaan. „Vaak op een manier dat ik dacht: had je beter niet kunnen doen. Als je geen geleidelijke overgang kunt opscheren, dan krijg je een champignonnetje.”

‘Als iemand over de drempel stapt, heb ik al een idee hoe ik wil knippen’, zegt Ed Romijn. Foto Simon Lenskens

Het heeft hem altijd verbaasd dat het vooral mannen zijn die kapperszaken runnen. „Op de kappersschool zaten per klas één, hooguit twee jongens.” Het imago van meisjesberoep is er inmiddels wel af, denkt hij. En dat alle mannelijke kappers homo zouden zijn, is ook onzin natuurlijk. Het kan een voordeel zijn. „Gays zijn creatiever en voelen beter aan wat vrouwen willen.”

Je moet de klant aanvoelen. „Als iemand over de drempel stapt, heb ik al een idee hoe ik het liefst zou willen knippen. Dan ga je overleggen. Vaak kan je ze overtuigen. Alleen jonge kinderen komen met een plaatje van een voetballer of zo: Ik wil precies dit.”

Het imago van kapper als meisjesberoep is er inmiddels wel af, denkt Romijn Foto: Simon Lenskens

Laatst overtuigde hij een dame (94) om het haar eens niet te permanenten – dat doen alleen nog heel oude dames – maar om het in een korte bob te knippen. „Het zat prachtig.” Toch wilde ze weer die permanent. Haar kleinzoon had gezegd dat hij oma niet meer herkende.

Froukje (68) zit in de stoel zit en zegt dat Romijn precies weet wat ze wil. „Ik kan me voorstellen dat je je soms een halve psycholoog voelt”, zegt ze. Hij: „Ik hoor meer over het vrouwelijk lichaam dan ik wil weten. Zwangerschap. Overgang. Ouder worden.”

„En relatieproblemen”, vraagt Froukje. „Och, relatieproblemen ook. Mensen willen hun verhaal kwijt. Soms is het dan een paar weken later, bij de volgende afspraak, weer goed.”

Ik wil de lockdown niet bagatelliseren, zegt Froukje, maar voor het aanzien van de kappers was het goed.

Romijn: „Klopt. Het was al een essentieel beroep. Nu weet iedereen dat.”

Over deze serie Elke kapsalon heeft een eigen karakter met bijbehorende klantenkring. NRC bezocht er deze zomer vier. 1: Kapsalon B Yourself in Den Ham (Overijssel) 2. Illias Coiffure in Tilburg 3. Kami Kami in Nijmegen 4. Salon Ed Romijn in Rotterdam