‘Grote zorgen’ bij Transavia-personeel over afhandeling bagage Schiphol

Het grondpersoneel van Transavia op Schiphol maakt zich „grote zorgen” om de „operatie en reputatie” van de luchtvaartmaatschappij vanwege recente problemen met de bagage van passagiers. Dat schrijft vakbond FNV namens medewerkers van de luchtvaartmaatschappij in een open brief aan de personeelsdirecteur van Transavia.

Sinds 1 april regelt Viggo het inchecken en de afhandeling van bagage van Transavia-passagiers op Schiphol. Dit bedrijf kampt met personeelstekorten en zou daarom met name de bagageafhandeling op de nationale luchthaven niet aankunnen. Volgens medewerkers van de vliegmaatschappij heeft Viggo „geen enkele ervaring op Schiphol” en blijkt het bedrijf niet in staat het werk binnen de daarvoor afgesproken tijd af te maken, wat leidt tot vertragingen en ontevredenheid bij passagiers. Ook zouden koffers kwijtraken of naar verkeerde bestemmingen gestuurd worden.

„Het lijkt een geval van goedkoop is duurkoop”, zo staat in de brief. Transavia zou door Viggo onnodig veel geld kwijt zijn aan maaltijdvergoedingen, hotelovernachtingen en kosten voor het nasturen van bagage die niet op tijd kon worden geladen. „Het geld dat nodig is voor herstel van het bedrijf, vliegt er nu [...] met bakken uit door omboekingen, vertragingen en annuleringen”, zien de medewerkers.

In de brief wordt ook aangekondigd dat het Transavia-grondpersoneel bij de aanstaande cao-onderhandelingen „stevig” in gaat zetten op loonsverhoging en roept de luchtvaartmaatschappij op de „actuele problemen in de operatie” op te lossen.

Lees ook: Moordende concurrentie op Schiphol, personeel is bezorgd om ‘race naar beneden’