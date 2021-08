‘Grote zorgen’ bij personeel Transavia over afhandeling bagage Schiphol

Passagiers die midden in de nacht uren op hun koffers moeten wachten. Piloten die uit wanhoop maar zelf bagage inladen om op tijd te kunnen vertrekken. Transavia, de budgetmaatschappij van KLM, had een verre van vlekkeloze zomer.

Het was een chaos, schrijft vakbond FNV namens medewerkers van Transavia in een open brief aan de directie van de luchtvaartmaatschappij. Het grondpersoneel maakt zich „grote zorgen” om de „operatie en reputatie” van het bedrijf.

De operationele problemen maken Transavia, dat probeert te herstellen van de coronacrisis, niet alleen een minder aantrekkelijke keuze voor passagiers. Op termijn, zo vrezen de medewerkers, wordt Transavia ook een onaantrekkelijke werkgever. Nu al vertrekken „goedgeschoolde collega’s” naar beter betalende werkgevers binnen en buiten de luchtvaart.

Vakbond FNV stelt dat personeelstekort bij het bedrijf dat de passagiers van Transavia incheckt op Schiphol en daar de bagage afhandelt een belangrijke oorzaak is van de problemen. Sinds 1 april koopt Transavia die diensten in bij Viggo.

Volgens de medewerkers van Transavia heeft Viggo „geen enkele ervaring op Schiphol”. Het bedrijf zou niet in staat blijken het werk binnen de daarvoor afgesproken termijnen te doen. Dat leidt tot vertragingen en grote ontevredenheid bij passagiers. Die deelden hun sores de afgelopen weken volop op sociale media.

Viggo is weliswaar nieuw op Schiphol, maar verzorgt wel al 25 jaar de grondafhandeling voor Transavia in Eindhoven. Op Schiphol is het bedrijf een van de acht grondafhandelaars. Dat zijn er relatief veel; vergelijkbare luchthavens in Europa werken met twee of drie afhandelingsbedrijven. Op Schiphol zijn bovendien veel beveiligingsbedrijven en schoonmaakbedrijven actief.

Lees ook: Moordende concurrentie op Schiphol, personeel is bezorgd om ‘race naar beneden’

De FNV vraagt al langer aandacht voor die situatie. De facilitaire bedrijven worden tegen elkaar uitgespeeld, stelt de bond, wat leidt tot een ‘race naar de bodem’. Voor lage vergoedingen schrijven de beveiligers, afhandelaars en schoonmakers zich in op contracten van de luchthaven en de luchtvaartmaatschappijen. Die bodemprijzen gaan volgens de vakbond ten koste van de werknemers en van de veiligheid op Schiphol.

’Goedkoop is duurkoop’

De keuze voor afhandelingsbedrijf Viggo, dat een deel van de afhandelingsmedewerkers van KLM in dienst nam, lijkt een geval van „goedkoop is duurkoop”, zo staat in de brief van de Transavia-medewerkers. De budgetmaatschappij zou door Viggo onnodig veel geld kwijt zijn aan maaltijdvergoedingen, hotelovernachtingen en kosten voor het nasturen van bagage die niet op tijd kon worden geladen. „Het geld dat nodig is voor herstel van het bedrijf, vliegt er nu [...] met bakken uit door omboekingen, vertragingen en annuleringen”, aldus de medewerkers.

Een woordvoerder van Transavia noemt het jammer dat de bond nu de publiciteit zoekt via een open brief. Zij stelt dat de luchtvaartmaatschappij inmiddels „heel veel maatregelen” heeft genomen om de problemen die vooral begin augustus speelden te voorkomen. Ook Viggo heeft volgens haar stappen gezet om de dienstverlening te verbeteren.