Goud voor baanwielrenner Bangma

Baanwielrenner Tristan Bangma heeft een gouden medaille veroverd bij de Paralympische Spelen. Met bijrijder Patrick Bos was hij de snelste op de vier kilometer achtervolging. Het is de eerste gouden medaille voor de Nederlandse ploeg in Tokio. De zestiende editie van de Paralympische Spelen werd op dinsdag geopend. De slechtziende Bangma was met Bos in de finale sterker dan de Brit Stephen Bate en diens bijrijder Adam Duggleby. Voorafgaand aan de finale verbraken Bangma en Bos het wereldrecord op dit onderdeel. Ze reden een tijd van 3.59,470 en waren daarmee de eersten die de afstand in minder dan vier minuten aflegden. Bangma pakte in 2016 ook goud bij de Paralympische Spelen. In Rio de Janeiro was hij toen de beste op de kilometer, met bijrijder Teun Mulder. Er komen tijdens deze Spelen voor sporters met onder meer een lichamelijke handicap, visuele beperking en/of hersenverlamming 4.400 deelnemers onder wie 73 Nederlanders in actie. (NRC)

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 25 augustus 2021