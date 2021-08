Genderneutraal – een kleine proef

Net nu vrouwen in de kunsten een inhaalslag maken, kiest het Nederlands Film Festival de tegenovergestelde route en maakt de acteerprijzen genderneutraal. Dus geen ‘Gouden Kalf’ meer voor de beste acteurs en de beste actrices, maar voor de „beste acteerprestatie”. Nog los van het voordeel voor de dominante partij bij dit soort omwentelingen, heb ik stellig de indruk dat mannenrollen nog altijd diepgravender zijn en dus kansrijker en vrouwenrollen clichématiger en daarmee op achterstand.

Maar van het argument van het NFF: we maken ook geen verschil bij de prijzen voor regie en scenario en zo, heb ik niet direct terug. Heb ik koudwatervrees? Houd ik het liever bij oud en vertrouwd? Tijd voor een proef. Ik check dezer dagen wat ik aan cultuur doe op het belang van gender.

Ik ben bezig in een roman van Rachel Cusk: De tweede plaats. Beet! Écht een boek van een vrouw. Alhoewel… het is een roman óver een vrouw, meer niet. En of Cusk in november de Booker Prize krijgt of Kazuo Ishiguro voor Klara en de zon, het maakt niet uit, zo’n besluit zal genderneutraal zijn.

Ik bezoek twee tentoonstellingen, weet meteen welke ik de beste vind (van Ogata Gekko, Sieboldhuis, Leiden) en realiseer me opnieuw schoorvoetend dat mijn oordeel los staat van de sekse van de kunstenaar, zelfs al projecteert hier duidelijk een man zijn fantasieën op vrouwen.

De vrienden in 'Druk' van Thomas Vinterberg.

Maar dan. Ik bezoek de hiphopvoorstelling Queen Blood. Acht danseressen. Acht persoonlijkheden, acht maal bliksemende kracht. Apert vrouwelijke bewegingscodes hanteren ze niet. De danseressen zijn virtuoos, maar het masculiene hameren op virtuositeit (het spierballenrollen van de kunsten) ontbreekt, net als de onderlinge battles. Wie dat niet erkent door genderneutraal te oordelen, berooft Queen Blood van haar essentie. En ik doe het er niet om, maar ik beland in de bioscoop bij Druk, prachtfilm van Thomas Vinterberg over vier mannen met een midlifecrisis. Het viertal zoekt een uitweg in de drank, wat komisch is en tragisch. Nou is een aangeschoten man leuk, een aangeschoten vrouw wordt naar gevonden. Wat hun ‘oplossing’ expliciet mannelijk maakt. Genderneutraal bekijken kan hier niet.

Performers als acteurs en dansers investeren hun lichaam in hun werk en daarvoor durven ze af te dalen in hun geest. Beoordeel ze genderneutraal en je amputeert hun prestatie. Ik zou er als filmjurylid niet aan beginnen. Ik zou een tegenvoorstel doen voor een derde categorie bij voorkomende gevallen: een non-binaire acteursprijs voor hen die daarvoor uitkomt en een prestatie van formaat neerzet. Overdreven? Nee hoor. Waarom niet? Wat is er te verliezen?