Fedja van Huêt: ‘Moet je wel altijd vergeving nastreven?’

Een hertefretter wordt George, het personage dat acteur Fedja van Huêt in Vrijdag van Hugo Claus speelt, een aantal keer genoemd. Het is plat-Vlaams voor een binnenvetter, iemand die zijn emoties opkropt. Hij is veroordeeld voor ontucht met zijn eigen dochter en keert bij aanvang van het stuk net terug uit de gevangenis. Van Huêt: „Ik ben zelf vader van een dochter. Om zo iemand te spelen moet je een gebied opzoeken waar je helemaal niet wilt zijn.”

Waar kijken we naar uit dit culturele seizoen?

Fedja van Huêt keert in oktober na acht jaar afwezigheid in de theaters terug naar het Nederlands toneel met een stuk over de reikwijdte van mededogen en verzoening, tegen de achtergrond van seksueel overschrijdend gedrag. George komt na een vervroegde vrijlating terug bij zijn vrouw (Anniek Pheifer), die in de tussentijd een relatie met de (jongere) buurman is begonnen en een kind van hem heeft gekregen. De vraag is: kunnen ze elkaar, en zichzelf, nog vergeven?

Hugo Claus schreef Vrijdag eind jaren zestig, maar als je het nu op de planken brengt, is het vrijwel onmogelijk om het stuk niet in de recente #MeToo-context te plaatsen.

Dat realiseert Van Huêt zich terdege, vertelt hij in Theater De Bordenhal, het thuishonk van Toneelgroep Maastricht waar vorige week de repetities begonnen. „Het is altijd interessant om complexe personages met grote tegenstrijdigheden te spelen. Maar toen ik ‘ja’ zei, had ik me nog helemaal niet gerealiseerd dat het in deze tijd ook een heel gewaagd stuk is om te spelen.”

Slachtoffer

De zoektocht – „wat betekent het om dit stuk juist nu te spelen?” – is een van de interessantste aspecten van het maakproces, volgens Van Huêt. „Als je kijkt naar hoe Claus het stuk geconstrueerd heeft, wordt de dochter van het gezin door de andere personages bijna als dader neergezet. Iemand die haar vader verleidt en het daardoor misschien wel deels over zichzelf heeft afgeroepen.”

Daar moet je wat mee als je het stuk nu gaat ensceneren, zegt hij. „Je kan haar niet klakkeloos neerzetten als een heel vrij iemand zonder morele wetten. Daar kom je niet mee weg.” Door de dochter als slachtoffer te beschouwen, lees je het stuk heel anders, stelt hij. „In het stuk ziet de vader zichzelf als slachtoffer, maar het is en blijft een man die aan zijn kind heeft gezeten. Ik vind het interessant om hem als dader te beschouwen en je vanuit daar af te vragen: hoe leeft zo iemand nu verder? Aan het eind van het stuk proberen de personages elkaar te vergeven. Ik vraag me sterk af of dat überhaupt mogelijk is.”

Fedja van Huêt in de eerste coronalockdown: ‘Je moet het een beetje loslaten allemaal’

Fedja van Huêt (1973) heeft een indrukwekkend cv. Al snel na zijn afstuderen aan de Toneelacademie Maastricht in 1996 sloot hij zich aan bij Theatergroep Hollandia (later: ZT Hollandia) van regisseur Johan Simons. Daar speelde hij onder andere in de succesvolle voorstellingen De Bitterzoet (1998) en Ongebluste kalk (1999). Toen het gezelschap in 2005 ophield te bestaan, sloot hij zich aan bij het vaste ensemble van Toneelgroep Amsterdam (inmiddels: Internationaal Theater Amsterdam), waar hij acht jaar aan verbonden bleef.

Naast zijn toneelcarrière heeft hij altijd volop in films en televisieseries gespeeld, waaronder Karakter (die in 1998 een Oscar won voor Beste Buitenlandse Film), Overspel en Soof.

In september is hij in de bioscopen te zien in De veroordeling, gebaseerd op ‘De Deventer Moordzaak’, in de rol van televisiejournalist Bas Haan.

In 2013 nam hij afscheid van Toneelgroep Amsterdam, omdat hij het rustiger aan wilde doen en zich meer wilde richten op zijn film- en televisiecarrière. Dat het vervolgens ruim acht jaar zou duren voordat hij weer een toneelrol op zich zou nemen, had hij toen ook niet verwacht. „Het enige wat ik op dat moment zeker wist was: ik wil eruit. Ik weet nog dat ik in de lift naar de Rabozaal [in de Amsterdamse schouwburg, red.] stond en me realiseerde dat ik echt met tegenzin de voorstelling inging. Nooit gedacht dat ik dat zou hebben. Toen dacht ik: ho.

Lees ook: ‘Claus’ toneelwerken werden klassiekers’ uit 2008

„Ik zat eerst bij Johan [Simons] in de aanloop van zijn internationale carrière, en vervolgens was dat bij Toneelgroep Amsterdam met Ivo van Hove eigenlijk hetzelfde. Ik ben heel blij dat ik dat succes mee heb kunnen maken – volgens mij is dat veel interessanter dan in een gearriveerd gezelschap meedraaien – maar je staat dan toch voortdurend in de ambitie van de regisseur. En dat is heel pittig.”

Spelen bij Toneelgroep Amsterdam betekende een enorm drukke agenda. „Bij zo’n groot gezelschap word je geleefd. Je hebt buiten je collega-acteurs vrijwel geen sociaal leven meer. We werden vrijwel iedere avond in de schouwburg verwacht, als je geluk had was je op maandagavond vrij. Dat benauwde me, ook omdat ik toen net een gezin had.

„Als je alleen bent is dat anders. Dan denk je: vandaag tot twaalf uur in mijn nest liggen en morgen naar Tokio vliegen? Prima.”

Maand vrij

Film en tv is geconcentreerder, volgens Van Huêt. „Je belandt niet in die artistieke trechter waar je je hele sociale leven voor moet opgeven, maar je verbindt je ergens voor kortere tijd intensief aan en dan neem je weer een maand vrij.”

Nu hij weer terug in het theater is, kijkt hij met name uit naar het maakproces van de voorstelling, omdat je als acteur daarin doorgaans een veel grotere inbreng hebt dan bij film of tv.

Wat hij het minst gemist heeft, is de herhaling tijdens de tournee van een voorstelling. „Dat reproduceren, wat eigenlijk het grootste gedeelte is van wat je doet, is zwaar. Je moet jezelf elke avond een nieuwe opdracht geven, want anders sluipt de automatische piloot erin. Het moeilijkst vind ik altijd de eerste dag na de première. Vanaf dan moet je steeds weer proberen om dat wat je met gebalde energie gemaakt hebt terug op te roepen.”

Interessant is dat Van Huêt ditzelfde stuk ook in 2003 speelde bij ZT Hollandia in regie van Johan Simons. Destijds speelde hij de rol van de buurman. „Dat was een heel zachte versie, die erg over liefde en vergeving ging. Dat je er nu niet aan ontkomt dat het stuk over #MeToo gaat, is zo interessant aan repertoiretoneel: dezelfde voorstelling kan elke keer weer iets anders betekenen. Tegelijkertijd hoop ik dat mensen het nu niet alleen maar als #MeToo-stuk gaan zien, want het gaat óók over veel universelere thema’s.”

Fedja van Huêt over zijn rol in Macbeth (2013): ‘Mijn Macbeth is een aangeschoten dier’

De parallel tussen de afhankelijke relatie van een dochter ten opzichte van haar vader, en een acteur en de regisseur, ligt voor de hand. „Al die #MeToo-verhalen uit de cultuursector komen nu voorbij in de gesprekken tijdens de repetities, en daar moeten we wat mee in de voorstelling.”

Het stuk, dat wordt geregisseerd door Michel Sluysmans, wordt door Toneelgroep Maastricht in de publiciteit gezet als pleidooi voor vergeving, maar moet je eigenlijk altijd vergeving nastreven? Ook daarover moeten ze het in de repetities hebben, vindt Van Huêt. „De personages zijn op zoek naar mededogen, maar wat vertel je eigenlijk daarmee? Dat iedereen maar het beste gewoon door moet met het leven? Maar je kan niet ontkennen dat dat leven is veranderd.”

Over de schreef

De komende weken gaat hij ontdekken hoe hij zijn personage vorm gaat geven. Dat wordt nog een opgave. „Ja, hoe speel je dat? Mijn God. Je moet als acteur van je personage gaan houden, maar ik hoef het niet met hem eens te zijn. Ik moet op de een of andere manier zijn weg begrijpen, hoe hij daartoe in staat is geweest. Hoe? Dat is bijna niet te doen. Ik denk dat ik het moet zoeken in het gebied van ‘stel dat hij en zijn dochter elkaar graag zien’, zo’n intimiteit kan ik me nog wel voorstellen. En vanuit daar moet er een soort verwarring ontstaan, waarin die vader over de schreef gaat.”

Fedja van Huêt: „Kan iemand die de allergrootste fout ooit begaat, daarvoor veroordeeld wordt en zijn straf uitzit, daarna nog bestaan?” Foto Andreas Terlaak

Uiteindelijk zijn dit soort ambigue personages wel de interessantste rollen om te spelen, zegt Van Huêt. „Kan iemand die de allergrootste fout ooit begaat, daarvoor veroordeeld wordt en zijn straf uitzit, daarna nog bestaan? Toneel is bij uitstek een mooie vorm om dat te onderzoeken, omdat je wordt gedwongen om het helemaal te doorleven.”

Terugblikkend op eerdere theaterrollen waarin hij expliciet de duistere kanten van de mens moest opzoeken, komt zijn rol van Macbeth al snel bovendrijven, die hij in 2012 speelde bij Toneelgroep Amsterdam. Hij werd ervoor genomineerd voor een Louis d’Or, de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor acteurs. NRC sprak destijds van een „imposante krachttoer”: „Hij acteert twee uur lang op de toppen van zijn fysieke kunnen – zwetend, bevend, spugend, schreeuwend en schuimbekkend.”

Van Huêt: „Macbeth is heel zwart. Het is niet dat ik daaronder gebukt ging of zoiets, maar soms zag ik er wel tegenop om die gekte weer op te zoeken. Datzelfde geldt voor het personage dat ik nu moet spelen. Ik weet eigenlijk niet of ik erop zit te wachten om elke avond een man te spelen die incest heeft gepleegd. Misschien denk ik straks tijdens de tournee wel: waarom ben ik hier aan begonnen?”

Vrijdag van Hugo Claus door Toneelgroep Maastricht (regie: Michel Sluysmans). Te zien van 2 oktober t/m 18 december. Inl: door Toneelgroep Maastricht (regie: Michel Sluysmans). Te zien van 2 oktober t/m 18 december. Inl: www.toneelgroepmaastricht.nl/agenda/177