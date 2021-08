Egyptisch ballettalent Luca Abdel-Nour is klaar voor de schijnwerpers

Het was 49 jaar geleden dat voor het laatst een mannelijke Egyptische balletdanser meedong naar de Prix de Lausanne, een van de belangrijkste balletconcoursen ter wereld. De achttienjarige Luca Abdel-Nour sleepte er dit jaar meteen drie prijzen in de wacht: de publieksprijs en zilveren medaille van het concours, die hem in staat stelde zelf het gezelschap te kiezen waar hij zich als professioneel danser wil ontwikkelen. Dat werd de Junior Company van Het Nationale Ballet. Als derde trofee ontving hij de prijs voor ‘de beste Zwitserse kandidaat’.

Zwitsers? Abdel-Nour heeft een Franse moeder en een Egyptische vader, is geboren en getogen in Caïro. Wel Zwitsers is het conservatorium, Tanz Akademie Zürich, waar hij als veertienjarige puber ver van zijn vertrouwde omgeving serieus begon te werken aan een loopbaan als klassiek danser. Veel publicaties kunnen de verleiding dan ook niet weerstaan en spreken van ‘de Egyptische Billy Elliot’. Dat doet een geschiedenis vermoeden die dramatischer is dan de werkelijkheid. Abdel-Nour ging in zijn geboortestad naar een privéschool, waar aandacht was voor kunst en cultuur. Zijn moeder zette hem op het spoor van de dans en zijn aanvankelijk wat aarzelende vader was snel te overtuigen van het talent en de toekomstperspectieven voor zijn kroost.

Abdel-Nour glimlacht gelaten en zegt via een wankele Zoomverbinding met Caïro: „Ach ja, Billy Elliot. Naast de film Black Swan is dat een van de wijdverbreide clichébeelden van de balletwereld. Goed voor een lekkere krantenkop. Ik vind het prima hoor.”

Laat begonnen

Nu moet hij zorgen dat hij die krantenkoppen blijft halen. Wat dat betreft zijn de voortekenen gunstig. Al begon hij naar balletmaatstaven pas laat, op zijn twaalfde, toch is zijn technische basis sterk. „Het heeft ook voordelen hoor. Ik weet bijvoorbeeld niet of ik nu nog zou dansen als ik al op mijn zesde of achtste was begonnen. Twaalf is misschien voor sommigen laat, voor anderen nog jong. Maar dat het té laat zou zijn, is een mythe. Als je maar weet wat je wilt.”

En als het lichaam meewerkt, natuurlijk, en ook op dat gebied zit het Abdel-Nour mee. Hij heeft prachtig lange benen, die hij moeiteloos achter zijn oor legt, een sterke soepele rug en voeten met hoge wreven waar menig vrouwelijke collega een moord voor zou doen. De gefluisterde commentaren van de jury in Lausanne, te zien op YouTube, roemen de manier waarop hij zijn lichaam gebruikt tijdens de basisoefeningen aan de barre: totaal, mannelijk en elegant. Ook zijn aanstekelijke présence beviel de juryleden. En dan die naam: Luca is afgeleid van het Latijnse woord voor licht, en Abdel-Nour is Arabisch voor ‘dienaar van het licht’. Een marketeer had het niet beter kunnen bedenken.

Bij de Junior Company verwacht hij nog wat puntjes op de i te kunnen zetten. Want naast zijn sterke punten – mooie lijnen, flexibiliteit, vindt hij zelf – vindt hij dat zijn sprong beter kan en zijn techniek ‘schoner’. Hij verheugt zich erop zijn dramatische kwaliteiten te ontwikkelen. „Techniek is mooi, maar als je daarnaast ook kunt acteren, je plezier overbrengen… wow, zulke dansers vind ik écht geweldig.”

Politieke strijd

Abdel-Nour had het Amsterdamse ‘springplankgezelschap’ al langer in het vizier. Twee jaar geleden deed hij er een les mee en hij heeft er wat vrienden rondlopen. Tijdens de lockdown volgde hij online een paar lessen van Ernst Meisner, zijn nieuwe baas. „Vlak voor ik naar Lausanne ging, heb ik tegen een vriend gezegd dat als ik zou winnen, de Junior Company mijn keuze zou zijn.”

Het brede repertoire van Het Nationale Ballet trekt hem ook. In Egypte – waar ballet onderwerp is van een decennialange politieke strijd – werd hij opgeleid in de Russische stijl. De focus van het enige balletgezelschap, de Opera van Caïro, ligt nog sterk op het IJzeren Repertoire uit de jaren 50 en 60, toen Egypte nog sterke banden had met de Sovjet-Unie. Na de Egyptische revolutie van 2011 kwam Mohamed Morsi van de Moslimbroederschap aan de macht, die fel tegenstander was van ballet.

Gevreesd werd dat ballet verboden zou worden, maar in de zomer van 2013 werd de Moslimbroederschap afgezet en grepen militairen de macht in Egypte. De huidige president Al-Sisi is minder fel gekant tegen ballet, hoewel dans nog altijd ter discussie staat. Recent nog werd een buikdanseres gearresteerd en veroordeeld op grond van ‘losbandigheid’. Toch is er sinds relatief kort ook een hedendaags balletgezelschap. De huidige minister van Kunst en Cultuur steunt die ontwikkeling.

Niettemin is er nog weerstand tegen met name de mannen in de klassieke dans, omdat het als ‘meisjesding’ wordt gezien en door conservatieven zelfs als immoreel en obsceen. Dat is ook de teneur van de negatieve commentaren die Abdel-Nour vooral – niet verrassend – via sociale media bereiken. „Ze zouden eens moeten weten. En alsof de meiden niet keihard werken! Maar de nieuwe generatie gaat dat veranderen. De balletgemeenschap in Egypte is klein, maar bestaat. En er beginnen dingen te schuiven. Mede door de vele jongens die met dans bezig zijn door hiphop, dat helpt. Daarnaast zijn er tegenwoordig veel meer balletstudio’s dan toen ik klein was; het begint als hobby ingeburgerd te raken.”

De heldenstatus van een voetballer als Mo Salah (speler van Liverpool) zal een balletdanser in Egypte niet bereiken – wat overigens in Nederland even ondenkbaar is. „Maar wie weet gaat ballet de wereld veranderen”, zegt hij met een lachje.

Voorlopig houdt hij zich bezig met de nabije toekomst in Nederland. Ook in praktische zin: „Waar ga ik wat doen, hoe moet ik daar komen. Ik bestudeer de plattegrond van Amsterdam.”

