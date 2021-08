‘Een wonder dat er geen burger-en politiedoden zijn gevallen’

Ze hadden automatische wapens en handvuurwapens bij zich, bivakmutsen, kogelwerende vesten, een slijptol en spijkers om banden lek te laten rijden. Van hun vluchtauto’s waren de nummerborden vervangen, en er lagen jerrycans met benzine klaar om ze in brand te steken.

De tien mannen uit België en Frankrijk die op 19 mei van dit jaar een waardetransport overvielen in Amsterdam-Noord waren buitengewoon goed voorbereid, zo bleek deze woensdag bij een eerste inhoudelijke zitting in de zaak. Met name twee verdachten hebben bij de politie gedetailleerde verklaringen afgelegd wat vooraf ging aan hun zeer gewelddadige optreden, dat in een weiland bij Broek in Waterland eindigde met de dood van een van de overvallers en arrestatie van vijf anderen. Een zesde verdachte werd later die dag gearresteerd op de ringweg van Rotterdam.

In hun verklaringen vertellen El Hachmi A. en Sydi S. dat ze de overval die ochtend grondig doorspraken in een appartement in België. Er werden beelden getoond van de locatie, het bedrijf Schöne Edelmetaal. Drie overvallers zijn de dag tevoren bij Schöne geweest om de stalen toegangsdeur te monsteren, zo blijkt uit de verklaringen. Ook wisten ze hoe lang ze moesten wachten nadat de waardeauto van Brinks het bedrijf was binnengegaan. Al met al was er volgens het OM sprake van een „grondige, professionele en internationale samenwerking en voorbereiding”.

Vastgebonden met tiewraps

Bij de overval gebruikten de verdachten bijzonder veel geweld. De bestuurders van de geldwagen, waarin zich voor ruim 67 miljoen euro aan edelmetalen bevond, werden bedreigd met vuurwapens en messen en met tiewraps vastgebonden. De overvallers wisten volgens het OM uiteindelijk 14,5 miljoen euro buit te maken, waarvan er nog ruim vier miljoen niet is teruggevonden. Drie overvallers wisten te ontkomen en zijn nog altijd voortvluchtig.

Na de overval volgde een ,,wildwest-achtervolging” door Amsterdam-Noord en op de ringweg A10, waarbij snelheden van 180 kilometer per uur werden bereikt. Volgens het OM schoten de overvallers tijdens de achtervolging en arrestatie dertien keer op de politie met hun automatische wapens. Maar liefst dertig agenten hebben aangifte gedaan, zo bleek bij de zitting. Hoewel de verdachten bijna allemaal hun deelname aan de overval hebben bekend, ontkennen ze opvallend genoeg op de politie te hebben geschoten.

Ook de arrestatie in Broek in Waterland ging gepaard met veel geweld. Een bewoner van het dorp kreeg een kogel in zijn ruit, die in een hor bleef steken. Verdachte Nouredin H. dreigde bij zijn arrestatie met een bomgordel, aldus het OM. Toen een agent hem wilde overmeesteren, riep hij: „Belt! Belt! Explosive.”

De officier van justitie noemde het „werkelijk een wonder” dat er geen burger- of politiedoden zijn gevallen.

Onenigheid over geweld

Van de zes verdachten waren er twee aanwezig in de rechtbank. Drie van hen zijn in België of Frankrijk al eerder veroordeeld voor gewelddadige overvallen. Enkelen van hen zeiden, via hun advocaten, een kleinere rol te hebben gespeeld in de voorbereiding dan het OM beweert: ze zouden pas op het laatste moment benaderd zijn en de anderen niet eerder ontmoet hebben. Ook zou er van te voren onenigheid zijn geweest over het te gebruiken geweld – sommige overvallers wilden alleen in de lucht schieten.

Twee advocaten vroegen de rechtbank om voorwaardelijke vrijlating van hun cliënt. Dat verzoek wees de rechtbank af: alle zes verdachten blijven vastzitten.

Een vraag die bij deze inleidende zitting niet voorbij kwam: hoe kenden de overvallers de plaats en tijd van het transport? Was het een inside job? Als hier al antwoorden op komen, volgen die vermoedelijk pas bij de inhoudelijke behandeling van de zaak, waar nog geen datum voor is. Het strafrechtelijk onderzoek, dat gedaan wordt in samenwerking met Franse en Belgische autoriteiten, is nog niet afgerond.