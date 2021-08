Een reserveleger verpleegkundigen om Nederland door een volgende zorgcrisis te helpen

Het was dertig jaar geleden dat Kees de Ruijter (65) op een ziekenhuisafdeling had gewerkt. Maar na een uurtje meedraaien op de afdeling cardiologie van het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht had hij het alweer in de vingers. „De apparatuur is misschien een beetje anders, maar patiënten op cardiologie die bang zijn of pijn hebben, zijn niet veranderd. En iemand op een po zetten, kon ik ook nog.”

In het dagelijks leven is Kees de Ruijter iets heel anders: hij is wethouder (ChristenUnie) in de gemeente Papendrecht. Daarvoor werkte hij jarenlang in de zorg. Eerst als verpleegkundige, later op de ambulance en nog weer later in managements- en beleidsfuncties. Tijdens de coronapandemie voelde De Ruijter zich ‘moreel verplicht’ bij te springen in zijn oude vakgebied. Bij het ziekenhuis en de GGD lukte dat om allerlei redenen niet. Bij de Nationale Zorgreserve kon hij wel meteen aan de slag. „Ik geloof erg in het fenomeen van een reserve. Ik ben ook reservist bij de geneeskundige eenheid van de landmacht – daar heb ik gezien hoe het werkt. Het lijkt me een goede zaak ook zoiets voor de zorg op te zetten.”

Intussen heeft De Ruijter sinds mei zeven diensten gedraaid in het Albert Schweitzer. Hij vindt het heerlijk. „Het is even wat anders dan de politieke wereld. Hier ontmoet ik jonge mensen met frisse ideeën, sta middenin de maatschappij. Het voelt goed op bescheiden schaal toch wat te kunnen bijdragen aan de oplossing voor de tekorten in de zorg.”

Zorgreservist Kees de Ruijter kleedt zich om van zijn werkkleding naar zijn eigen kleding. Foto Ilvy Njiokiktjien

Extra handen

De Nationale Zorgreserve is de ‘2.0-versie’ van het initiatief Extra Handen voor de Zorg, dat in maart 2020 ontstond in de eerste fase van de coronacrisis. Een hoop voormalige zorgprofessionals wilden helpen, maar de ziekenhuizen kregen dat in alle hectiek niet zelf georganiseerd – het Extra Handen-platform moest de schakel gaan vormen. In de praktijk bleek dat niet erg effectief: in de tweede en derde golf werden van de 10.500 aanmeldingen slechts 2.825 zorgprofessionals geplaatst.

Met de lessen die toen zijn geleerd, heeft stichting Extra ZorgSamen nu een duurzamer variant opgetuigd: de Nationale Zorgreserve. Opnieuw betreft het een databestand van voormalige zorgprofessionals die inzetbaar zijn in tijden van crisis, maar nu niet alleen bedoeld voor corona. Het kan straks ook gaan om inzet op een afdeling waarvan het personeel met noro – een buikgriepvirus – kampt of een heftige influenzagolf moet verwerken, zoals in 2018.

Sinds afgelopen februari hebben zich 450 mensen aangemeld voor de Zorgreserve en zijn de eerste proeftuinen in bedrijf: één in een verzorgingshuis en drie bij ziekenhuizen, waaronder het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport financiert het ontwikkelen van het concept van de Nationale Zorgreserve; de inzet van de zorgreservisten betalen de zorgorganisaties.

Verbeterde versie

Wat maakt dit nu de verbeterde versie van Extra Handen? „We denken niet meer in functies, maar in activiteiten”, vertelt Patrick Schrooten, die vanuit de Nationale Zorgreserve de proeftuinen coördineert. „In de Extra Handen-tijd stelden zorginstellingen functiebeschrijvingen op: ze zochten iemand die dit en dit kon, en minimaal drie dagen in de week beschikbaar was. Maar iemand die tien jaar niet in de zorg heeft gewerkt en nu een andere baan heeft, kan nooit aan al die functie-eisen voldoen. Dat is een van de redenen dat er maar weinig matches waren.”

Nu laten zorgorganisaties weten voor welke activiteiten ze mensen nodig hebben: bijvoorbeeld een dagdeel helpen bij wassen en aankleden. Die taak delen ze in de Zorgreserve-community met reservisten uit de regio, die zich dan kunnen inschrijven. Zo kruist Kees de Ruijter twee à drie diensten in de maand aan, en is het goed te combineren met zijn fulltimebaan. Het minimumaantal te werken dagen als reservist is voorlopig vastgelegd op drie per jaar.

Lees ook dit stuk over het Extra Handen-initiatief: ‘De zorg was nooit helemaal uit mijn gedachten’

Voor het Albert Schweitzerziekenhuis werkt dit nieuwe systeem prettig, vertelt waarnemend afdelingshoofd Mariëtte Grootenboer, ook voorzitter van de Verpleegkundige Adviesraad. „Het gaat heel makkelijk zo met het aanvinken van de activiteiten. Daar gaat weinig extra tijd in zitten.”

Niet bij elk wissewasje

Voor de hr-afdelingen is het wel wat lastiger, hoort Schrooten. „Zij moeten de reservisten als nieuwe medewerker inschrijven. Dat kost tijd, terwijl de administratie juist geen drempel zou moeten zijn – daar heb je in een crisis helemaal geen tijd voor. We zijn aan het onderzoeken hoe we dat kunnen verbeteren.”

Een crisis definieert de Nationale Zorgreserve als ‘een niet-planbare situatie die impact heeft op de reguliere zorgverlening’. In zorgjargon gaat het dan om fase 4. In fase 1 werkt de vaste staf in het reguliere rooster, in fase 2 werken ze over om de gaten op te vullen, in fase 3 komen er extra troepen vanuit een uitzendbureau en in fase 4 worden de reservisten ingezet. „Niet bij elk wissewasje dus”, verduidelijkt Schrooten.

Een nadeel van werken met zorgreservisten is dat de poule groot en gevarieerd is, en dat de mensen erin beperkt inzetbaar zijn. Stel dat een afdeling vraagt om één reservist per dag, dan is het goed mogelijk dat er iedere keer iemand anders komt. Grootenboer: „Daar kun je geluk of pech mee hebben. Als je een goede reservist hebt, kan het een fijne verlichting zijn. Maar begeleiden van iemand die het wat minder makkelijk oppikt, kan juist extra druk geven.”

Jasper Heeren (25) is verpleegkundige op de afdeling cardiologie en kreeg begin mei een aantal reservisten als tijdelijke collega. Werken met hen lijkt op begeleiden van een leerling-verpleegkundige, al is dat toch echt anders, zegt Heeren. „De reservisten hebben meer ervaring: in het vak, maar ook als mens. Ze gaan makkelijker met de patiënten om. Daar kan ik ook een hoop van leren.”

Kees de Ruijter (rechts) praat met ‘collega’s’ op de afdeling cardiologie in het Albert Schweitzerziekenhuis. Foto Ilvy Njiokiktjien

De reservisten met wie Jasper Heeren werkte, waren heel divers. „Echt van alles wat. Een wethouder dus, maar ook iemand die normaal in de IT werkt. En ook al hadden sommige reservisten de zorghandelingen een tijdje niet gedaan, de basis pikken ze snel weer op. Net als met Kees: die gaf ik een bloeddrukpaal en hij ging er zo mee aan de gang.”

Heeren zag het niet als belemmering van zijn werk. „Ik vond het wel prettig. Je hebt met de één een betere klik dan met de ander, maar dat is met gewone collega’s ook.”

Vakantieplanning

Deze zomer waren de reservisten een grote hulp voor het Albert Schweitzer, vertelt Grootenboer. „We hebben nog steeds te maken met hoger verzuim vanwege Covid. Voor het personeel was het daarom fijn dat we toch gewoon de reguliere vakantieplanningen konden aanhouden. Ook was het fijn dat we minder bedden hebben hoeven sluiten.”

Voor Kees de Ruijter staan binnenkort twee dagdiensten op de planning: zondag en maandag gaat hij weer aan de slag. Wanneer komt hij vermoeider thuis: na een dag als wethouder, of een dag in het ziekenhuis? „Oh, dat is zo anders. Na een dag in het ziekenhuis plof ik ’s avonds op de bank en doe ik niks meer. Maar een debat van vier uur over de kadernota van het voorjaar is óók heel vermoeiend, hoor.”