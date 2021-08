Een nicotinevrije momentopname

Het is een klamme augustusdag en in Trento, Dolomieten, ontsnappen beetjes geur uit de Coop. Ik sta naast de ingang te wachten en ruik het wanneer de schuifdeuren open- en dichtgaan. Het is een typische uitheemse supermarktgeur die doet denken aan eerdere vakanties. Vastleggen, denk ik automatisch, en ik graai naar mijn telefoon. Oh nee, dat kan niet. Ik voel me bijna verongelijkt: hoe moet ik dit dán conserveren?

De hele vakantie ben ik bezig alles vast te leggen. Berghutten, gesprekken rond de campingtafel, een bijzondere onweerswolk. Eén ochtend vergeet ik mijn telefoon, en juist dán ligt de berg er voortreffelijk bij. „Nu heb ik er niks aan”, hoor ik mezelf denken.

Het is vreemd gedrag, maar ik ben de enige niet die dit doet. Mensen maken tegenwoordig zo veel foto’s dat niemand ooit de tijd of zin zal hebben om ze allemaal te bekijken – ook zijzelf niet. Waarom doen we het dan toch?

Voor mij kan fotograferen een manier zijn om intense ervaringen te sublimeren. Vroeger stak ik tijdens het zien of beluisteren van iets moois een sigaret op: zo markeerde ik het moment. Maar ik rook niet meer. Nu sta ik er, geconfronteerd met een prachtig uitzicht, vaak hulpeloos bij. Een foto maken komt dan het dichtst in de buurt van zo’n markering.

Maar het vastleggen kan ook dienen om juist een gebrek aan intensiteit te compenseren. Van sommige momenten weten we dat ze bijzonder zijn zonder dat echt te voelen. We zijn te moe, te afgeleid, of we hebben gewoon een slechte dag. Dat is frustrerend, want zo ‘halen we er niet alles uit’, zoals dat heet. Ik las een mooie beschrijving van deze toestand in De lege hemel van filosoof Marjan Slob. In navolging van Alessandro Baricco schrijft ze over ‘post-ervaringen’: beelden die je in staat stellen het ‘nu’ op een later moment alsnog te beleven. Dat is handig voor wanneer „je niet echt aanwezig was in je bestaan”. Want „daar waar jouw volle ervaring, jouw bewuste besef van het hier en nu had kunnen zijn, daar is het soms leeg (of – minder dramatisch – lauwig halfvol).”

Wij moderne mensen vinden het belangrijk om het hier en nu ten volle te ervaren – je kunt zelfs cursussen volgen om er beter in te worden. Tegelijk moet dat hier en nu zich continu bewijzen: via onze telefoons vormt het elders een geduchte concurrent. Als de directe omgeving ons onvoldoende boeit, glippen we er zo uit weg.

Onze telefoons vergroten dus de kans op zo’n lauwig halfvolle toestand. Gelukkig hebben we onze telefoons nog, om het hier en nu toch vast te leggen.

Floor Rusman (f.rusman@nrc.nl) schrijft elke woensdag op deze plek een column.