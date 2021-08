Duitse politiek wil waken voor een nieuw ‘Wir schaffen das’

Een maand voor de Bondsdagverkiezingen zit vrijwel geen enkele partij te wachten op een explosief debat over Afghaanse vluchtelingen die Duitsland al dan niet op zou moeten nemen. Het vraagstuk, zo leerde de vluchtelingencrisis van 2015 en Merkels toenmalige ruimhartige asielpolitiek, polariseert het land als geen ander thema.

De enige partij die meent te kunnen profiteren van de Afghaanse rampspoed is de rechts-populistische Alternative für Deutschland (AfD), die nu eindelijk weer een actueel verkiezingsthema bij de kladden denkt te hebben: grenzen dicht.

Woensdag sprak kanselier Angela Merkel de Bondsdag toe. Zij schetste, ongewoon expliciet de dramatische scènes bij het vliegveld van Kabul, noemde de baby’s en kinderen die over de muren aan soldaten worden aangereikt, de burgers die in het gedrang omkomen. Ze stond ook stil bij de dood van de 59 Duitse soldaten in Afghanistan, en, ongewoon persoonlijk, bij die van een politierechercheur die eerder deel van haar beveiligingsteam was geweest.

‘Buurlanden helpen’

Maar ze wees ook naar de Afghaanse regering, die zich volgens haar voortijdig terugtrok, en de gebrekkige „weerstand” van het Afghaanse leger. De directe hulp, aldus Merkel, richt zich nu op de „buurlanden” die de Afghanen op de vlucht voor Taliban en hongersnood moeten opvangen. De bondskanselier sprak daarover al met de hoge commissaris voor de vluchtelingen van de VN (UNHCR), Filippo Grandi. Over de Duitse opvangbereidheid voor Afghaanse vluchtelingen geen woord.

In Duitsland concentreert het politieke gesprek zich vooralsnog op het aantal naar Duitsland te evacueren Afghaanse medewerkers. Merkel had het vorige week over circa tienduizend medewerkers die nog naar Duitsland moesten worden gehaald. Annalena Baerbock, lijsttrekker voor de Groenen, pleitte ervoor bovendien vrouwenrechtenactivisten te evacueren. Ook Baerbock wees op het belang van de ondersteuning van de UNHCR en de omliggende landen bij de opvang van vluchtelingen. Alexander Gauland, fractievoorzitter van de AfD, schatte woensdag dat maar vijfhonderd Afghaanse medewerkers recht hebben op verblijf in Duitsland.

In de praktijk is het voor deze debatten inmiddels te laat. Tot woensdag zijn zo’n vierduizend mensen naar Duitsland gevlogen; het lijkt erop dat de Duitse Bundeswehr de evacuatievluchten uiterlijk eind deze week of eerder zal staken, met oog op het einde van de Amerikaanse inzet op de 31ste.

Zwaar onder vuur

Dinsdagochtend zei minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas (SPD) bij tabloid Bild dat „de tijd niet toereikend zal zijn om iedereen uit Afghanistan te halen die we zouden willen redden”. Maas ligt zwaar onder vuur voor het verkeerd inschatten van de situatie in Afghanistan.

In juni zei hij nog in de Bondsdag dat het hem onwaarschijnlijk leek dat de „Taliban binnen enkele weken de scepter zwaaien in Afghanistan”. Doordrongen van zijn inschattingsfouten zei Maas tegen weekblad Spiegel dat hij „gezien de fouten van de laatste weken” een verantwoordelijkheid ziet om bij een vluchtelingenbeweging niet „dadenloos toe te kijken”.

Ook zijn verre voorganger Joschka Fischer (Groenen), minister van Buitenlandse Zaken tussen 1998 en 2005, zei eerder dat Duitsland tot een grote „humanitaire geste verplicht” was, gezien de Duitse medeverantwoordelijkheid voor het debacle in Afghanistan.

Frankrijk Macron waakt voor ‘onrechtmatige migratiestromen’ President Emmanuel Macron beloofde vorige week dat alle Fransen in Afghanistan, én die Afghanen die gevaar lopen omwille van hun associatie met Frankrijk, geëvacueerd zouden worden. Maar hij voegde daar een grote maar aan toe: „Wij moeten anticiperen op en ons verdedigen tegen de onrechtmatige migratiestromen die zij die er gebruik van maken in gevaar brengen en die de smokkel in de hand werken”, aldus Macron. Links politiek Frankrijk steigerde. „Macron maakt Frankrijk tot schande”, zei de groene burgemeester van Grenoble, Eric Piolle. De socialistische burgemeesters van Lille en Clermont-Ferrand sprak beloofden Afghaanse vluchtelingen op te vangen. Migratie staat in Frankrijk altijd op de politieke agenda, des te meer in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van volgend voorjaar. En Macrons uitdagers komen van rechts: Marine Le Pen van het Rassemblement National, het vroegere Front National, en in tweede positie Xavier Bertrand van de conservatieve partij Les Républicains. Die verwijten Macron juist dat hij te soft is op migratie. Onmiddellijk na zijn toespraak heeft de president zich tegen de kritiek verdedigd. „Over wat ik vanavond over Afghanistan heb gezegd en wat sommigen willen verdraaien: Frankrijk zal altijd zijn plicht vervullen om hen te beschermen die het meest bedreigd worden”, zei hij op Twitter. Maar Macron nam geen afstand van zijn uitspraak over de migratiestromen. Hij weet dat de verkiezingsstrijd zich op rechts gaat afspelen. Hoewel links in Frankrijk met zo’n kwart van de kiezers het grootste politieke blok vormt, is het hopeloos verdeeld tussen de socialisten, groenen en radicaal-links. De kans dat zij het eens worden om zich achter één kandidaat te scharen in de eerste ronde is zeer klein. Voor Macron is het een evenwichtsoefening: hij moet in de eerste ronde zoveel mogelijk kiezers zien af te snoepen van rechts, maar ondertussen moet hij de linkse kiezer voldoende paaien zodat die in de tweede ronde toch voor hem stemmen, tegen de kandidaat van rechts. Gert Van Langendonck