De T. is de T., en de rest is bijzaak

Non-fictie Marianne Zwagerman: Verslaafd aan drukinkt. Volt, 416 blz. € 22,50 ●●●●●

Project Laika, strategie ‘Everest’, Dijon en operatie Terranova. Of: codenaam Einstein. Het gaat maar door met reorganisatieplannen en mislukte overnames in het boek Verslaafd aan drukinkt, de ondergang van de Telegraaf Media Groep. Maar op de slotpagina van haar kroniek balt schrijver Marianne Zwagerman alles samen in één zin: „Hoeveel er bij de mediagroep ook is geprobeerd, gestart, overgenomen, gestopt, geflopt en verkocht: het draaide altijd om De Telegraaf, de rest was bijzaak.”

De oud-directeur tv en online van TMG schreef een duizelingwekkende treurmars langs megalomane mediamannen, splijtende aandeelhouders en stuurloze divisies waar niemand nog het overzicht had. Wat een innoverend krantenbedrijf zou moeten zijn, werd als beursgenoteerde onderneming een onsamenhangende brij waar het geld wegvloeide in hetzelfde tempo waarop de lezers De Telegraaf de rug toekeerden. Het boek eindigt met de door het Belgische Mediahuis (ook uitgever van NRC) gewonnen overnamestrijd in 2017, ten koste van John de Mols tv-bedrijf Talpa. De stabilisatie en lichte groei sindsdien bieden houvast, nadat het abonneebestand – ooit 800.000 lezers – was gehalveerd vanaf begin deze eeuw.

Zonder kleerscheuren

Niet veel directieleden worden in een later leven polemist en zo is het boek van freelance (Telegraaf-)columnist Zwagerman een smeuïge, nietsontziende vertelling geworden van binnenuit. Alleen zijzelf komt er zonder kleerscheuren uit. Het verhaal moest verteld, vond ze, maar dat zij het moest doen vindt ze zelf blijkens het voorwoord ook ongemakkelijk. Ze klom op tot directielid en was verantwoordelijk voor tv en online-activiteiten voor ze - inmiddels chronisch ziek - in 2009 ontslagen werd.

De auteur beschrijft zichzelf in de derde persoon. Ze ontziet zichzelf ook bij de aankoop die uit zou groeien tot de meest tot de verbeelding sprekende miskleun van TMG: Hyves. Zwagerman, en velen met haar, waren tegen de verwerving van het Nederlandse socialemediaplatform dat weldra door Facebook werd weggedrukt. En toch gebeurde het, want er was een Ierse draufgänger, ex-KPN, die het allemaal beter wist. Vier jaar later werd de acquisitie voor tientallen miljoenen afgeboekt.

TMG is al een uitgemolken bedrijf als de achterdochtige CEO Geert-Jan van der Snoek in 2014 een koers uitstippelt richting de gouden belofte van video. De heilloze tv-ambities waren in de jaren daarvoor beëindigd toen een strategisch nutteloos belang in de SBS-groep uiteindelijk nog een flinke som opleverde. Tot zover tv, zou je zeggen. Maar in 2016 smelt Van der Snoek via een radiodeal met John de Mol het eigendom van SkyRadio om tot een mini-belang in: SBS.

Zo wappert TMG met alle winden mee, met altijd op de achtergrond vermogensbeheerder Frank Botman en zijn visionaire gedachten over „de accelaratie van digitale assets van TMG zodat ze meekunnen in het ubiquitous netwerk van nu”.

Er is in Verslaafd aan drukinkt ruwweg een opdeling tussen de ‘echte’ mensen uit de Telegraaf-familie die uit een soort sukkelige romantiek handelen, versus de nieuwlichters van buiten die megalomane mediastrategieën prediken zonder enige voeling met de krant. Alles tezamen leidt het tot niets. Neem CEO Herman van Campenhout (2011-2013), die de krant een „aanjaagfunctie binnen de crossmediale strategie” toedichtte, tot woede van hoofdredacteur Sjuul Paradijs. De kurk waar het concern op drijft, een aanjaagfunctie! Al kon Paradijs, de kleurrijke actiekrantenman, op zijn beurt ook niet voorkomen dat de oplage van De Telegraaf tot onder het bestaansminimum zakte terwijl de verkwisting van redactiemiddelen onverminderd doorging.

Boomlange baas

Zwagermans kracht zit in de typeringen van de bestuurders en de anekdotes uit de binnenwereld. Zoals die over de nieuwe topman die bevriend claimt te zijn met Marco Borsato, tot hij in het bijzijn van personeel de zanger ook daadwerkelijk ontmoet. Het is gniffelen om de poging van TMG om in Oekraïne een succesvolle gratis krant op te zetten, waarbij in 2009 ontdekt wordt dat onder het kantoor van de uitgeverij Kalasjnikovs worden verkocht.

Zwagerman heeft een opvallend oog voor de omvang van de mannen die ze beschrijft. Van Campenhout wordt geregeld De Giraf genoemd, de bijnaam ter redactie voor de boomlange baas. De corpulente Sjuul Paradijs graait spekkies uit een glazen pot terwijl hij over zijn aanstaande maagverkleining vertelt tegen de nieuwe topman Cees van Steijn. Die wrijft zich op zijn beurt ook over zijn bolle buik.

Het laat onverlet dat Verslaafd aan drukinkt een ontzagwekkend compleet verhaal is over twintig jaar amechtig aanhaken van een uitgeversconcern bij de digitale revolutie. Met geuite vermoedens van verrijking door de raad van bestuur onder leiding van Van der Snoek en zijn aanverwante consultancykliek eindigt het boek wat onbevredigend. Maar als een epos waar drie jaar aan is gewerkt daar geen hardere noten over kan kraken moet de conclusie misschien zijn dat zulks niet aantoonbaar is. De nieuwe Belgische bazen kozen ervoor om de miljoenen aan adviseurskosten niet met terugwerkende kracht te onderzoeken, de blik moest naar voren. Het mocht niet zo zijn: jaren van bittere strijd zouden volgen over de koers van een onder aandeelhoudersbemoeienis zwichtend mediaconcern.

„De T. is de T.”, appte de minister Ferd Grapperhaus aan burgemeester Femke Halsema van Amsterdam toen ze De Telegraaf weer eens achter haar aan kreeg. Na het lezen van Verslaafd aan drukinkt vraag je je soms af hoe het kan dat de krant iedere dag verschenen is.