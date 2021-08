De ‘Summer of Love’ die de popliedjes beloofden bleek een fata morgana

Wie over vijftig jaar een hitparade uit 2021, om precies te zijn die van 23 augustus, nog eens bekijkt, zal een aantal dingen opvallen. Dat er veel namen op staan die ook in de hitparade van 2020, 2019 en zelfs 2017 voorkwamen, bijvoorbeeld. Dat ongeveer een kwart van de popliedjes in het Nederlands werd gezongen. En dat zich in de zomer van 2021 een bacchanaal heeft afgespeeld.

Waar kijken we naar uit dit culturele seizoen?

Te oordelen naar de liedjes die popmuzikanten die zomer voortbrachten, was dit een periode van ontketening zoals er eerder maar weinig waren. Misschien in de zomer van 1968, of die van 1987. Na de hippies en de house, onderscheidde de zomer van 2021 zich door zijn pan-amoureuze oriëntatie, pan-hedonistische drank- en drugsconsumptie, en de pan-muzikale stijlen die de uitspattingen omlijstten.

Zo zong de 23-jarige Mart Hoogkamer, uit Leiden:

„Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon

Een echte tijger is niet te temmen.

Ik wil je kussen tussen fusten

t Vuur is niet te blussen.”

Hoogkamer stond die week van 23 augustus op nummer één van de hitparade met zijn uitbundige kroegpoëzie. De stemming van ‘Ik ga zwemmen’ is liederlijk: „Der lagen dooie mussen aan de wodka als de Russen.”

En het doel duidelijk: „Als ze vanavond met me meegaat komt ze niet thuis bij d’r man.”

Crazy vibes

Ook in andere nummers raken zangers in vervoering. Bij de rinkelende dancehall van ‘Dancing On Dangerous’, zegt de Jamaicaanse Sean Paul, bijgestaan door zangeres Sofía Reyes, waar het op staat: „Dancing on dangerous, crazy vibes. So we livin’ it dangerous.”

Zij laten zich niet meer kortwieken: „They could never be caging us.”

De Canadese popster Shawn Mendes noemde zijn liedje simpelweg ‘Summer of Love’.

„It was the summer of love

A delicate daydream

And for a couple of months

It felt like we were 18

It was the summer of la-la-love.”

Shawn Mendes, nu 23, voelde zich achttien in die liefdeszomer. „Meditation and tequila/ Calling you my señorita”: het gaat over de zomer van 2021, want hij bezingt meditatie en tequila – oftewel de symbolen voor respectievelijk de lockdown-periode en het daaropvolgende vieren van de vrijheid.

De popmuzikant is een waarnemer die peilt wat er speelt aan emoties, verlangen en onrust – in zichzelf of in zijn omgeving. De popmuzikant inventariseert de pregnante gebeurtenissen en verwerkt ze in een nummer. Bovendien doet hij dit heet van de naald. Wat vandaag gebeurt, is morgen een liedje. De popmuzikant is een klankbord. Vorig jaar vatte hij de emoties rond corona in een reeks liedjes, en even later de emoties rond de dood van George Floyd. De geschiedenis wordt op muziek gezet.

Ook deze zomer.

Zo horen we dat Shawn Mendes zich vijf jaar jonger voelde, dankzij de vrijheid die deze zomer hem bood. Of beter, had zullen bieden.

Want de droom over zwemmen in Bacardi, het zoenen onder fusten, ongekooid het leven vieren – oftewel de hele pan-hedonistische swingzomer kwam niet uit, de pandemie voorkwam het.

Tot dan toe zat de popmuzikant klaar om de oerknal te beschrijven en in klank te ondersteunen. Want dat is het mooie van een popliedje, het beschrijft én creëert een gevoel, op hetzelfde moment. Met behulp van Hollandse inhaak-muziek, Jamaicaanse dancehall, zwoele pop-slijpers en beukende house-deuntjes zou de behoefte aan feestelijkheid zowel bezongen als opgewekt worden.

Fata morgana

De zomer van 2021 werd een fata morgana. Wie straks terugkijkt op de hits van deze zomer, zal horen hoe we wilden dat het zou zijn, niet hoe het eigenlijk was.

Dit was de zomer waarin iedereen een feestje zocht. Dat spreekt bijvoorbeeld uit ‘Location’ van Dj Freddy Moreira, een swingend liedje dat draait om de herhaling van steeds diezelfde vraag:

„Waar is het feestje?

Stuur je location

Waar is het feestje?

Stuur je location

Waar is het feestje?

Stuur je location.”

Want:

„Ik ben op zoek naar een feestje

Ik ben thuis in m’n eentje

Echt aan het vervelen

Zeg wat doen we dan, baby?”

Daarna, geërgerd:

„Eh eh eh, waar is het dan?”

In het stuiterende house-nummer ‘Friday’ maakt de Britse producer Riton zich op basis van de oude hit van de Schotse Nightcrawlers boos: „It’s been too long since we got crazy.” Ze willen hun weekend terug.

De boodschap van ‘Chinatown’, van rockgroep The Bleachers, komt min of meer op hetzelfde neer. Bijgestaan door de vertrouwenwekkende bariton van Bruce Springsteen, smeekt de zanger om eindelijk weer een fatsoenlijke uitgaansavond:

„Gimme, gimme, gimme, gimme that big red light

And take the sadness out of Saturday night.”

Opvallend genoeg is de popmuziek het afgelopen jaar een paar graden vrolijker geworden

Supergroep

De opwindendste en tegelijk loomste ode aan teugelloos genot is afkomstig van een Nederlandse supergroep, genaamd 4B2M. In 4B2M, afkorting van ‘four brothers, two mothers’, zitten leden van Go Back To The Zoo en de Staat, die een nummer schreven ter ere van de – afgelaste – Vierdaagse van Nijmegen. ‘Nijmegen (Have Some Fun)’ kreeg bedwelmende beats, en een eenvoudige tekst:

„All I wanna do is, all I wanna do is

Is have some fun (fun, fun)”

Deze vuistregel, die eerder in de popgeschiedenis is uitgesproken door Sheryl Crow, Samantha Fox en The Spice Girls, wordt afgewisseld met een opsomming van plaatsnamen uit de regio („Beuningen, Weurt, Leuth, Kekerdom, Millingen aan de Rijn, Puiflijk, Afferden, Beneden-Leeuwen, Druten, Molenhoek, Persingen”). Zang en muziek zijn enigszins lijzig, maar de plaatsnamen – „Weurt, Leuth, Kekerdom” – blijken een swingend effect te hebben. Een goed nummer kan overal ‘fun’ uit halen.

Opvallend genoeg is de popmuziek het afgelopen jaar een paar graden vrolijker geworden. Of in ieder geval sneller. Het gemiddelde tempo van de twintig bestverkopende liedjes van 2020, was 122 beats per minuut (BPM), zeggen de statistieken. En dat is het hoogste niveau sinds 2009. Nadat jarenlang vooral droevige ballades de hitparade haalden, is er nu belangstelling voor opzwepende ritmes en vrolijker teksten.

Wat wil dat zeggen? Niet toevallig was 2009 het jaar na de wereldwijde economische crisis, en is 2020 het jaar van de wereldwijde corona-crisis. Lagere verwachtingen vragen om hogere BPM. Meer beats per minuut zorgen voor meer opwinding, meer tegenwicht voor fatalisme. Meer beats per minuut staan voor hoop en verlangen. Alsof we een tunnel moeten graven vanuit moeilijke omstandigheden. Met hogere BPM graaf je sneller.

Parallel aan deze ontwikkeling, veranderde muziek de afgelopen anderhalf jaar van een gemeenschappelijk genoegen in een solistisch vermaak.

Dansen in je eentje

Dansen doen de meeste mensen in hun eentje thuis. Boys in Space, oftewel de Zweedse singer-songwriter Robin Lundbäck, heeft het erover in ‘Dance Alone’:

„We’re left on our own

And all that we want is

To dance with somebody, yeah, yеah.”

Over alleen-zijn, zijn meer liedjes geschreven. Justin Bieber zong het nummer ‘Lonely’ en de Nieuw-Zeelandse Benee was zelfs ‘Supalonely’.

Soms werd er een heel album aan eenzaamheid gewijd. De indrukwekkende nieuwe plaat van de Britse Dave, kreeg de titel We’re All Alone in This Together. In zijn nummers klinkt de Londense rapper van Nigeriaanse afkomst somber, als hij het heeft over steekpartijen en corrupte politici, en over zichzelf, „cryin’ in the driver’s seat”. Maar ook zijn opschepperige nummers zijn mismoedig, want wat heb je aan meerdere Rolexen – bezongen in ‘Clash’ – als niemand ze kan zien?

Finneas, broer, producer en mede-songschrijver van zangeres Billie Eilish, bracht onlangs een lied uit waarin hij zingt over de afwezigheid van liveconcerten, en het verlangen naar een nieuwe situatie. Het heet A Concert Six Months From Now’:

„Your favorite band

Is back on the road

And this fall they’re playing

The Hollywood Bowl

I’ve already purchased two seats for their show

I guess I’m an optimist.”

Wie weet krijgen we na de schrale zomer nog een hete herfst. Of het wordt een warme winter. In dat geval hebben muziekliefhebbers en andere onbeteugelden nog even de tijd – om toe te leven naar het eerste optreden van het volgende tijdvak. Zoals Finneas voorstelt: „Can I take you out, to a concert six months from now?”

